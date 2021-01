Eurostat: Românii au mai puține probleme decât italienii sau grecii în a-și încălzi locuințele

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a autorizat folosirea condiționată a vaccinului împotriva COVID-19 dezvoltat de compania americană Moderna.

Autoritatea cu rol de reglementare pe piața medicamentelor din Europa recomandă folosirea vaccinului dezvotat de Moderna la persoanele de peste 18 ani.

Potrivit unui comunicat al EMA, decizia a fost luată prin consens la nivelul Comitetului pentru Medicină Umană a Agenției, după verificarea datelor privind calitatea, eficiența și siguranța, puse la dispoziție de producător.

Comisia Europeană va trebui să aprobe în mod formal vaccinul. Ursula von der Leyen a anunțat că Executivul european va lucra la viteză maximă pentru a aproba și a pune la dispoziția statelor membre cel de-al doilea vaccin, după ce cel produs de societatea germano-americană BionTech-Pfizer a trecut în luna decembrie a anului trecut prin aceleași proceduri.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.

Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021