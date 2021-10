Eurostat: România, printre principalii producători de dovleac din Uniunea Europeană

Președintele american Joe Biden și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au anunțat duminică, la summitul G20 de la Roma, un acord între SUA și Uniunea Europeană de suspendare a tarifelor vamale pentru oțel și aluminiu și de colaborare pentru un nou Acord global durabil privind oțelul și aluminiul. Acordul a fost convenit sâmbătă de secretarul american pentru comerț, Gina Raimondo, de reprezentantul special al SUA pentru Comerț, Katharine Tay și de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. Acest acord marchează o nouă etapă importantă în relația transatlantică și în eforturile UE-SUA de a realiza decarbonizarea industriilor globale ale oțelului și aluminiului în lupta împotriva schimbărilor climatice. Cei doi președinți au convenit, de asemenea, să întrerupă litigiile bilaterale privind oțelul și aluminiul din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, acest lucru bazându-se pe succesele recente în relansarea relațiilor comerciale transatlantice, cum ar fi lansarea Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie și suspendarea tarifelor în litigiile dintre Boeing și Airbus.

“Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un progres major care va aborda amenințarea existențială a schimbărilor climatice (…) Împreună, Statele Unite și Uniunea Europeană deschid o nouă eră a cooperării transatlantice care va aduce beneficii tuturor cetățenilor noștri, atât acum, cât și, cred, în anii care vor urma. Este o dovadă a puterii parteneriatului nostru puternic și a ceea ce Statele Unite pot realiza lucrând împreună cu prietenii noștri. Acest acord elimină imediat tarifele Uniunii Europene asupra unei serii de produse americane și reduce costurile pentru consumatorii americani”, a spus Joe Biden, într-o scurtă declarație publică alături de Ursula von der Leyen.

“Acordul global va adăuga un nou instrument puternic în demersul nostru pentru durabilitate, atingerea neutralității climatice și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru industriile noastre de oțel și aluminiu. Dezamorsarea unei noi surse de tensiune în parteneriatul comercial transatlantic va ajuta industriile de ambele părți. Aceasta este o etapă importantă pentru agenda noastră reînnoită și orientată spre viitor cu SUA”, a completat, la rândul său, Ursula von der Leyen.

