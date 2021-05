EXCLUSIV Dacian Cioloș le cere liderilor UE sancțiuni economice împotriva Belarusului: Lukașenko atacă opoziția într-un avion civil al unei companii europene, pe teritoriu european

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a pledat luni, în ajunul Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, pentru instituirea unor sancțiuni economice la adresa regimului din Belarus condus de Aleksandr Lukașenko și a avertizat că state precum Rusia și Belarus a depășit mai multe linii roșii în raport cu valorile europene.

“Regimul Lukașenko, printr-un act de terorism de stat, a deturnat practic un avion civil cu pasageri, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, pretextând un așa zis atac cu bombă, dar obiectivul a fost foarte clar, acela de a aresta un cetățean belarus, dar care are azil politic într-un stat membru al Uniunii Europene și care se afla în acest avion. E o atitudine foarte agresivă a regimului Lukașenko, care pare să nu mai țină cont de niciun acord internațional la care și Belarusul este parte”, a spus Cioloș, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro după reuniunea șefilor de stat sau de guvern din Renew Europe, un pre-summit tradițional înaintea Consiliului European.

Convocat pentru a discuta despre relațiile UE cu Rusia și Regatul Unit, dar și teme precum combaterea COVID-19 și schimbările climatice, summitul Consiliului European va discuta cu prioritate acțiunea regimului Lukașenko, care a deturnat duminică un avion de linie al companiei Ryanair, forţat să aterizeze la Minsk pentru arestarea unui jurnalist opozant aflat la bordul aeronavei. Gestul, denumit de presa internațională drept “terorism de stat” din partea Belarusului, a căpătat amploare după ce avionul a fost deturnat, invocându-se o alertă cu bombă care s-a dovedit a fi falsă.

Dacian Cioloș a arătat că liderii Renew Europe au discutat despre necesitatea unor reacții ferme, avansând propuneri precum interzicerea accesului în spațiul aerian a avioanelor care provin din Belarus și soluții de a evita spațiul aerian al Belarusului pentru avioanele europene.

“Dincolo de asta, am discutat inclusiv de sancțiuni economice. Pare că Belarusul nu răspunde la astfel de sancțiuni politice, cu efect mai mult simbolic până acum. Credem că e nevoie să luăm în discuție sancțiuni economice. Sunt companii de stat în Belarus, deci banii se duc la bugetul de stat, care au diferite relații contractuale cu companii din Uniunea Europeană și am considerat că trebuie pus și acest subiect în discuție. Degeaba îi tot spunem lui Lukașenko că trebuie să respecte principiile democratice și acordurile internaționale la care Belarus este parte. Pare că nu are urechi de auzit, așa că probabil că dacă e atins economic, o să înțeleagă mai bine”, a spus liderul Renew Europe.

El a indicat că state precum Rusia și Belarus au depășit multe linii roșii în ultimul deceniu, avansând inclusiv ideea că acțiunea agresivă a regimului de la Minsk s-a petrecut la adresa unui avion civil al unei companii din UE.

“A fost agresiunea Rusiei în Ucraina, acum avem agresiunea lui Lukașenko. (…) Iată că nu are nicio problemă să agreseze un avion cu pasageri civili europeni pentru a-și atinge obiectivele politice și să reducă la tăcere opoziția. (…) Lukașenko nu are nicio problemă să atace opoziția în văzul lumii chiar pe teritoriul Uniunii Europene. Un avion civil aparținând unui companii europene este un teritoriu european. Agresiunea asta s-a produs cumva și pe teritoriul european. S-au trecut mai multe roșii“, a afirmat Dacian Cioloș.

Cu toate acestea, liderul Renew Europe a chemat la pragmatism, afirmând și că o implicare a Rusiei în deturnarea avionului trebuie investigată.

“Problemele acestea nu vor putea fi clarificate atâta timp cât nu vom clarifica relația cu Rusia”, a mai spus el.

Uniunea Europeană a reacționat în termeni duri după ce guvernul din Belarus al președintelui Aleksandr Lukașenko a deturnat un avion de linie al companiei Ryanair, forţat să aterizeze la Minsk pentru arestarea unui jurnalist opozant aflat la bordul aeronavei.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, membru al familiei politice Renew Europe, a asigurat că acest incident fără precedent nu va rămâne fără consecințe, iar el va fi discutat la summitul extraordinar al liderilor europeni de la Bruxelles din 24-25 mai.

“Condamn în termenii cei mai fermi posibil aterizarea forțată a unui zbor Ryanair la Minsk, Belarus, la 23 mai 2021, și reținerea jurnalistului Raman Pratasevich de către autoritățile belaruse. Solicit autorităților din Belarus să elibereze imediat pasagerul reținut și să garanteze pe deplin drepturile acestuia. Liderii UE vor discuta mâine, în cadrul Consiliului European, despre acest incident fără precedent. Incidentul nu va rămâne fără consecințe”, a spus el.

Reacțiilor europene s-au alăturat și cele ale NATO și Statelor Unite. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a transmis că deturnarea acestui avion și reținerea opozantului Roman Protasevici reprezintă “un incident grav şi periculos” şi a cerut “o anchetă internaţională”, în timp ce secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a condamnat cu fermitate deturnarea unui avion Ryanair de către Belarus și reținerea unui jurnalist de opoziție aflat la bord și a solicitat o reuniune de urgență a unui grup internațional al aviației civile.