Eurostat: România, țara din UE cu al doilea cel mai puternic ritm de creștere economică în trimestrul al treilea din 2026

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

Economia Uniunii Europene și cea a zonei euro au înregistrat creșteri modeste în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu trimestrul al doilea, însă în rândul statelor membre Irlanda și România au avut cele mai puternice ritmuri de creștere, arată o estimare preliminară publicată vineri de Eurostat, potrivit Agerpres.

Potrivit acestor date, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat un avans de 0,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul al doilea, iar PIB-ul Uniunii Europene a înregistrat un avans de 0,5%. Aceasta după ce în trimestrul al doilea, PIB-ul zonei euro a înregistrat o creștere de 0,6%, și una de 0,7% în cazul Uniunii Europene.

În rândul statelor membre, cele mai puternice ritmuri de creștere a PIB-ului de la un trimestru la altul au fost înregistrate în Irlanda (5,5%) și România (2,1%).

În ceea ce privește România, datele Eurostat arată că avansul Produsului Intern Brut în trimestrul al treilea vine după ce în trimestrul al doilea PIB-ul țării a stagnat iar în primul trimestru s-a contractat cu 0,3%.

În ritm anual, trimestrul al treilea din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,3% în zona euro și cu 1,5% în UE. În ambele cazuri este vorba de o performanță mai bună decât creștere de 1,2%, respectiv 1,4%, înregistrată în trimestrul al doilea.

În cazul României, datele Eurostat arată că PIB-ul a crescut cu 0,3% în trimestru al treilea al acestui an comparativ cu perioada similară din 2025, după un declin de 1,9% în trimestrul al doilea.

Separat, Eurostat a dat vineri publicității cifrele privind evoluția ratei de ocupare a forței de muncă în trimestrul al treilea. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a rămas stabil atât în zona euro cât și în UE, în trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu trimestrul precedent. În ritm anual, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,4% atât în zona euro cât și în UE, în trimestrul al treilea.

În cazul României, cifrele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că economia României a înregistrat o creștere de 2,1% în trimestrul trei comparativ cu trimestrul anterior, însă la nouă luni, economia a scăzut cu 0,3%, raportat la perioada similară din 2025.

PIB în trimestrul III 2026 a înregistrat o creștere cu 0,1% față de același trimestru din anul trecut pe seria brută și o creștere de 0,3% pe seria ajustată sezonier.

La finalul lunii octombrie, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a estimat, pentru anul 2026, o contracție economică de 0,4%, față de o creștere de 0,1% anticipată în prognoza anterioară, ceea ce reprezintă o revizuire în scădere cu 0,5 puncte procentuale.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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