Eurostat: România, una dintre cele mai mici rate de ocupare pentru vârsta a doua din UE. Sub 50% dintre românii cu vârste între 55 și 64 de ani au un loc de muncă

Corespondență din Bruxelles

Cele trei noi propuneri de comisari europeni din partea Franței, României și Ungariei au primit undă verde din partea Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European pentru a fi audiați în comisiile de resort ale co-legislativului european. Comisarul propus de România, Adina Vălean, și cel propus de Ungaria, Oliver Varhelyi, au primit aviz pozitiv din partea Comisiei JURI cu unanimitate de voturi, în vreme ce votul pentru candidatura comisarului francez, Thierry Breton, a fost unul strâns, de 12 voturi pentru și 11 împotrivă, au declarat surse europene pentru CaleaEuropeană.ro.

Informația a fost anunțată și oficial de purtătorul de cuvânt al Parlamentului European, Jaume Duch, într-o postare pe Twitter.

. @EP_Legal has given its green light for the three new Commissioners-designate to have their hearings on Thursday 14/11. Mr. Várhelyi in @EP_ForeignAff at 8-11h, Ms. Vălean in @EP_Transport at 13-16h and Mr. Breton in @EP_SingleMarket and @EP_Industry at 13-16h.

— Jaume Duch (@jduch) November 12, 2019