Eurostat: România, printre țările UE cu cel mai ridicat procent din PIB alocat cheltuielilor de apărare

Cancelarul german, Angela Merkel, a pledat pentru o cooperare economică cu Africa și a subliniat importanța limitării răspândirii pandemiei de COVID-19 pe continent.

În cadrul unui summit denumit ”Conferința pentru un acord cu Africa”, o inițiativă de prestigiu a președinției germane a G20, Merkel a subliniat importanța fructificării potențialului acestui continent prin sporirea investițiilor, cu precădere în domeniul energiei regenerabile, potrivit Deutsche Welle.

”Africa are atât de mult potențial de piață pe care trebuie să îl valorificăm mai eficient”, a punctat cancelarul german în timpul ultimei sale întâlniri cu liderii a 12 națiuni africane, eveniment la care au participat și președinții Consiliului European, Charles Michel, și al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cancelarul german a de călătoriile sale în Africa, în urmă cărora a realizat că este ”un continent al oportunităților și ideilor”, dar și un ”continent cu piețe cu potențial de creștere și cu mulți, mulți tineri dedicați”.

Liderii au discutat, de asemenea, despre situația pandemiei de COVID-19 în Africa.

În acest context, oficialul german a punctat că a declarat că ținerea sub control a situației de urgență în domeniul sănătății este esențială pentru redresarea economică și că aceasta va necesita o creștere a producției globale de vaccinuri și o ”distribuție echitabilă a vaccinurilor”.

În pofida eforturilor de a consolida relațiile economice germano-africane, comerțul și investițiile rămân la un nivel modest. Din 2017 până în 2019, investițiile germane în Africa au înregistrat o creștere destul de moderată, de aproximativ 1,57 miliarde de euro (1,84 miliarde de dolari). Continentul primește în continuare doar 1% din investițiile germane la nivel mondial. În plus, mare parte din companiile germane încă nu consideră Africa destul de atractivă, în 2019 doar 884 de companii investind în zonă.

De cealaltă parte, președintele Consiliului European, Charles Michel, a subliniat nevoia de a ”ne uni” eforturile, pentru că ”suntem cu toții egali în fața provocărilor economice și sociale”.

”Investițiile în capitalul uman sunt, de asemenea, esențiale. Nu voi intra în toate problemele, ci mă voi concentra asupra unui singur punct: drepturile speciale de tragere. În ultimele luni, datorită apelurilor făcute de liderii africani, care cred că au fost auzite, în special în Europa și la Fondul Monetar Internațional, am lucrat la acest subiect. Trebuie să continuăm să lucrăm pentru a muta liniile, pentru a sparge zidurile”, a punctat Michel, potrivit unui comunicat de presă al Consiliului European.

Oficialul european a punctat în acest sens nevoia de reforme. ”Reformele în Europa: trebuie să vedem cum putem facilita, accelera, reduce birocrațiile, reduce frâna care încetinește progresul care este esențial. Și reformele din Africa: pentru a garanta mai multă securitate juridică, mai multă atractivitate pentru investiții, mai multă stabilitate”, a mai spus președintele Consiliului European care și-a încheiat discursul cu un proverb african: ”mâinile mele fac ceea ce gura mea spune”.

”Uniunea Europeană și Africa privesc împreună spre viitor. Redresarea noastră va fi determinată în primul rând de talentele oamenilor și întreprinderilor noastre”, a punctat, la rândul său, Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe Twitter.

The EU and Africa are looking towards the future, together.

Our recovery will be first driven by the talents of our people and businesses.

This is why the EU launched the External Investment Plan and a new Fund for Sustainable Development. pic.twitter.com/jG3uoZm6CZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2021