Eurostat: România, printre statele UE cu cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în luna iulie

ROMÂNIAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in3 min.
© European Union, 2014

Producția în construcții din România a crescut cu 1,5% în luna iulie 2026 față de iunie, în contrast cu evoluția înregistrată la nivelul Uniunii Europene, unde producția a scăzut cu 0,3%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

În iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, producția ajustată sezonier în construcții a rămas stabilă în zona euro și a scăzut cu 0,3% în UE, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În iunie 2026, producția în construcții a scăzut cu 1,5% în zona euro și cu 1,3% în UE.

În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Belgia (2,8%), Cehia (2,1%), Slovacia (1,9%) și România (1,5%). În cazul României, creșterea de 1,5% din luna iulie a venit după un avans de 4,9% în luna iunie, când țara a avut cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE.

În ritm anual, luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, lucrările de construcții au scăzut cu 2% în zona euro și cu 1,8% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Finlanda (12,8%), Slovenia (11,6%) și Bulgaria (4,8%). În cazul României, lucrările de construcții au crescut cu doar 1,8% în luna iulie, după un avans de 17,9% în luna iunie.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, volumul lucrărilor de construcții a crescut, în iulie 2026 comparativ cu iunie 2026, ca serie brută, cu 7,6%, creștere evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (+9,2%), lucrările de reparații capitale (+7,3%) și la lucrările de construcții noi (+7,2%). Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri la clădirile nerezidențiale (+11,4%), clădirile rezidențiale (+9,0%) și la lucrările de construcții inginerești (+5,3%), relatează Agerpres.

Comparație lunară în funcție de tipul lucrărilor de construcții și de statul membru

În zona euro, în iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, producția în construcții:

  • a rămas stabilă în cazul construcției de clădiri;
  • a crescut cu 0,6% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a scăzut cu 0,1% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții:

  • a scăzut cu 0,4% în cazul construcției de clădiri;
  • a scăzut cu 0,9% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a scăzut cu 0,2% în cazul activităților de construcții specializate.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale producției în construcții au fost înregistrate în Ungaria (-4,7%), Polonia și Suedia (ambele cu -3,8%) și Austria (-2,2%). Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Belgia (+2,8%), Cehia (+2,1%) și Slovacia (+1,9%).

Comparație anuală în funcție de tipul lucrărilor de construcții și de statul membru

În zona euro, în iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, producția în construcții:

  • a scăzut cu 6,4% în cazul construcției de clădiri;
  • a crescut cu 0,6% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a scăzut cu 1,6% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții:

  • a scăzut cu 5,6% în cazul construcției de clădiri;
  • a scăzut cu 0,4% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a scăzut cu 1,5% în cazul activităților de construcții specializate.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi anuale ale producției în construcții au fost înregistrate în Ungaria (-12,2%), Spania (-9,7%) și Franța (-5,0%). Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Finlanda (+12,8%), Slovenia (+11,6%) și Bulgaria (+4,8%).

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Australia, după ce președinta PE a spus că și alte țări ar putea urma exemplul Canadei privind asocierea la UE: Ne concentrăm pe finalizarea acordului comercial „care ne va apropia și mai mult”
Australia, după ce președinta PE a spus că și alte țări ar putea urma exemplul Canadei privind asocierea la UE: Ne concentrăm pe finalizarea acordului comercial „care ne va apropia și mai mult”
Articolul următor
Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune al ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Documentul deschide calea reluării comerțului international
Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune al ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Documentul deschide calea reluării comerțului international
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare