Eurostat: România, printre statele UE care înregistrează cele mai mari scăderi ale vânzărilor cu amănuntul în septembrie 2025

A fost lansat astăzi, 10 noiembrie, un instrument de Garanție de Portofoliu pentru IMM-uri, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor. La evenimentul de lansare, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare a subliniat că Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va injecta, începând cu 2026, 6 miliarde de lei în economie.

„Nu trebuie să uităm faptul că suntem într-o decelerare economică în ultimii trei ani. E mult mai greu când economia scade, când creșterea economică scade, resursele pe care le ai la dispoziție pentru distribuția în această zonă (a persoanelor afectate de sărăcie – n.r.) sunt mai mici decât în mod obișnuit. Cred că ar trebui să ne concentrăm să găsim cele mai bune soluții pentru relansarea economică, pentru susținerea creșterii economice. Una dintre aceste idei și foarte importantă, de altfel, este inițativa BID de astăzi prin care injectăm 6 miliarde de lei în economie la anul pentru peste 25.000 de IMM-uri și microîntreprinderi care practic vor beneficia de acest instrument oferit de bănci și vor avea posibilitatea să suplinească afacerile, cheltuielile pe care le au strict pentru investiții. Ceea ce din punctul meu de vedere și din punctul mediului de business de vedere era un program de foarte mult timp așteptat. Iar avantajul acestui program este că nu are un impact direct asupra deficitului, ci doar în cazul în care aceste proiecte eșuează. Dar am văzut că efectul de multiplicare a unui asemenea program asupra creșterii economice este foarte mare”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Prin acest mecanism, Ministerul Finanțelor va mobiliza finanțări în valoare totală de circa 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri, din care 8,8 miliarde de lei doar prin acest program de garantare, în perioada 2025-2027 (cu o alocare de 6 miliarde de lei în 2026).

Convenții au fost deja semnate cu BCR, BRD, Exim Banca Românească, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank România, Libra Internet Bank, Unicredit Bank și vor mai fi semnate cu Garanti BBVA România, Raiffeisen Bank România,Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank România, Patria Bank.

De asemenea, vor fi semnate convenții cu următoarele IFN-uri: BCR Social Finance, Vitas, Easy Credit și Filbo.