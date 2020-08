Eurostat: România produce doar 1,3% din cantitatea totală de înghețată produsă în UE

Donald Trump consideră că „este o idee bună” ca chipul său să apară pe Muntele Rushmore, după ce ziarul New York Times a afirmat că un asistent de la Casa Albă s-a adresat guvernatorului din Dakota de Sud pentru a discuta despre plan, relatează EFE, preluat de Agerpres.

Pe un versant al faimosului munte din Dakota de Sud sunt sculptate chipurile preşedinţilor George Washington (1789-1797), Thomas Jefferson (1801-1809), Abraham Lincoln (1861-1865) şi Theodore Roosevelt (1901-1909).

Cu toate acestea, președintele Donald Trump, care a lansat de mai mult timp ideea în spațiul public, a negat duminică seara că a cerut vreodată ca portretul său să fie adăugat la monument, acuzând publicația americană menționată și CNN de răspândirea unor știri false.

Dar, a spus el, este o idee bună, având în vedere realizările sale în cei trei ani și jumătate de mandat care sunt „poate mai numeroase decât ale oricărei alte Președinții”.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020