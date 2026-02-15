INTERVIURI
EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA
România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, la finalul celor trei zile ale Conferința de Securitate de la München, subliniind că pentru București este important „să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA”.
Ea a explicat rațiunile participării României la Consiliul pentru Pace pentru Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump. Decizia vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că România va fi prezentă la reuniunea inaugurală de la Washington cu statut de observator.
Șefa diplomației române a subliniat că opțiunea pentru statutul de observator reflectă atât dorința de implicare activă în eforturile de pace din Fâșia Gaza, cât și necesitatea respectării cadrului internațional existent. „România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune”, a declarat Oana Țoiu, amintind că România este „una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina”.
Ministrul a reiterat sprijinul constant al României pentru soluția celor două state și pentru rolul central al ONU în arhitectura internațională. „Ne ducem cu statut de observator (…) deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional”, a afirmat ea, subliniind că poziția a fost clarificată încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui american.
În același timp, Oana Țoiu a respins scenariile potrivit cărora participarea României ar urmări deblocarea relației cu Washingtonul. „Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii”, a precizat ministrul, arătând că actualul context este unul de „reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii”, într-un moment în care sunt necesare „punți și contexte de dialog” pentru gestionarea diferențelor din parteneriatul transatlantic.
Referindu-se la dezbaterea mai largă privind viitorul ordinii internaționale și la mesajele transmise la München, inclusiv de secretarul de stat american Marco Rubio, șefa diplomației române a pledat pentru „un realism lucid” precum cel invocat de președintele finlandez Alexander Stubb, care să combine reformele necesare cu menținerea formatelor multilaterale și a sistemelor de reguli. „Putem să trecem prin reforme (…) dar la capătul acestor reforme putem să continuăm să avem formate multilaterale, sisteme de reguli care răspund unor obiective pe care nu le putem îndeplini de unii singuri ca țară”, a explicat ea.
În ceea ce privește relația transatlantică, Oana Țoiu a insistat că România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, respingând ideea unei alegeri între cele două direcții. „Pentru noi este important să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA”, a afirmat ministrul, pledând pentru aliniere pe obiective comune, inclusiv în materie de sancțiuni împotriva Rusiei.
INTERVIUL INTEGRAL VIDEO & TEXT
CaleaEuropeană.ro: Am revenit cu o corespondență specială de la München, la finalul acestei reuniuni de trei zile a Conferinței de Securitate, de unde Calea Europeană a avut bucuria să relateze pentru a noua oară consecutiv. Ne bucurăm să o avem alături de noi pentru prima dată în calitate de ministru pe doamna ministru de externe, Oana Țoiu. Doamna ministru, bună ziua și bine ați revenit pe Calea Europeană.
Oana Țoiu: Bună ziua și mulțumesc.
CaleaEuropeană.ro: Deși aș fi tentat să începem cu Conferința de Securitate și cu ce s-a întâmplat aici, totuși, în momentul în care începem acest interviu, am avut un anunț de ultimă oră: președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare la Consiliul pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, care va avea reuniunea inaugurală la Washington, iar România va participa în calitate de observator. Știm dezbaterile din spațiul public și vrem să descifrăm de ce a fost luată această decizie și ce semnificații are.
Oana Țoiu: Sigur. Așa cum președintele a anunțat, România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune. România este una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina.
De altfel, așa cum știți și din spațiul public, mult mai multe țări europene au susținut în ultima vreme soluția celor două state, inclusiv la Adunarea Generală a ONU din septembrie anul trecut, pe când România este adeptă a acestei soluții de multă vreme. Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza faza dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura până atunci, indiferent cât de mult efort este necesar să depunem împreună ca și comunitate internațională, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii.
Ne ducem cu statut de observator, președintele Nicușor Dan a clarificat asta public, deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional. Președintele a fost clar în asta încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui Donald Trump.
Și atunci, în reuniunea din Washington, o să fie prezente statele fondatoare, cele care practic au aderat la carte, și țări invitate ca observator, între care se numără și România. Cipru de asemenea va fi prezent.
Există în acest moment mai multe țări europene care iau în considerare asta, dar nu pot să fac eu anunțul în locul lor.
CaleaEuropeană.ro: Dar spargem, cumva, gheața pentru partenerii europeni în această zonă, pentru că știm că Uniunea Europeană a privit circumspect această inițiativă, tocmai pentru că nu se știe cum va pune ea în practică o rezoluție a Consiliului de Securitate. Și așa cum s-a gândit și România, să nu existe un conflict între tratatele internaționale pe care le avem de respectat și acest Consiliu. Oferim noi o cale de urmat?
Oana Țoiu: Poziția noastră este clară încă de la început. Sprijinim efortul de pace pe care președintele Donald Trump îl face în Fâșia Gaza. De altfel, asta este și decizia comunității internaționale. Avem o rezoluție a Consiliului de Securitate care dă acest mandat și, în același timp, președintele Nicușor Dan a afirmat fără echivoc respectul pe care România îl are pentru dreptul internațional și necesitatea unui dialog aprofundat, astfel încât mandatul pe care îl are Organizația Națiunilor Unite să nu ajungă în timp să se suprapună cu intențiile și planurile de dezvoltare ale Bordului pentru Pace în alte regiuni.
CaleaEuropeană.ro: O ultimă întrebare pe acest subiect, pentru că există scenarii în spațiul public care spun că participăm sau luăm în calcul să participăm tocmai pentru a debloca relația cu Statele Unite sau pentru a ne facilita relația cu Statele Unite. E vreun sâmbure de adevăr în această poveste sau este o legendă creată cu iz geopolitic?
Oana Țoiu: Cel puțin în spectrul politic, cei care afirmau că relația cu Statele Unite trece printr-un blocaj au fost în vizită în Statele Unite și au fost ei cei blocați în accesul la decidenți. Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii. Acest lucru a fost clarificat de multă vreme.
Evident însă că suntem într-un moment de reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii. De altfel, și aici la München, Secretarul de Stat Marco Rubio, dar și delegația din Congres, au venit cu mesaje foarte clare privind acest imperativ al construirii unui viitor împreună.
Asta nu schimbă însă faptul că în continuare vedem și lucruri diferite, ceea ce înseamnă că avem nevoie de punți și contexte de dialog pentru a avansa în felul în care înțelegem reciproc abordarea celuilalt și punctele de diferență. Chiar dacă Conferința de Securitate de aici, la München, a fost un moment care a așezat un grad de respect, un grad de sprijin reciproc în parteneriatul transatlantic și în perspectivă viitoare, nu a schimbat agenda. Statele Unite ale Americii au reafirmat prioritățile lor și, prin urmare, există în continuare puncte de divergență în parteneriatul transatlantic. Noi credem că este important să ducem acest dialog mai departe, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre, relația bilaterală cu SUA. Aceasta este abordarea României, aceasta a fost abordarea și la începutul anului în Ministeriala pentru Minerale Rare, aceasta este abordarea pe care o avem acum în Bordul pentru Pace și pe această linie vom continua. Întărirea dialogului bilateral și sincronizarea mesajelor, perspectivelor și deciziilor noastre și între membri europeni.
CaleaEuropeană.ro: Am înțeles. Fiindcă ați menționat Conferința de la München, știm foarte bine că aceasta are un preambul și anume un raport. Anul acesta, raportul a avut și un elefant pe copertă. Au fost, până la urmă, Statele Unite elefantul din cameră care contribuie la destrămarea ordinii internaționale, sau asistăm la refacerea punților de cooperare între America și Europa?
Oana Țoiu: Pe de o parte, este destul de clar și pentru noi, în Europa, și pentru partenerii noștri globali, că nu vom continua în același sistem pe care l-am construit până acum. De aici sunt mai multe modalități în care ne putem uita la momentul prezent. Există lideri care spun că trebuie să facem tot ce ține de noi să conservăm ce aveam anterior. Există și temeri, așa cum au fost ele reflectate în raportul lansat de echipa MSC privind potențialul de construire a acestui sistem internațional de reguli.
Ce cred și unde ne așezăm noi ca România este că există o cale de mijloc. Putem să trecem prin reforme care devin necesare și care sunt, de altfel, forțate de retragerea multora dintre finanțările care veneau din Statele Unite ale Americii în formatul multilateral. Dar la capătul acestor reforme putem să continuăm să avem formate multilaterale, sisteme de reguli care răspund unor obiective pe care nu le putem îndeplini de unii singuri ca țară.
Și nu este doar situația României. Dacă ne uităm la marile provocări din lume, fie că vorbim de securitate, de schimbări climatice, de nevoia de a așeza obiectivele geopolitice cu necesitatea unui comerț care să permită economiilor noastre să crească, aceste teme mari au nevoie de formate multilaterale de discuții și decizii și asta nu se schimbă.
Din acest punct de vedere, România este în echipa de lideri care promovează un realism lucid, așa cum vorbește președintele Finlandei. Pentru că ceea ce ați expus, cam acolo s-ar încadra. Asta încercăm și noi.
De când a început această tensiune crescută între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, România a avut această poziție clară de a spune: noi suntem o țară profund pro-europeană și asta se reflectă în voința cetățenilor noștri de fiecare dată la vot. În același timp, suntem o țară care acordă o valoare ridicată parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii.
În continuare suntem una dintre țările unde, la nivelul opiniei cetățenilor, dar și la nivelul pozițiilor din Parlament, se menține un sprijin ridicat pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Pentru noi este important să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA.
Pentru noi este foarte important să construim împreună pe punctele pe care suntem de acord, fără să fim timizi în a explica public unde vedem lucrurile diferite, așa cum președintele Nicușor Dan a făcut-o destul de clar în privința Bordului pentru Pace, de exemplu. Și nu doar în acest subiect, ci și în perspectiva felului în care vedem necesitatea de a ne proteja copiii în mediul online.
Aici este foarte clar că în continuare avem puncte comune cu SUA și în continuare puncte care mai au nevoie de dialog pentru a vedea… dar avem puncte comune și cu partenerii europeni, cu Franța și cu alte țări.
În această conferință și în aceste zile, cred că s-a putut observa că, dincolo de temele de fond, este foarte importantă abordarea pe care o avem unii față de ceilalți. Ce cred că a reușit secretarul de stat Marco Rubio prin discursul său a fost să reașeze un nivel mai ridicat de respect în relația transatlantică, fără a se îndepărta de temele mari pe care administrația SUA le-a afirmat de-a lungul timpului. Teme care în continuare vor fi subiecte care necesită dialog aprofundat și vor fi subiecte în care vom fi în dezacord.
CaleaEuropeană.ro: Acest discurs, care ca parte de esență seamănă cu ceea ce ne-a spus și J.D. Vance anul trecut la München, vicepreședintele SUA, a fost livrat mult mai diplomatic, orientat către dialog afectiv pe relația transatlantică. S-a întâmplat acest lucru pentru că Uniunea Europeană a stat în picioare în fața ultimelor provocări sau este alt motivul?
Oana Țoiu: Cu siguranță noi suntem mai puternici împreună și este extrem de important să putem acționa unitar atunci când asta este posibil. Suntem mai puternici când acționăm împreună și în parteneriatul transatlantic. În aceste zile am spus foarte clar că poziția noastră este că o aliniere între UE și SUA este esențială, inclusiv în privința creșterii sancțiunilor împotriva Rusiei, pentru a diminua, de exemplu, capacitatea financiară pe care o au pentru a-și crește industria de război și a susține războiul din Ucraina.
În același timp, ce s-a întâmplat în aceste zile nu este doar un ambalaj mai frumos pe același mesaj sau direcție. Există o reancorare a importanței parteneriatului transatlantic în Europa și SUA, însă nu este una nostalgică. Nu vorbim de un moment care readuce în prezent ce am construit ani de zile, ci mai degrabă de un moment care recunoaște această construcție, recunoaște istoria și valorile comune și vorbește despre un viitor comun care are nevoie de creșterea acțiunilor comune și alinierea pe obiective adiționale celui de securitate, în special pragmatice, care țin de creșterea economiilor noastre.
Aici a fost adusă în scenă și tema civilizației, unde ne putem întâlni pe valori comune și, în același timp, o temă pe care o putem trata diferit, când ne uităm la migrație sau la reglementarea spațiului online, unde nu vrem să permitem conturilor false să propage campanii de dezinformare organizate de alte țări. Este foarte important să continuăm discuția, dar nu va fi o aliniere naturală imediat.
CaleaEuropeană.ro: Valori comune, metode diferite. Totodată, am văzut acest discurs al administrației americane chiar la Ministeriala de Apărare de la Bruxelles, despre NATO 3.0, în care Europa să fie mai capabilă să preia frâiele apărării convenționale pe continent, bucurându-se de garanția de securitate nucleară americană. În același timp, Franța și Germania au anunțat aici, la München, că au avut discuții confidențiale despre descurajare nucleară și consultări cu Marea Britanie, Franța dorind să lărgească această consultare la nivel european. Care ar fi poziția României în această zonă?
Oana Țoiu: Am avut chiar ieri, împreună cu generalul Grynkenwich, care a fost comandantul suprem al Forțelor Aliate și recent în România, o discuție cu mai mulți parteneri despre modalități care să ne ajute să creștem atât descurajarea, cât și capacitatea defensivă. În acest moment, miza României este, în primul rând, apărarea antiaeriană, așa cum în aceste zile și colegul meu, ministrul apărării și vicepremierul Radu Miruță, a afirmat în discuțiile la care a participat și la Bruxelles, și aici. Pentru noi, miza în acest moment este alocarea resurselor pentru întărirea flancului estic în integralitate, de la Marea Neagră până în nord, și pe aceste discuții avem interesul principal.
INTERVIURI
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU
România va participa săptămâna viitoare la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia a fost confirmată de președintele Nicușor Dan și explicată în detaliu de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate de la München.
„Așa cum președintele a anunțat, România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune. România este una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina. De altfel, așa cum știți și din spațiul public, mult mai multe țări europene au susținut în ultima vreme soluția celor două state, inclusiv la Adunarea Generală a ONU din septembrie anul trecut, pe când România este adeptă a acestei soluții de multă vreme. Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza faza dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura până atunci, indiferent cât de mult efort este necesar să depunem împreună ca și comunitate internațională, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii”, a explicat Oana Țoiu.
Potrivit șefei diplomației române, în reuniunea din Washington, o să fie prezente statele fondatoare, cele care practic au aderat la carte, și țări invitate ca observator, între care se numără și România. Cipru, țara care deține președinția Consiliului UE, de asemenea va fi prezent, a precizat Oana Țoiu.
„Există în acest moment mai multe țări europene care iau în considerare asta, dar nu pot să fac eu anunțul în locul lor”, a mai adăugat ea.
Ministrul de externe a subliniat că România sprijină soluția celor două state și că menținerea dialogului este esențială: „Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza faza dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii”.
Statutul de observator este, potrivit ministrului, o alegere clară.
„Ne ducem cu statut de observator, președintele Nicușor Dan a clarificat asta public, deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional. Președintele a fost clar în asta încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui Donald Trump”, a afirmat ea.
Oana Țoiu a mai explicat că prezența României nu are legătură cu eventuale blocaje în relația cu Statele Unite.
„Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii. Evident însă că suntem într-un moment de reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Asta nu schimbă însă faptul că în continuare vedem și lucruri diferite, ceea ce înseamnă că avem nevoie de punți și contexte de dialog pentru a avansa”, a subliniat șefa diplomației române.
Întrebată dacă poziția României poate fi un model de urmat, având în vedere că Bucureștiul analizează participarea la Consiliu din perspectiva unui conflict juridic între tratatele internaționale pe care le avem de respectat și acest Consiliu, Oana Țoiu a spus că „Poziția noastră este clară încă de la început”.
„Sprijinim efortul de pace pe care președintele Donald Trump îl face în Fâșia Gaza. De altfel, asta este și decizia comunității internaționale. Avem o rezoluție a Consiliului de Securitate care dă acest mandat și, în același timp, președintele Nicușor Dan a afirmat fără echivoc respectul pe care România îl are pentru dreptul internațional și necesitatea unui dialog aprofundat, astfel încât mandatul pe care îl are Organizația Națiunilor Unite să nu ajungă în timp să se suprapună cu intențiile și planurile de dezvoltare ale Bordului pentru Pace în alte regiuni”, a punctat ea.
Participarea României vine, așadar, din dorința de a continua implicarea activă în regiune, de a sprijini procesul de pace și reconstrucție, și de a promova respectul pentru dreptul internațional, fără a se suprapune cu mandatul Organizației Națiunilor Unite, a mai precizat ministrul de externe.
INTERVIURI
EXCLUSIV INTERVIU cu Ministrul Apărării, la München: Europa acționează, nu așteaptă, dar nu se poate vorbi de NATO fără SUA. România pune în mișcare 10 miliarde de euro pentru înzestrare și apărare
Europa își consolidează propriile capacități fără a slăbi legătura cu Statele Unite, semnalul fiind „foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”, a declarat vicepremierul și ministrul apărării naționale Radu Miruță, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München.
Într-un context marcat de dezbateri privind viitorul arhitecturii de securitate euroatlantice, ministrul apărării a subliniat că „Europa acționează și Europa nu așteaptă” și a respins ferm scenariile privind o eventuală decuplare a SUA din NATO.
„Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii”, a subliniat acesta. El a arătat că relația dintre Europa și SUA este „reciproc avantajoasă” și că „nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.
Referindu-se la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby, Miruță a precizat: „Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0”, explicând că Alianța a evoluat prin extindere și adaptare, nu prin rupturi.
Pe plan intern, ministrul a insistat asupra rolului pe care îl vor juca în securitatea României cele 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române, în valoare de aproape 10 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, multe cu producție localizată în România. „Nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate (…) că poți să rezolvi problema asta în România”, a spus Radu Miruță.
El a respins criticile privind achiziții de tehnică second-hand, calificându-le drept „un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”. Printre proiectele majore se află mașina de luptă a infanteriei, pușca de asalt și patru nave ce ar urma să fie produse la Șantierul de la Mangalia.
Ministrul a avertizat că 31 mai este termenul-limită pentru semnarea contractelor aferente mecanismului SAFE, negociat cu Comisia Europeană: „Dacă nu vom avea contracte semnate până la 31 mai, vom pierde bani” .„Dar nu vom pierde”, a asigurat el.
Un capitol distinct îl reprezintă dronele, pentru care sunt alocate 200 de milioane de euro. Miruță a reconfirmat discuțiile cu partea ucraineană, inclusiv în cadrul unei întrevederi bilaterale cu omologul Mihail Fedorov, pentru producție în România, atât pentru Armata României, cât și pentru Ucraina.
În ceea ce privește relația cu Washingtonul, ministrul apărării a precizat că „este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere” și a respins teza că Parteneriatul Strategic bilateral este în suferință. „Cei care spun că România suferă în relația cu Statele Unite sunt cei care s-ar bucura ca România să aibă relații de prietenie cu Federația Rusă”, a conchis Radu Miruță.
INTERVIUL INTEGRAL VIDEO & TEXT
CaleaEuropeană.ro: Bună ziua de la München, de unde asigurăm o corespondență specială pentru al nouălea an. Ne bucurăm astăzi să-l avem alături de noi pe domnul ministru al apărării, vicepremier în Guvernul României, Radu Miruță. Domnule ministru, vă mulțumim pentru disponibilitate și pentru interviu.
Radu Miruță: Cu mult drag și felicitări pentru efortul de a vă deplasa într-o agendă atât de aglomerată, la fața locului, unde se întâmplă în aceste zile lucruri importante pentru Europa și pentru lume.
CaleaEuropeană.ro: Având în vedere discuțiile și dezbaterile la care ați participat în aceste zile, care este principalul mesaj strategic pe care îl transmite conferința pentru România? Avem unitate euroatlantică sau arhitectura de securitate ne determină să fim mai puțin optimiști?
Radu Miruță: Cred că principalul mesaj rezultat din discuțiile acestor zile este că Europa acționează și Europa nu așteaptă. Și cred că, de asemenea, văzând discursul reprezentanților din Statele Unite, este foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod. Este reciproc avantajos, este o relație biunivocă în ceea ce se întâmplă între Europa și Statele Unite.
Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii, cum am văzut că unele voci încercau să împingă discuția, ce ar fi și cum ar fi dacă. Nu, nu există asta. Nu există asta pentru că cele 32 de țări au înțeles, văzând ce s-a întâmplat după al Doilea Război Mondial, că este o garanție de securitate faptul că aceste țări au stat unite.
Toate lucrurile au început după discuțiile de aici, de la Conferința de Securitate de la München, când s-a tras semnalul de alarmă că Europa trebuie să își mărească capabilitățile de producție pentru a se proteja mai mult în interiorul Europei decât a se baza pe protecția din partea Statelor Unite. Și, dacă e să discutăm rece pe aceste cuvinte, este adevărat că ești partener, dar îi ceri ajutorul partenerului după ce demonstrezi tu că ai făcut tot ce a ținut de tine pentru a te apăra pe tine. Și Europa mai avea de făcut lucruri și a început să le facă.
Discuțiile acestor zile sunt despre cum se scalează producția, cum se produce mai mult și cum se produce mai repede. Asta este o consecință a faptului că s-a înțeles acest lucru.
Dacă tragem aceste discuții înspre situația României, România stă mai bine la modul în care s-a pus în mișcare abordarea pe care ne-au transmis-o partenerii din Statele Unite. Avem astăzi, față de anul trecut, doar comparând această diferență, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române. Și proiecte puternice, proiecte masive: cu apărarea antiaeriană, cu o mașină de luptă a infanteriei modernă și nouă pentru Armata Română, cu arma de asalt, cu patru nave care sunt incluse în SAFE să fie produse pe șantierele din România.
Asta înseamnă capacități noi. Am gândit utilizarea acestui mecanism SAFE nu doar cu scopul de a obține pentru Armata Română aceste capabilități, ci cu scopul de a ne îngroșa baza pentru susținerea Armatei Române, și anume dezmorțirea industriei naționale de armament. Pentru că nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate, în caz de orice, că poți să rezolvi problema asta în România.
CaleaEuropeană.ro: Ați menționat un aspect pe care vreau să îl punctez. Dacă este să gândim rece legat de securitatea din Europa, în ultima perioadă, mai ales de la Washington, se spune că Europa trebuie să fie capabilă să apere convențional teatrul european sub garanția umbrelei de securitate strategică nucleară americană. Cum a receptat România intervenția lui Elbridge Colby, subsecretarul de război al Pentagonului, la ministeriala NATO, unde ați fost prezent, în care a vorbit despre un NATO 3.0?
Radu Miruță: Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0. A existat, de-a lungul timpului, o extindere către mai multe țări, cu țări care au devenit mai puternice între timp în ceea ce privește garanțiile de securitate.
Europa are capacitatea financiară de a ajunge la un nivel în care să-și garanteze singură cetățenii și teritoriul. Fiindcă lucrurile până acum s-au bazat mai mult pe Statele Unite decât ar trebui să se bazeze, realist vorbind, în sensul că trebuie să demonstrăm că putem noi să generăm această protecție. Statele Unite, de asemenea, percepția mea este că au înțeles că nu se poate întâmpla peste noapte. Adică nu poți să spui azi Europei: de mâine te descurci, apăs pe un buton și gata.
Este o tranziție care se desfășoară în timp. În același timp, Statele Unite au observat că liderii europeni au declarat că vor face și nu au făcut. Au declarat că vor crește procentul din PIB pentru apărare, că vor crește capacitățile de producție, în ultimii 10-12 ani, și nu s-a prea întâmplat.
A venit un moment, München anul trecut, în care s-a spus că trebuie să înțelegeți mai ferm decât până acum că trebuie să vă descurcați. Europa a înțeles asta și discutăm astăzi despre multe proiecte în desfășurare, cu fabrici de armament și de producție de diverse tipuri de materiale utilizate în armate, pe teritoriul Uniunii Europene. Asta înseamnă mai mult.
Mie mi se pare că, după această conferință de la München, lucrurile între Europa și Statele Unite stau mult mai bine decât era percepția în spațiul public înainte. Pentru că și mesajul Statelor Unite a fost că nu se poate și nu se vrea fără Europa. A fost cumva o detensionare a discursurilor, a agresivității discursurilor. Cred că și Statele Unite și Europa au înțeles că este, repet, reciproc avantajos ca lucrurile să meargă în sincron.
Statele Unite spun că Europa trebuie să facă mai mult. Europa spune: în regulă, sunt motive pentru care consider că ai dreptate, fac și eu mai mult. Și atunci amândouă ajung din nou la același nivel de acceptabilitate a situației. Eu cred că este un pas bun.
CaleaEuropeană.ro: Un mesaj de optimism?
Radu Miruță: De optimism, scuzați-mă, în armată nu merge doar să spui optimism. De optimism demonstrat cu fapte în spate. Doar România are 21 de proiecte. Polonia are și ea, cred că, 27. Germania a declarat că începe să investească masiv în producție. Sunt dovezi care generează o percepție că lucrurile se întâmplă. Nu este vorba doar despre declarații optimiste. Sunt fapte în spate.
CaleaEuropeană.ro: În acest optimism demonstrat prin fapte, ce înseamnă cele 21 de proiecte pentru înzestrare?
Radu Miruță: Cred că trebuie să fim foarte fermi în exprimare. Am auzit în aceste zile declarații că luați lucruri de mâna a doua stricate de prin Franța, luați ce refuză Germania. Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă.
Nu. Sunt aproape 10 miliarde de euro care vin pentru înzestrarea Armatei Române, din cele 16, întâmplându-se această înzestrare pe teritoriul României, cu fabrici, cu capacități de producție în România. Mă întreabă lumea unde vor fi. Până acum nu au fost nicăieri. Acum sunt.
Discutăm despre mașina de luptă a infanteriei, un proiect de vreo 3 miliarde de euro. Se va face în proporție de 70% pe teritoriul României. Discutăm despre pușca de asalt. Se va face probabil 100% pe teritoriul României. Discutăm despre patru nave, în valoare de aproape 800 de milioane de euro. Se vor face, îmi doresc eu, în șantierul naval de la Mangalia 2 Mai.
Toate lucrurile acestea nu existau până acum. Avem astăzi în România blindatul Short Cobra 2, care se produce în România. Avem camioanele cu cei de la Iveco, se produc în România. Avem Piranha, se produce în România.
Câștigul cel mare este luarea acestor bani din SAFE și aducerea lor în industria națională de apărare, unde nu avem tehnologie. Eu sunt în situația în care mă uit la piesele pe care le am pe masă, nu la cele pe care mi-aș dori să le am. Pe masă am 15 societăți din industria națională de apărare, cele de la Romarm, din coordonarea Ministerului Economiei, multe dintre ele netehnologizate. Dar acolo există platforme, buncăre, poligoane, capabilități absolut necesare într-o fabrică.
Are nevoie Armata Română de producție locală? Are nevoie. Am niște bani la dispoziție? Am. Am niște fabrici parțial dotate? Am. Scot banii la mezat și spun: ție, fabrică din Franța sau Germania, vrei să pui mâna pe banii ăștia? Vino cu tehnologia ta și adu-o pe platforma unde eu am ce am, dar nu am tot.
Este o chestiune reciproc interesantă pentru ambele părți. Cu tehnologia adusă în rândul angajaților români, îi forțezi și pe unii, și pe alții să meargă pe același tronson. Tai copacul din fabrica unde crescuse vegetație în hală, torni ceva pe jos, aduci roboți, brațe automate, iar toate acestea sunt gestionate de muncitori români.
Cum facem asta? Punând în același loc banii și comenzile Armatei Române. Nu vine nicio fabrică din Germania sau Franța pentru că mă duc eu și le place de mine. Vine pentru că le spun că le dau bani pentru asta, dar dacă vor să producă cu tehnologia lor, trebuie să o facă la mine. La final, Armata Română obține produsul, iar în România cel puțin patru-cinci societăți care erau amorțite vor avea o culoare mai vie și vom avea producție pe teritoriul României.
Nu s-a întâmplat asta de 30 de ani. Datoria mea la Ministerul Apărării, cum a fost și la Ministerul Economiei, este ca ceea ce muncim și aducem ca și contracte să ducem într-o zonă în care curățăm bucata toxică, bucata ilegală. Pentru că da, au crescut copaci în fabrici pentru că a fost corupție. Pentru că politicul s-a uitat la ce prieten să pună la conducerea unei fabrici, nu la ce face acel om acolo.
Am dat afară 21 de administratori speciali din industria națională de armament și am pornit selecția pentru 26 de societăți ale statului român, pentru ca oameni buni să-i înlocuiască pe combinatori care se uitau să extragă din seva statului român și să o ducă în buzunarele proprii.
Trebuie să mergem sincron. Vii cu banii și îi duci într-o casă în care faci curățenie înainte. Altfel, degeaba aduci contracte să se facă în România dacă le basculezi într-o platformă unde lucrurile pleacă printre degete.
CaleaEuropeană.ro: Când am putea vedea primele proiecte finanțate prin SAFE intrând în linia de livrare? Și ce consorții sunt deja formate în acest sens?
Radu Miruță: Dacă nu vom avea contracte semnate până la 31 mai, vom pierde bani. Trebuie să luăm o prefinanțare. Trebuie să semnăm contractele până la 31 mai. Când se vor semna contractele, atunci se vor ști localizarea, condițiile comerciale, ce fabrică se va face și unde.
Până atunci, suntem în discuții. Hotărârea de guvern prevede o procedură competitivă între cei care îndeplinesc condițiile. Ministerul Apărării stabilește cum trebuie să arate produsul. Ministerul Economiei stabilește condițiile de localizare.
Nu poți să spui că vrei să faci rachete Mistral 100% în România, pentru că nu se poate. De aici începe propaganda. România s-a alăturat unei achiziții comune europene, alături de alte țări. Una este să cumperi o mie de produse singur și alta este să se cumpere zece mii, iar bucata ta să fie o mie și să obții prețul pentru zece mii.
Partea mai dificilă este cea în care faci un joint venture și spui: cumpăr acest produs după ce se face în România. Lucrurile se vor întâmpla până la finalul lunii mai sau se vor pierde. Dar nu vom pierde.
Luăm 298 de mașini de luptă a infanteriei, ceea ce este un pas mare pentru orice armată. Se vor face în mare parte în România. Nu se face tot, pentru că dacă ai muta complet o fabrică, crește prețul. Pentru unele produse merită diferența pentru localizare, pentru altele nu. Ne-am uitat la fiecare proiect și am stabilit ce este obligatoriu, din perspectiva interesului Armatei Române, să se facă în România.
Discutăm despre schimbarea puștii de asalt pentru fiecare militar. Nu este credibil și serios să spui că elementul de bază al fiecărui militar vine din altă țară. Se va face în România.
CaleaEuropeană.ro: În ceea ce privește SAFE, acesta este gândit pentru a stimula în egală măsură fabricat în Europa pentru Europa și pentru a stimula consorțiile europene. Dar există și acea idee în care dacă sunt state cu care sunt agreate parteneriate de securitate, pot apărea cooperări între două state din Uniunea Europeană și un partener terț. Cum stăm în raport cu partenerii din afara UE?
Radu Miruță: Pe proiectele finanțate din SAFE nu se poate decât cu producători care au minimum 60% localizare în Europa. Pentru celelalte proiecte, suntem, de exemplu, cu Hanwha din Coreea de Sud, pentru obuzierul autopropulsat K9. Nu tot ce se înzestrează în Armata Română se întâmplă prin SAFE.
În SAFE ni s-a cerut ca toate proiectele să fie achiziții comune. Prin excepție, câteva pot fi individuale. Din cele 21 de proiecte, 10 sunt în comun și 11 sunt pentru nevoi individuale ale Armatei Române. Am reușit să convingem Comisia Europeană. 11 din 21 înseamnă mai mult de 50%. Ne-am uitat strict la ce are nevoie Armata Română.
CaleaEuropeană.ro: În același timp, experiența pe care vecinul nostru Ucraina o are cu războiul de la granița noastră și chiar și provocările pe care noi le resimțim se referă la acest nou tip de război purtat prin drone, prin aeronave fără pilot. Ce sume din aceste fonduri ar putea fi direcționate către dezvoltarea de capabilități de drone?
Radu Miruță: 200 de milioane de euro.
CaleaEuropeană.ro: Există o posibilă colaborare cu Ucraina, fiind o discuție în acest sens încă de anul trecut. Zilele acestea, în Germania, Berlinul și Kievul au inaugurat o linie de producție pe partea de drone. Luăm și noi în calcul să continuăm această discuție?
Radu Miruță: Acum două zile m-am întâlnit cu Mihail Fedorov, ministrul apărării din Ucraina, pentru acest deziderat. Dronele sunt capabilități a căror tehnologie se schimbă la două săptămâni. Suntem foarte interesați să producem aici și să testăm.
CaleaEuropeană.ro: Și cum ar putea arăta acest proiect și în ce fază se află această discuție cu partenerii ucraineni?
Radu Miruță: Există aceeași limită până la 31 mai pentru a semna un contract, probabil cu o firmă din Ucraina, pentru a produce drone pe teritoriul României.
CaleaEuropeană.ro: Pentru Armata Română și pentru cea ucraineană sau pentru un consorțiu mai larg?
Radu Miruță: Pentru Armata Română, în primul rând, și pentru Armata Ucraineană, fiind un parteneriat. Ce vom produce va merge în Ucraina, în condiții comerciale agreate, și vom ajuta Ucraina. Pe mine mă interesează să avem o fabrică ce produce permanent un produs la limita tehnologiei. Îl îmbunătățești dacă îl produci, îl testezi pe front, vezi cum se comportă și apoi îl perfecționezi.
CaleaEuropeană.ro: La București apar voci care spun că relația noastră cu Statele Unite suferă, chiar dacă, uitându-ne pe linia de comunicare strategică și militară, am văzut în ultimele luni foarte multe consultări. La acest moment, cum arată relația noastră bilaterală de securitate și apărare din perspectiva prezenței forțelor americane în România, dar și pe zona colaborării pentru înzestrare?
Radu Miruță: Este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere. Cei care spun că România suferă în relația cu Statele Unite sunt cei care s-ar bucura ca România să aibă relații de prietenie cu Federația Rusă.
Ca ministru al apărării, vă spun că pe o serie de proiecte am întâlniri chiar și de două ori pe săptămână cu partenerii americani. Sunt întâlniri între oameni care își respectă angajamentele. România are angajamente, Statele Unite au angajamente. Noi le respectăm.
Când ceva poate fi îmbunătățit, ne întâlnim și discutăm. Relația este constantă și aduce beneficii României și, probabil, și Statelor Unite. Relațiile se întrețin pentru că produc beneficii fiecărui partener.
CaleaEuropeană.ro: Vă mulțumesc foarte mult.
Radu Miruță: Mulțumesc și eu.
INTERVIURI
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
Colaborarea României cu Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității cibernetice va fi un plus gigantic pentru stabilitatea regională, declară Dan Cîmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică, într-un interviu în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
România pregătește, împreună cu Chișinăul și Kievul, un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, menit să faciliteze schimbul de informații, metodologii și instrumente, consolidând astfel reziliența regională, a subliniat oficialul român după ce miniștrii de externe ai celor trei țări care compun formatul trilateral Odesa au avut o întâlnire în marja Conferinței din capitala Bavariei.
„Săptămâna viitoare intenționăm și sperăm să semnăm (…) Avem nevoie să învățăm de la Republica Moldova și de la Ucraina pe domeniile în care sunt foarte avansați și, în schimb, să-i sprijinim cu resursele și expertiza românească”, a explicat Cîmpean.
El a subliniat că implicarea României nu se oprește doar la stat. „Industria locală de securitate cibernetică trebuie să fie parte activă. Start-up-urile, firmele deja existente, universitățile și incubatoarele sunt extrem de active și trebuie sprijinite pentru a crea un ecosistem dinamic și rezilient”, a declarat acesta.
CaleaEuropeană.ro: Doamnelor și domnilor, bună regăsit de la München, de unde Calea Europeană asigură, pentru al nouălea an consecutiv, o corespondență specială de la Conferința de Securitate, cel mai important forum de securitate transatlantică. Aici se discută foarte mult despre securitate militară, securitate energetică și securitate în sensul său clasic.
Dar, de foarte mulți ani, asistăm la o nevoie și mai mare: aceea de a ne asigura propria securitate cibernetică. Așa că îl avem alături de noi astăzi la München pe domnul Dan Câmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică. Domnule Cîmpean, mulțumim și bine ați venit pe Calea Europeană.
Dan Cîmpean: Mulțumesc pentru invitație.
CaleaEuropeană.ro: Domnule Câmpean, suntem într-un moment în care lumea se reașază. La München se vorbește foarte mult despre poli de putere, despre o nouă ordine globală, despre lanțuri de aprovizionare, despre interferențe în alegeri, despre reglementarea platformelor digitale și așa mai departe. Ce loc ocupă în toată această discuție securitatea cibernetică și de ce România a ales să vină aici cu dumneavoastră în acest an?
Dan Cîmpean: Aș fi naiv să credem că spațiul digital nu este important pentru economie, pentru societate și pentru securitatea națională. Securitatea cibernetică, din acest punct de vedere – și o să spun și strategia națională – este o componentă intrinsecă a securității noastre de apărare.
Evident, observăm și se vede foarte bine, în ultimii ani, creșterea constantă a atacurilor unor actori statali, în primul rând Rusia, dar și a rețelelor de criminalitate informatică. Sunt atacuri sistematice asupra administrației publice, asupra sectorului energetic, asupra firmelor mici și mijlocii și asupra sectorului sănătății. În același timp, din cauza războiului hibrid de la granița României, observăm evoluții și schimbări extrem de interesante, atât pe partea tehnologică, cât și pe partea operațională.
CaleaEuropeană.ro: Ce fel de schimbări?
Dan Cîmpean: În primul rând, apar noi metode de atac cibernetic. Sunt noi instrumente care sunt folosite foarte agresiv, inclusiv inteligența artificială, care este din ce în ce mai prezentă în panoplia atacatorilor și nu mai este utilizată în mod experimental. Poate chiar rapoartele recente publicate, inclusiv aici la München, arată faptul că deja a devenit folosită pe scară largă.
În acest context, evident, trebuie să punem la lucru experiența dobândită de statele din regiune – Ucraina, Republica Moldova, România, țările baltice – pur și simplu pentru a ne întări reziliența.
CaleaEuropeană.ro: Ați menționat experiența acestor state. Știm că aici, la München, a avut loc și o întâlnire trilaterală, formatul Odessa, între Republica Moldova, Ucraina și România. În ce a constat ea?
Dan Cîmpean: România are o expertiză largă în această zonă. Îmi aduc aminte că am fost, la rândul meu, implicat în cadrul fondului NATO pentru securitate cibernetică în Ucraina. Putem să facem mai mult pentru regiunea noastră, împreună cu partenerii din Republica Moldova și din Ucraina. Formatul trilateral România–Republica Moldova–Ucraina este unul extrem de puternic, extrem de potent, mai ales în ceea ce privește partea de tehnologie și securitate cibernetică. Este un format pe care dorim să-l dezvoltăm cât mai mult în perioada imediat următoare.
De fapt, chiar săptămâna viitoare intenționăm și sperăm să semnăm un acord trilateral de cooperare între agențiile de securitate cibernetică din aceste țări și, evident, să continuăm schimbul de experiență, schimbul de metodologii și schimbul de instrumente care sunt la dispoziția noastră.
CaleaEuropeană.ro: În ce ar consta acest acord, concret? Republica Moldova, de pildă, a făcut față foarte bine războiului cognitiv, ca parte a arsenalului hibrid. România are o tradiție în această zonă, dar ați menționat și atacurile ostile ale Rusiei, iar Ucraina știm în ce situație se află. Deci, în ce ar consta un astfel de acord?
Dan Cîmpean: În primul rând, schimbul de informații și de experiență trebuie să funcționeze. Suntem trei state care nu avem resurse nelimitate, iar în domeniul cibernetic, din fericire, suntem trei state care putem contribui individual, dar și împreună foarte mult. Aceasta este important atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru întreg flancul estic al NATO și al UE. Cred cu tărie că colaborarea României, Republicii Moldova și Ucrainei în domeniul securității cibernetice va fi un plus gigantic pentru regiune și pentru tot ceea ce înseamnă stabilitate în spațiul virtual.
Avem nevoie să învățăm de la Republica Moldova și de la Ucraina pe domeniile în care sunt foarte avansați și, în schimb, să-i sprijinim cu resursele și expertiza românească.
CaleaEuropeană.ro: Ce înseamnă acest lucru pentru rolul Centrului Cyber al Uniunii Europene, găzduit în România? Și ce mesaj transmite industriei având în vedere că există un interes foarte mare al României de a-și crește industria în zona de apărare, context în care trebuie să vorbim și de apărare cibernetică?
Dan Cîmpean: Evident, Centrul Uniunii Europene de Securitate Cibernetică, găzduit la București, are un rol important în finanțarea eforturilor de constituire a capacității în regiune. Republica Moldova și Ucraina, ca țări candidate la Uniunea Europeană, trebuie integrate cât mai repede și cuplate cât mai rapid la aceste mecanisme de finanțare. Dar, să nu uităm, finanțarea trebuie să meargă în primul rând către actorii din industrie, către start-up-uri, către firme deja stabilite.
Aici sunt foarte bucuros să spun că foarte multe firme, foarte multe universități și foarte multe incubatoare din România sunt deja extrem de active în acest domeniu. Vedem un ecosistem foarte dinamic, care trebuie sprijinit tot mai mult în următorii ani.
CaleaEuropeană.ro: Domnule Dan Cîmpean, mulțumim pentru acest interviu din München!
Dan Cîmpean: Mulțumesc!
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU
Zelenski și “curajosul” popor ucrainean, laureații premiului ”Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München la patru ani de război al Rusiei în Ucraina
BREAKING Nicușor Dan anunță că România acceptă invitația lui Trump: Va participa la Washington la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator
Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”
EXCLUSIV Reacția României la “NATO 3.0” propus de SUA: Există NATO. Nu se pune problema “întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”
EXCLUSIV România și Ucraina continuă discuțiile pentru producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, afirmă ministrul apărării
EXCLUSIV INTERVIU cu Ministrul Apărării, la München: Europa acționează, nu așteaptă, dar nu se poate vorbi de NATO fără SUA. România pune în mișcare 10 miliarde de euro pentru înzestrare și apărare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
INTERVIURI1 day ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
NATO3 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ6 days ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa