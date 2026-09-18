Eurostat: România, printre statele UE cu cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în luna iulie

Producția în construcții din România a crescut cu 1,5% în luna iulie 2026 față de iunie, în contrast cu evoluția înregistrată la nivelul Uniunii Europene, unde producția a scăzut cu 0,3%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

În iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, producția ajustată sezonier în construcții a rămas stabilă în zona euro și a scăzut cu 0,3% în UE, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În iunie 2026, producția în construcții a scăzut cu 1,5% în zona euro și cu 1,3% în UE.

În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Belgia (2,8%), Cehia (2,1%), Slovacia (1,9%) și România (1,5%). În cazul României, creșterea de 1,5% din luna iulie a venit după un avans de 4,9% în luna iunie, când țara a avut cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE.

În ritm anual, luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, lucrările de construcții au scăzut cu 2% în zona euro și cu 1,8% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Finlanda (12,8%), Slovenia (11,6%) și Bulgaria (4,8%). În cazul României, lucrările de construcții au crescut cu doar 1,8% în luna iulie, după un avans de 17,9% în luna iunie.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, volumul lucrărilor de construcții a crescut, în iulie 2026 comparativ cu iunie 2026, ca serie brută, cu 7,6%, creștere evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (+9,2%), lucrările de reparații capitale (+7,3%) și la lucrările de construcții noi (+7,2%). Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri la clădirile nerezidențiale (+11,4%), clădirile rezidențiale (+9,0%) și la lucrările de construcții inginerești (+5,3%), relatează Agerpres.

Comparație lunară în funcție de tipul lucrărilor de construcții și de statul membru

În zona euro, în iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, producția în construcții:

a rămas stabilă în cazul construcției de clădiri ;

; a crescut cu 0,6% în cazul lucrărilor de inginerie civilă ;

; a scăzut cu 0,1% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții:

a scăzut cu 0,4% în cazul construcției de clădiri ;

; a scăzut cu 0,9% în cazul lucrărilor de inginerie civilă ;

; a scăzut cu 0,2% în cazul activităților de construcții specializate.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale producției în construcții au fost înregistrate în Ungaria (-4,7%), Polonia și Suedia (ambele cu -3,8%) și Austria (-2,2%). Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Belgia (+2,8%), Cehia (+2,1%) și Slovacia (+1,9%).

Comparație anuală în funcție de tipul lucrărilor de construcții și de statul membru

În zona euro, în iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, producția în construcții:

a scăzut cu 6,4% în cazul construcției de clădiri ;

; a crescut cu 0,6% în cazul lucrărilor de inginerie civilă ;

; a scăzut cu 1,6% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții:

a scăzut cu 5,6% în cazul construcției de clădiri ;

; a scăzut cu 0,4% în cazul lucrărilor de inginerie civilă ;

; a scăzut cu 1,5% în cazul activităților de construcții specializate.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi anuale ale producției în construcții au fost înregistrate în Ungaria (-12,2%), Spania (-9,7%) și Franța (-5,0%). Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Finlanda (+12,8%), Slovenia (+11,6%) și Bulgaria (+4,8%).