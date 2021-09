Eurostat: România, printre statele Uniunii Europene unde producția industrială a crescut în luna iulie

Comisia Europeană a plătit astăzi Danemarcei 201 milioane de euro sub formă de prefinanțare, echivalentul a 13% din alocarea financiară a țării în cadrul Mecanismului de Redresare și de Reziliență (MRR). Plata prefinanțării va contribui la demararea punerii în aplicare a investițiilor și a măsurilor de reformă esențiale descrise în planul de redresare și de reziliență al Danemarcei, informează comunicatul Executivului European.

Comisia va autoriza plățile ulterioare în funcție de punerea în aplicare a investițiilor și reformelor prevăzute în planul de redresare și de reziliență al Danemarcei. Această țară urmează să primească 1,5 miliarde de euro în total, constând integral în granturi, pe durata de aplicare a planului.

Plata de astăzi se datorează implementării recente și cu succes a primelor operațiuni de împrumut în cadrul NextGenerationEU. Până la sfârșitul anului, Comisia intenționează să strângă până la un total de 80 de miliarde de euro în finanțări pe termen lung, care vor fi completate de obligațiunile UE pe termen scurt, pentru a finanța primele plăți planificate către statele membre în cadrul NextGenerationEU.

În cadrul NextGenerationEU, MRR va furniza 723,8 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele în toate statele membre. Planul Greciei face parte din răspunsul fără precedent al UE pentru a ieși mai puternică din criza COVID-19, pentru a promova tranziția ecologică și digitală și pentru a consolida reziliența și coeziunea societăților noastre.

Vești bune pentru Danemarca Steagul Danemarcei cu prima plată a fondurilor #NextGenerationEU!

Planul danez de redresare este unul dintre cele mai ecologice din Europa. Acesta plasează Danemarca – și Europa – ferm pe calea spre neutralitatea climatică.

„Prima plată de astăzi, în valoare de puțin peste 200 de milioane de euro către Danemarca în cadrul NextGenerationEU, este o veste bună și marchează un pas important în punerea în aplicare a planului său de redresare. Doresc să felicit încă o dată Danemarca pentru că are unul dintre cele mai ecologice planuri de redresare din UE. Măsurile vor ajuta Danemarca să își consolideze poziția de lider în tranziția ecologică. Investițiile și măsurile promovează eficiența energetică, mobilitatea durabilă, cercetarea și inovarea ecologică.”

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2021