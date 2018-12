EXCLUSIV Europarlamentarul Doru Frunzulică (PSD, S&D), singurul român din Comisia specială privind terorismul a Parlamentului European: România e în topul celor mai sigure țări europene în fața amenințărilor teroriste. Maine votăm, in plen, primul raport al Comisiei.

Diana Zaim, Dan Cărbunaru

În timp ce forțele de ordine sunt în căutarea autorilor atacului cu arme de foc din Strasbourg, mai mulți europarlamentari, inclusiv români, sunt blocați în sediu. Printre aceștia se numără și singurul eurodeputat român care face parte din Comisia specială privind terorismul din Parlamentul European. Acesta a acordat o declarație în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.

Europarlamentarul PSD/S&D Doru Frunzulică, în exlusivitate pentru Calea Europeană:

,,Suntem blocati in Parlament. Oamenii din oras sunt ascunsi, in intuneric, in restaurante si magazine, blocati in centru, de unde nimeni nu se iese. Au mai fost atentate de sarbatori la Strasbourg pentru ca sunt multi turisti in aceasta perioada. Cand a fost anuntat atentatul terorist din piata Kleber, eram in Parlamentul European, in grupul S&D si discutam chiar de votul de maine pe raportul privind terorismul. Constatam ca terorismul continua sa fie amenintare grava la adresa sigurantei cetateanului european.

Faptul ca Parlamentul European a infiintat Comisia speciala privind terorismul din 2017 si avem un raport reprezinta un pas inainte important, vine cu propuneri de imbunatatire a situatei privind combaterea si prevenirea terorismului. Situatia e destul de grava. Desi nu au mai fost publice, au fost multe incercari, unele esuate, altele combatute in timp util de fortele de securitate. UE are o mare problema cu acest atentat la stabilitatea europenilor si siguranta cetătenilor europeni.”

Europarlamentarul, Doru Frunzulică a subliniat rolul important al României prin preluarea președinției rotative a Consiliului UE: ,,România are un rol important de jucat in perioada in care va detine Presedintia rotativa a Consiliului UE. Sper ca pe frontierele maritime si aeriene Romania si Bulgaria vor fi primite in Schengen in aceasta perioada. Chiar daca raportul de azi zice ca toate frontierele – maritime, aeriene si terestre ar trebui sa vizeze accederea in Schengen, cred ca cel mai probabil se va incepe cu cele maritime si aeriene. Romania e intr-o situatie buna fata de alte state. Suntem in top-ul european al celor mai sigure state, potrivit analizelor factorilor de securitate si aparare europeana pe care i-am consultat. In sondajele de opinie, europenii s-au exprimat ca prevenirea si combaterea terorismului, alaturi de securitatea cetatenilor trebuie sa fie o mare prioritate UE. Peste 90 la suta vor o mai adanca implicare a instit europene in asigurarea securitatii cetatenilor si statelor membre. Centrul european de combatere a terorismului din Europol este un exemplu relevant privind ce poate face UE. Mare problema rămâne schimbul de info relevante de prevenire si combatere a terorismului. Sunt putine state membre care fac acest schimb. Romania sta bine la schimb de informatii cu statele membre si institutiile europene. Delegatia social democrata romana va vota raportul privind terorismul de maine. Pentru noi, siguranta cetateanului european, in primul rand a celor romani, e prioritara. ”

Mâine se discută un proiect de raport privind constatările și recomandările Comitetului special pentru terorism, la care a contribuit cu peste 40 de amendamente și europarlamentarul român, Doru Frunzulică. Întregul RAPORT aici.

Update: cel puțin 2 morți și 13 răniți, iar atacatorul este încă liber, potrivit site-ului francez comunicatului de presă

În ultimii ani, dar și recent, mai multe orașe din Europa au fost puternic lovite de atacuri teroriste, comise de ISIS sau de afiliații săi, iar nivelul de alertă rămâne in continuare foarte ridicat. (43 de grave atentate teroriste, cu sute de victime, intre 2014 si 2017).

Printre numeroasele amenințări si provocări cu care se confruntă cetățenii europeni, în sondaje terorismul reprezintă amenințarea cea mai puternică.Conform unor analize și investigații sociologice realizate în mai multe țări europene, peste 75% dintre cetățeni percep grupările teroriste islamice, în special ISIS (Daesh), ca pe o amenințare majoră pentru țara lor, transmite Doru Claudian Frunzulică, deputat european (PSD, S&D) membru în Comisia Specială privind terorismul a Parlamentului European, potrivit unui comunicat de presă.

Franța și Germania, în topul țărilor UE afectate de terorism

Potrivit celor mai recente analize, publicate în Indicele Global al Terorismului, Franța s-a clasat pe locul 30 în anul pe 2017, fiind cea mai expusă țară a UE la acest tip de amenințare. Urmează Germania, care este pe locul 39. România se află la polul opus, fiind pe ultimul loc în lume la capitolul amenințări teroriste. Mai multe informații aici.

Informații suplimentare: