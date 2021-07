EXCLUSIV Interviu cu ministrul de externe Bogdan Aurescu: Turneul în Caucazul de Sud, o realizare pentru diplomația română. Avem miza ca vecinătatea noastră să se bucure de prosperitate, securitate și stabilitate

Interviu realizat de Robert Lupițu

Pentru România, stabilitatea și securitatea statelor din Parteneriatul Estic are valențe geostrategice, iar creșterea importanței acordate subiectului conflictelor prelungite la nivel european, la inițiativa României, reprezintă un succes diplomatic, a declarat ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro.

Șeful diplomației române a prezentat rezultatele turneului diplomatic regional în Caucazul de Sud, pe care l-a efectuat împreună cu omologii săi din Austria și Lituania, în baza unui mandat din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate.

“Întreg turneul reprezintă o realizare importantă pentru diplomația română, pentru că țara noastră s-a afirmat, de-a lungul timpului, ca un susținător puternic al aspirațiilor europene și euroatlantice ale Georgiei, precum și al unei cooperări tot mai strânse a Azerbaidjanului și Armeniei cu UE, dar și cu NATO, cu luarea în considerare, desigur, a nivelului de ambiție al fiecăreia din aceste două țări în relația cu organizațiile menționate”, a afirmat Aurescu.

Ministrul de externe a reliefat că rezultatele acestei vizite vor fi prezentate luni, la Bruxelles, în cadrul reuniunii lunare a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, vorbind inclusiv despre măsuri și propuneri viitoare care pot fi luate în calcul, precum crearea unui post de Reprezentant Special al UE pentru Vecinătatea Estică, instituirea unor parteneriate de securitate cu țările din Parteneriatul Estic sau sprijinirea economică a acestor state.

“Din perspectiva României, există o miză strategică importantă, (…) avem nevoie ca vecinătatea noastră să se bucure de prosperitate, securitate și stabilitate și cred că toate acestea pot fi obținute doar printr-o implicare mai mare a UE“, a mai spus Aurescu.

Având în vedere că vizita în Caucazul de Sud a fost suprapusă cu discuțiile aprinse dintre șefii de state sau guverne privind organizarea unui summit între Uniunea Europeană și Federația Rusă, Bogdan Aurescu a mai subliniat că “ultimele interacțiuni dintre Uniunea Europeană și Rusia au arătat că Moscova nu dă semne că și-ar dori o normalizare a relației cu Bruxellesul” și că “o schimbare de abordare din partea Uniunii Europene în relația cu Rusia nu și-ar găsi o justificare”.

—

CaleaEuropeană.ro: Bună ziua, domnule ministru! Ați realizat recent un turneu diplomatic regional în Caucazul de Sud, în trei state ale Parteneriatului Estic, împreună cu omologii din Austria și Lituania. A fost o premieră pentru diplomația română, întrucât în baza mandatului primit din partea Înaltului Reprezentant ați purtat discuții în numele Uniunii Europene. Cu ce mesaje ați mers în Azerbaidjan, Armenia și Georgia și care sunt principalele rezultate ale vizitei?

Bogdan Aurescu: Într-adevăr, în perioada 24-26 iunie 2021 am efectuat, alături de omologii mei din Austria, Alexander Schallenberg, și Lituania, Gabrielius Landsbergis, un turneu regional în cele trei țări din Caucazul de Sud: Georgia, Republica Azerbaidjan, Republica Armenia. Turneul a fost realizat în coordonare și cu mandatul Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui UE, Josep Borrell.

Practic, a fost un prim rezultat concret al discuțiilor pe care le-am inițiat, la nivel european, cu privire la conflictele prelungite din Vecinătatea Estică a UE. După cum știți, am propus această discuție pe agenda Consiliului Afaceri Externe anul trecut, iar inițiativa mea a beneficiat de susținerea, încă de la început, a altor zece state membre – Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia. Discuția a avut loc la Lisabona, la finalul lunii mai, la reuniunea informală de tip Gymnich, și s-a concentrat pe găsirea pârghiilor și instrumentelor concrete prin care UE poate fi mai eficientă și mai activă în găsirea de soluții la aceste conflicte. Iar una dintre concluziile reuniunii de la Lisabona a fost că este necesară transmiterea unui mesaj clar de sprijin politic din partea Uniunii Europene către partenerii noștri din Vecinătatea Estică. Astfel una dintre opțiunile practice, cu impact în creșterea prezenței și vizibilității UE în regiune, este reprezentată tocmai de realizarea de vizite comune ale miniștrilor de externe UE.

Mă bucur să spun că, în toate cele trei țări vizitate, am avut o agendă densă de întrevederi, cu interlocutori de nivel înalt: Președintele și ministrul de externe în Azerbaidjan, prim-ministrul și Președintele în Armenia, ministrul de externe și prim-ministrul în Georgia. Discuțiile purtate în acest context au fost consistente, aplicate și productive.

În Georgia, am efectuat și o vizită la Linia de Delimitare Administrativă cu provincia separatistă Osetia de Sud, unde am întâlnit membri ai Misiunii UE de Monitorizare – EUMM, inclusiv personal din contingentul românesc.

Am transmis, cu prilejul întrevederilor, în primul rând, un mesaj de solidaritate și de angajare a UE în sprijinul securității, stabilității și prosperității celor trei state din Caucazul de Sud, confruntate cu numeroase provocări, în context regional. Am transmis un mesaj coordonat privind necesitatea continuării și aprofundării reformelor, în spiritul agendei europene și i-am încurajat pe partenerii noștri din Georgia, Azerbaidjan și Armenia să depășească anumite dificultăți, de etapă, cu care se confruntă și să continue să dezvolte relațiile cu UE, utilizând în acest sens toate instrumentele puse la dispoziție, inclusiv Parteneriatul Estic. I-am îndemnat, totodată, pe partenerii noștri să contribuie activ la pregătirea Summitului Parteneriatului Estic, care va avea loc în decembrie anul acesta. Cu prilejul acestui Summit dorim să consolidăm acest format și să ajungem la o viziune comună, ambițioasă cu privire la politicile ce vor fi promovate în anii următori.

În plus, am transmis mesaje clare privind determinarea noastră, a Uniunii Europene și statelor membre, de a eficientiza și crește coeziunea Politicii Externe și de Securitate Comună a UE.

În ceea ce privește situația regională, am pledat, atât la Baku, cât și la Erevan, pentru continuarea aplicării măsurilor de consolidare a încrederii, cu obiectivul normalizării relațiilor și dezvoltării, cât mai curând posibil, a unei agende pozitive, de cooperare în Caucazul de Sud. În continuare, la Tbilisi, am încurajat Georgia să se implice și în viitor, în mod activ, în această direcție. Uniunea Europeană dispune de instrumente și de voință politică pentru a sprijini emergența unei platforme regionale, care să stimuleze cooperarea dintre cele trei state din Caucazul de Sud, în beneficiul securității, stabilității și dezvoltării acestora. Astfel, am încurajat, în toate cele trei țări, ideea creării unui format regional de cooperare care să implice cele trei capitale, cu sprijinul și facilitarea UE.

La Tbilisi, am felicitat Georgia pentru progresele substanțiale în implementarea Acordului de Asociere cu UE, împreună cu componenta sa referitoare la crearea Zonei de Comerț Liber, Georgia fiind singura dintre cele trei țări sud-caucaziene care implementează în prezent un astfel de Acord cu UE, dar și cea mai avansată în procesul de reforme. Am subliniat că un mediu politic inclusiv, precum și continuarea proceselor de reformă și modernizare, sunt importante pentru avansarea agendei de asociere politică și integrare economică a Georgiei cu UE. Am salutat eforturile Georgiei privind angajarea pașnică a Abhaziei și Osetiei de Sud, amintind faptul că România a susținut în permanență abordările inovative, menite să faciliteze angajarea populației din cele două provincii separatiste în relația cu Tbilisi. În context, am amintit și faptul că România continuă să fie unul dintre principalii contribuitori la misiunea EUMM, cu 23 de monitori. De asemenea, am evidențiat relațiile excelente dintre România și Georgia, precum și perspectiva ridicării relației la nivel de Parteneriat Strategic.

La Baku, am subliniat că poziția geostrategică a Azerbaidjanului, alături de alte elemente, îi atribuie un rol important și în ceea ce privește edificarea păcii și prosperității regionale în întreaga regiune a Caucazului de Sud. Am exprimat speranța că negocierile privind noul Acord al Azerbaidjanului cu UE se vor încheia cât mai rapid și fără dificultăți, pentru a oferi relațiilor noastre baze juridice solide și cuprinzătoare, primind asigurări în ceea ce privește ambiția Azerbaidjanului de merge în această direcție. De altfel, am obținut din partea președintelui azer angajamentul de reluare a negocierilor acestui Acord cu obiectivul finalizării și semnării acestuia cât mai curând, eventual până la finalul anului. Cu referire la relațiile bilaterale, am amintit că România a fost primul stat membru UE care a încheiat un Parteneriat Strategic cu Azerbaidjanul, încă din anul 2009, iar România și Azerbaidjanul au în prezent un dialog politic și o cooperare sectorială active, incluzând și domenii strategice, cum sunt energia și transporturile.

La Erevan, l-am felicitat pe prim-ministrul Nikol Pashinyan pentru victoria obținută de partidul său în alegerile parlamentare anticipate din 20 iunie, precum și pentru buna organizare și caracterul democratic al scrutinului, aspecte reliefate de observatorii internaționali prezenți. Am subliniat că modernizarea și democratizarea țării, prin continuarea proceselor extinse de reformă promovate de fostul Guvern, ar putea constitui noul proiect național al Armeniei, în jurul căruia să se coaguleze eforturile tuturor forțelor politice, în beneficiul poporului armean. Am evocat, totodată, prietenia istorică dintre popoarele român și armean și am exprimat deschiderea României pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor cu Armenia, inclusiv cu utilizarea oportunităților ce rezultă din implementarea Acordului de Parteneriat Cuprinzător și Consolidat dintre UE și Republica Armenia, care a intrat integral în vigoare la 1 martie anul acesta.

Bineînțeles, discuțiile s-au concentrat în toate cele trei țări mai ales asupra modalităților concrete de facilitare a soluționării conflictelor prelungite, cu implicarea UE.

Pentru România, stabilitatea și securitatea statelor din Parteneriatul Estic are valențe geostrategice, iar soluționarea acestor conflicte reprezintă un obiectiv prioritar. Astfel, creșterea importanței acordate acestui subiect al conflictelor prelungite la nivel european, la inițiativa României, reprezintă un succes diplomatic. Mai mult, întreg turneul reprezintă o realizare importantă pentru diplomația română, pentru că țara noastră s-a afirmat, de-a lungul timpului, ca un susținător puternic al aspirațiilor europene și euroatlantice ale Georgiei, precum și al unei cooperări tot mai strânse a Azerbaidjanului și Armeniei cu UE, dar și cu NATO, cu luarea în considerare, desigur, a nivelului de ambiție al fiecăreia din aceste două țări în relația cu organizațiile menționate.

CaleaEuropeană.ro: Toate țările vizitate împart un element comun: au fost și sunt teatrul unor războaie post-sovietice transformate în conflicte înghețate, adesea dezghețate cu scopul de a servi unor interese de influență. De ceva vreme, dumneavoastră ați formulat o nouă conceptualizare a acestei situații – conflicte prelungite -, ca parte a eforturilor României de a include regiunea extinsă a Mării Negre pe prima pagină a agendei externe a Uniunii Europene. Care este sensul acestei nuanțe și care sunt mizele pentru interesele strategice ale României și ale UE?

Bogdan Aurescu: Sunt mize, într-adevăr, importante pentru noi și de aceea am promovat în cadrul UE, cu susținerea a încă 10 colegi inițiativa importantă despre care am vorbit deja cu privire la creșterea implicării concrete a UE în soluționarea conflictelor prelungite din Vecinătatea Estică a UE.

Aceste conflicte afectează deja de prea mult timp, unele dintre ele de mai multe decenii, țările membre ale Parteneriatului Estic al UE, aspect resimțit negativ atât de un stat UE precum România, cât și de întreaga comunitate euroatlantică. Nu întâmplător, am caracterizat aceste conflicte drept „prelungite” pentru că ele nu sunt, în realitate, înghețate, ci pot reizbucni în orice moment, cu implicații regionale serioase. „Înghețată” este mai degrabă soluționarea acestor conflicte, ce stagnează în ciuda implicării comunității internaționale. Oamenii din zonele acestor conflicte prelungite se confruntă cu efecte dure asupra exercitării drepturilor fundamentale, fiind adesea privați de accesul la servicii medicale, la educație în limba maternă, la oportunități economico-sociale reale, sau chiar la resurse de bază, cum ar fi apa curentă. Toate acestea au un impact negativ asupra stabilității, securității și prosperității regionale și ne îngrijorează în mod real. De aceea, este important ca UE să acționeze prin utilizarea îmbunătățită și coordonată a multiplelor instrumente de care Uniunea dispune, în sprijinul țărilor afectate de astfel de conflicte și, mai ales, în sprijinul oamenilor.

Așadar, din perspectiva României, există o miză strategică importantă, așa cum am mai indicat și mai devreme: avem nevoie ca vecinătatea noastră să se bucure de prosperitate, securitate și stabilitate și cred că toate acestea pot fi obținute doar printr-o implicare mai mare a UE.

În Azerbaidjan și Armenia am avut discuții aprofundate privind situația actuală și perspectivele de viitor, după confruntarea militară de anul trecut. Am pledat pentru o agendă pozitivă a UE în regiune, o abordare constructivă și pentru reclădirea încrederii. Astfel, măsurile menite să sporească încrederea între părți, precum cele legate de eliberarea prizonierilor și de predarea tuturor hărților zonelor minate, rămân prioritare, iar UE este pregătită să continue să ajute și să sprijine asemenea evoluții. Am discutat concret în acest sens care ar fi pașii următori. Totodată, am subliniat disponibilitatea UE de a oferi sprijin asupra tuturor aspectelor ce ar putea duce la o soluționare negociată, sustenabilă și durabilă a tuturor problemelor pendinte, fie că este vorba despre delimitarea noilor frontiere, accesul organizațiilor umanitare la zona afectată de conflict sau retragerea trupelor. La Tbilisi, am discutat despre modalități concrete de angajare suplimentară a regiunilor separatiste. Am sugerat inclusiv explorarea opțiunii de extindere a aplicării Acordului de liber schimb cu UE și la provinciile separatiste, ca modalitatea de stimulare a apropierii acestora de restul teritoriului georgian. Iar vizita pe care am făcut-o la Linia de Delimitare Administrativă cu provincia separatistă Osetia de Sud, unde am întâlnit și o parte dintre monitorii români din EUMM, a fost un gest elocvent de exprimare a sprijinului pentru integritatea teritorială a Georgiei.

România rămâne implicată pro-activ în regiune, având o contribuție bine recunoscută la nivel european în ceea ce privește Vecinătatea Estică și pe partenerii noștri. Acest turneu în Caucazul de Sud și eforturile care se vor face de acum înainte indică faptul că România poate avea o contribuție solidă la realizarea politicii externe europene.

CaleaEuropeană.ro: La reuniunea miniștrilor de externe din UE care se desfășoară luni, 12 iulie, veți prezenta rezultatele acestui turneu regional. Care sunt pașii următori pentru a imprima o direcție pozitivă acestor eforturi – potențiale vizite și în țări precum Republica Moldova și Ucraina, scene ale aceluiași model de conflict?

Bogdan Aurescu: Turneul din Caucazul de Sud a fost doar un prim rezultat al discuției pe care am purtat-o cu omologii mei din statele membre UE pe subiectul conflictelor prelungite din Vecinătatea Estică a UE. În etapa următoare, îl voi informa, alături de colegii din Lituania și Austria, pe Înaltul Reprezentant Borrell și pe ceilalți miniștrii europeni de externe asupra conținutului discuțiilor purtate la Baku, Erevan și Tbilisi și, desigur, vom face și alte propuneri concrete cu privire la implicarea sporită a UE. Această discuție va avea loc la reuniunea de luni, 12 iulie, a Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles.

Voi continua să susțin activ, la nivelul UE, menținerea subiectului conflictelor prelungite în atenția miniștrilor de externe și a Înaltului Reprezentant, cu luarea în considerare inclusiv a unor vizite viitoare ale miniștrilor de externe UE și în alte țări afectate, ca pași următori în direcția unei implicări sporite a UE în sprijinul acestor Parteneri.

Dar mai sunt și alte aspecte la care vom aborda în etapa următoare și pe care le-am discutat deja cu colegii mei din UE. Am în vedere atât dezvoltarea unei dimensiuni de securitate a Parteneriatului Estic, cât și importanța și necesitatea sporirii rezilienței statelor partenere, astfel încât acestea să reziste mai bine propagandei și presiunilor interne și externe cu care se confruntă.

Din această perspectivă, poate că desemnarea unui Reprezentant Special al UE care să gestioneze aceste conflicte, dar și domeniul rezilienței statelor din PaE ar putea fi încă un pas înainte în implicarea mai aprofundată a Uniunii în Vecinătatea Estică. Și pe această dimensiune, România dezvoltă în prezent o expertiză aparte, inclusiv prin intermediul Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență de la București.

CaleaEuropeană.ro: Ca parte a eforturilor de a purta o dezbatere în interiorul Uniunii Europene despre conflictele prelungite din vecinătatea estică și despre situația de securitate de la Marea Neagră ați lansat cel puțin două idei interesante: instituirea unui Reprezentant Special al UE pentru Marea Neagră și edificarea unor parteneriate de securitate cu țările din Parteneriatul Estic. Ce presupun aceste propuneri și cum ar putea fi transformate în forme de sprijin pentru apropierea Vecinătății Estice de Uniunea Europeană?

Bogdan Aurescu: Pornind de la o evaluare a situației actuale a conflictelor care afectează Partenerii Estici, precum și de la premisa că aceste conflicte constituie o amenințare majoră pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni, respectiv pentru securitatea euroatlantică, identificarea modalităților și instrumentelor concrete și aplicate pentru creșterea prezenței și vizibilității UE în regiune rămâne un obiectiv foarte important.

Acest lucru presupune o implicare mai dinamică și mai vizibilă a UE în formatele de negociere din care este parte, dar și în relația politică cu fiecare din statele afectate, prin vizite la nivel înalt, consolidarea Parteneriatului Estic, cu accent pe aprofundarea dimensiunii sale de securitate, inclusiv în cooperare cu NATO, îmbunătățirea coordonării UE cu toți partenerii relevanți în regiune, precum OSCE, ONU, parteneri internaționali like-minded, în special SUA, utilizarea mai bună a instrumentului sancțiunilor.

Totodată, trebuie încurajată o mai bună coordonare între Ucraina, Georgia și Republica Moldova, precum și consolidarea dialogului acestor trei state cu UE în domeniul securității și în aspectele ce privesc reglementarea conflictelor prelungite, inclusiv prin crearea unui format dedicat de dialog care să se concentreze pe modalitățile de a înregistra progrese în soluționarea acestora.

Pentru atingerea acestor obiective, am propus un proces de reflecție privind crearea unui post de Reprezentant Special al UE, al cărui mandat să vizeze conflictele prelungite din regiunea extinsă a Mării Negre și reziliența partenerilor din Vecinătatea Estică. Crearea acestui post ar conduce la o abordare integrată și coerentă a conflictelor, cu accent pe consolidarea rezilienței, astfel încât Uniunea Europeană să devină mai relevantă în propria vecinătate, aspect esențial pentru postura de actor global pe care aceasta o vizează.

Discuția avută la reuniunea ministerială informală de la Lisabona din 27 mai a fost un pas important în acest efort diplomatic. Propunerile noastre au primit atunci sprijin din parte unui număr însemnat dintre miniștrii care au intervenit. Un prim rezultat a fost acest turneu întreprins în Caucazul de Sud, dar sunt în lucru și alte inițiative în același spirit – de consolidare a angajamentului și sprijinului Uniunii față de Partenerii Estici, inclusiv printr-o anumită diferențiere a Partenerilor avansați, precum Georgia, Ucraina și Republica Moldova, în raport cu ceilalți.

În ceea ce ne privește, vom lucra strâns cu Înaltul Reprezentant J. Borrell, cu statele membre cu viziuni apropiate, pentru avansarea în direcția materializării propunerilor noastre.

Mai sunt și alte propuneri concrete, rezultate în urma acestui turneu și pe care urmează să le avansez la reuniunea CAE de luni și să le rafinăm în perioada următoare, în funcție de dezbaterile pe care le avem.

Sprijinirea economică de către UE a acestor state pentru a face față efectelor pandemiei, inclusiv cu o prezență în zonele separatiste, fără însă a afecta politica de nerecunoaștere a acestora, poate fi o altă cale de urmat. De altfel, la 2 iulie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat o propunere cu privire la prioritățile de cooperare cu Partenerii Estici pentru următorii ani, ce se bazează pe cele cinci obiective stabilite pe termen lung și definite pentru viitorul Parteneriatului Estic în martie 2020, cu scopul consolidării rezilienței statelor participante. Propunerea va fi susținută de un Plan Economic și de Investiții în valoare de 2,3 miliarde de euro, cu potențialul de a mobiliza până la 17 miliarde de euro în investiții publice și private. Un astfel de plan s-a aflat printre propunerile concrete pe care le-am prezentat, în luna mai, la Lisabona și mă bucur că avansăm în această direcție.

CaleaEuropeană.ro: Debutul acestui turneu diplomatic într-o regiune pe care Rusia o consideră sfera sa de influență a fost suprapus cu propunerea franco-germană privind organizarea unui summit între Uniunea Europeană și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Cum a influențat această discuție aprinsă din Consiliul European dialogul pe care l-ați purtat cu decidenții de la Baku, Erevan și Tbilisi, și mai ales, cum vede România posibilitatea și condițiile relansării dialogului dintre UE și Moscova?

Bogdan Aurescu: Poziția României a rămas aceeași pe care am avut-o de la începutul acutizării relației dintre Uniunea Europeană și Rusia mai ales după 2014. Este o poziție care implică o abordare strategică, unitară şi coordonată a relației dintre Uniunea Europeană și Rusia, punând în centrul său cele cinci principii directoare ale UE, elaborate în 2016, ce prevăd punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk cu privire la conflictul din estul Ucrainei, consolidarea relațiilor cu Partenerii Estici ai UE și cu alți vecini, inclusiv cu cei din Asia Centrală, creșterea rezilienței UE în domenii esențiale precum securitatea energetică, amenințările hibride sau comunicarea strategică, cooperarea selectivă cu Rusia pe teme de interes pentru UE, necesitatea de a realiza contacte interpersonale și de a susține societatea civilă din Rusia. Abordarea noastră în cadrul Uniunii Europene este împărtășită și de celelalte state ale UE, deci nu suntem într-o poziție singulară.

La ultimul Consiliul European, șefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană au manifestat deschidere în privinţa dialogului cu Rusia în domenii de interes pentru UE. Urmează să fie agreate formatele şi condiţiile acestui dialog. Această abordare va ține cont însă de modul în care Federația Rusă va da dovadă de un angajament constructiv şi de orizontul de timp în care vor înceta acţiunile maligne la adresa UE şi a ţărilor vecine.

În altă ordine de idei, șefii de stat şi de guvern UE au declarat că sunt pregătiţi să răspundă, de o manieră fermă şi coordonată, la orice altă activitate ilegală, rău intenţionată sau perturbatoare a Rusiei, utilizând pe deplin toate instrumentele pe care le au dispoziţie. Ultimele interacțiuni dintre Uniunea Europeană și Rusia au arătat însă că Moscova nu dă semne că și-ar dori o normalizare a relației cu Bruxellesul. Tocmai de aceea, la acest moment, o schimbare de abordare din partea Uniunii Europene în relația cu Rusia nu și-ar găsi o justificare.