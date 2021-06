Eurostat: România, printre țările UE cu cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și servicii

Ministrul german al apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, s-a pronunţat energic marţi, la Praga, în favoarea preconizatei reforme a NATO, subliniind că aceasta este necesară pentru ca Alianţa Nord-Atlantică să poată face faţă eventualelor “ameninţări din partea Rusiei şi Chinei”, relatează EFE, potrivit Agerpres.

“O reformă a NATO până în 2030 este esenţială, întrucât fără acest efort comun nu vom putea faţă faţă ameninţărilor din partea Rusiei şi Chinei”, a afirmat Kramp-Karrenbauer, în intervenţia sa prin teleconferinţă în cadrul celei de-a opta ediţii a Forumului “Securitatea noastră nu poate fi considerată un dat” (“Our Security Cannot Be Taken for Granted”), organizată în capitala Cehiei.

“Moscova nu este interesată să coopereze cu Occidentul“, a apreciat şefa instituţiei de apărare de la Berlin. “Avem o reală ameninţare pe flancul estic al NATO din Europa“, a insistat Kramp-Karrenbauer, justificând măsurile convenite de liderii Alianţei Nord-Atlantice săptămâna trecută la summitul lor de la Bruxelles.

“China îşi foloseşte puterea economică pentru a se opune prin veto anumitor măsuri şi încearcă să divizeze Europa, iar Rusia are ambiţii similare”, a mai spus ministrul german al apărării, conchide sursa citată.

La primul summit NATO cu Joe Biden președinte al SUA și la ultimul pentru cancelarul german Angela Merkel, desfășurat la 14 iunie, liderii celor 30 de state aliate au trasat calea de urmat pentru Alianța Nord-Atlantică către orizontul anului 2030, reafirmând angajamentul solemn față de articolul V din Tratatul de la Washington, în timp ce au recunoscut concurența sistemică din partea puterilor autoritare precum China și Rusia.

“Ne confruntăm cu amenințări multidimensionale, concurență sistemică din partea puterilor asertive și autoritare, precum și cu provocări de securitate crescânde la adresa statelor noastre și a cetățenilor noștri, din toate direcțiile strategice“, au transmis liderii euro-atlantici

Sub semnul acestei competiții cu autocrații, reprezentanții statelor NATO plasează China și Rusia laolaltă încă de la punctul al 3-lea al comunicatului final.

“Acţiunile agresive ale Rusiei reprezintă o ameninţare la adresa securităţii euro-atlantice; terorismul în toate formele şi manifestările sale rămâne o ameninţare persistentă pentru noi toţi. Actori statali şi nestatali subminează ordinea internaţională bazată pe reguli şi încearcă să submineze democraţia din întreaga lume. (…) Influența în creștere și politicile internaționale ale Chinei pot prezenta provocări pe care trebuie să le gestionăm împreună, ca Alianță. Vom angaja China în vederea apărării intereselor de securitate ale Alianței“, au decis Biden, Macron, Merkel, Iohannis și ceilalți aliați.

Comunicatul final al summitului a inclus o secțiune robustă despre China – o schimbare semnificativă față de acum câțiva ani, după ce Beijingul a fost inclus pentru prima oară în declarația unui summit aliat, la Londra, în 2019. În document, aliații se referă la ambițiile declarate ale Chinei care reprezintă provocări sistemice, la cooperarea în plan militar cu Rusia, la extinderea arsenalului nuclear, însă liderii salută și oportunitățile de relaționare cu China.

De asemenea, declarația finală a summitului de la Bruxelles, andosată de Joe Biden, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron și ceilalți lideri euro-atlantici, a aprobat o agendă transatlantică pentru viitor, liderii însărcinându-l pe secretarul general Jens Stoltenberg să conducă procesul de elaborare a următorului Concept Strategic al NATO până la summitul din 2022, care va avea loc la Madrid.

Agenda NATO 2030 reafirmă că NATO este forumul transatlantic unic, esențial și indispensabil pentru consultări și acțiuni comune, importanța consolidării rezilienței și prevede că Alianța va lansa un accelerator civil-militar de inovare în domeniul apărării pentru Atlanticul de Nord și va crea un Fond NATO pentru inovare.

În ce privește poziția lui Annegret Kramp-Karrenbauer, fost președinte al Uniunii Creștin-Democrate, aceasta a fost exprimată după ce conservatorii germani și-au prezentat luni programul electoral, care promite contracararea Chinei ”în strânsă cooperare” cu SUA. Documentul cuprinde, de asemenea, un ton la fel de dur faţă de Rusia, despre care conservatorii germani afirmă că ”sfidează valorile noastre” şi a încălcat dreptul internaţional prin anexarea Crimeei.