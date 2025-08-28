Eurostat: Un român din șase nu își permite o masă cu carne sau pește la două zile

În 2024, 16,3% dintre români nu și-au putut permite o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se situează astfel peste media UE, unde ponderea este de 8,5%.

La nivel european, procentul celor care nu își permit o alimentație adecvată a scăzut cu un punct procentual față de 2023 (de la 9,5% la 8,5%). Diferențele rămân însă puternic legate de statutul economic: 19,4% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie nu își permit o masă corespunzătoare, comparativ cu doar 6,4% dintre cei care nu se află în această situație.

Cele mai mari ponderi ale persoanelor vulnerabile au fost înregistrate în Slovacia (39,8%), Bulgaria (37,7%) și Ungaria (37,3%). La polul opus se află Cipru (3,5%), Irlanda și Portugalia (ambele cu 5,1%).

Indicatorul privind posibilitatea de a-și permite o masă completă o dată la două zile este unul dintre elementele utilizate pentru a calcula rata de deprivare materială și socială severă. Acesta reprezintă o componentă esențială a indicatorului european privind persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, urmărit în cadrul Planului de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale.