Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mici ponderi ale reciclării deșeurilor textile

România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici ponderi ale reciclării în totalul deșeurilor textile tratate, cu 23%, față de media europeană de 78%, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Cifrele pentru România se referă la anul 2022, în timp ce datele la nivelul UE și pentru celelalte țări din comparație vizează anul 2024.

Ponderi mai reduse decât în România au fost înregistrate în Letonia, unde reciclarea a reprezentat 0% din tratarea deșeurilor textile, și Estonia, cu 5%. La polul opus, Italia și Franța au raportat fiecare o pondere de 98%, urmate de Lituania, cu 87%, și Slovenia, cu 83%.

La nivelul Uniunii Europene, în 2024 au fost generate 2,3 milioane de tone de deșeuri textile, peste jumătate provenind din gospodării. În același an, au fost tratate 1,4 milioane de tone, o cantitate echivalentă cu 63% din volumul generat în anul respectiv.

Italia a fost cel mai mare producător de deșeuri textile, cu 441.736 de tone, și a înregistrat totodată cea mai mare cantitate tratată, de 280.680 de tone. Au urmat Franța, cu 339.965 de tone generate și 258.129 de tone tratate, și Germania, cu 212.107 tone generate și 207.156 de tone tratate.

Din totalul deșeurilor textile tratate în UE, 91% au fost supuse unor operațiuni de valorificare: reciclarea a reprezentat 78%, iar incinerarea cu recuperare de energie, 13%.

Alte 8% au fost eliminate prin depozitare, în timp ce incinerarea fără recuperare de energie a reprezentat numai 1% din totalul tratării.