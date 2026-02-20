INTERVIURI
EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional”
Aflat la Washington pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiată de președintele Statelor Unite, președintele României, Nicușor Dan, a acordat un interviu publicației CaleaEuropeană.ro, în care a detaliat miza vizitei sale și impactul acesteia asupra relației bilaterale și asupra poziționării României în Uniunea Europeană și asupra agendei interne.
Șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
În ceea ce privește relația cu Statele Unite și perspectivele economice, președintele a insistat că România trebuie „pe de o parte, să mențină relația de securitate, pe de altă parte, să extindă foarte mult zona economică”. „La asta lucrăm”, a subliniat el, evocând inclusiv participarea ministrului de externe la reuniunea pe Metale Critice și continuarea cooperării în domeniul energiei.
Despre mesajul transmis la finalul intervenției sale – „You can count on us” – șeful statului a explicat că acesta reflectă angajamente concrete asumate de România. „Am fost și noi concreți, am venit cu cele patru puncte pe care le-am spus. (…) La astea ne-am angajat și, prin fraza de la final, am spus că ne-am angajat, o să le facem”, a arătat el, apreciind că formatul Consiliului este „mult mai concret decât alte formate diplomatice”.
În plan european, Nicușor Dan a respins ideea unei opoziții între Uniunea Europeană și Statele Unite, reiterând că „relația transatlantică este esențială pentru noi” și că România a susținut constant această linie în interiorul Uniunii.
Șeful statului a anunțat că va găzdui cu prilejul Zilei Europei o serie de dezbateri la Palatul Cotroceni cu privire la direcția României în Uniunea Europeană, apreciind în același timp că relația transatlantică „nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că nu s-a pus niciodată în discuție ruperea acestei relații”. „Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte”, a subliniat Nicușor Dan.
Întrebat dacă decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților poate reprezenta „piesa de domino” pentru alte numiri importante, Nicușor Dan a răspuns categoric: „Nu, nicidecum”, subliniind că într-o coaliție cu mai mulți actori politici „politica este tocmai să armonizezi, să găsești balanțe și echilibru între diferite tendințe, uneori contrare”.
CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, bine ați venit pe Calea Europeană, aici, la Washington. Mulțumim pentru acest interviu!
Nicușor Dan: Cu mare plăcere!
CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, în spațiul public există o dezbatere legată de oportunitatea de a lua parte la cel mai înalt nivel, cel prezidențial, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele SUA. Din perspectiva relației strategice cu partenerul american cum ne vom da seama dacă această vizită a fost fructificată și a contribuit la dezghețarea relației?
Nicușor Dan: În opinia mea, din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată. Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice. Cred însă că participarea la întrunirea de azi a avut un efect mai degrabă emoțional. Adică, chiar în momentul ăsta, sunt și consilieri de-ai mei și miniștri care participă la diverse lucruri și mi-au spus că au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite. Deci cam pe palierul ăsta, să-i spunem, emoțional.
CaleaEuropeană.ro: Înainte de a veni la Washington, ați oferit un interviu pentru Radio Public, în care ați spus că a existat un moment de neîncredere în relația cu Statele Unite, legat de episodul anulării alegerilor din 2024, dar ați spus că acest moment a fost depășit. Această vizită a venit în sprijinul depășirii acelui moment sau el fusese deja depășit?
Nicușor Dan: El fusese deja depășit. A fost și ghinionul că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană și atunci toate contactele la niveluri tehnice, care au fost continue pe relația româno-americană, nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările astea. Toate au fost, din partea americană, reacții care nu au fost 100% verificate cu oamenii care erau în contact cu administrația noastră. Dar, din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat.
CaleaEuropeană.ro: Concomitent cu vizita dumneavoastră aici, se află și ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Ne putem aștepta la pași în zona revenirii la decizia de primire în Visa Waiver?
Nicușor Dan: Domnul Predoiu vine constant aici pentru că este ministru de interne și se ocupă inclusiv de fenomenul migrației, care preocupă foarte mult Statele Unite, și al imigrației cu cetățeni români. Dar, din nou, pe relația asta cu Statele Unite, pe care ne întâlnim constant, România este foarte bine. Adică au fost, la un moment dat, cetățeni români, de ordinul zecilor, care voiau viză de ședere, au luat. Din partea americană, orice fel de solicitare a fost tratată cu politețea cuvenită.
CaleaEuropeană.ro: În România se discută foarte mult de viza noastră în Statele Unite. Ați spus că vreți să o faceți în momentul în care aveți pe masă o strategie de proiect economic pentru a avea cât mai multe avantaje din această vizită. Dar un președinte american n-a mai vizitat România din 2008, de la George W. Bush. Luați în calcul să-l invitați pe președintele Trump în România?
Nicușor Dan: Invitația este oricând deschisă, însă trebuie să fim realiști. Încă din primul mandat, președintele Trump a spus că strategia Statelor Unite se concentrează pe Pacific, pe competiția cu China. Și atunci vedem deja gradual o diminuare a preocupării față de Europa și, cu atât mai puțin, față de România. Ce e important pentru noi, însă, este, pe de o parte, să menținem relația de securitate, pe de altă parte, să extindem foarte mult zona economică și aici lucrăm. La asta lucrăm. Doamna ministru de externe a fost acum 2-3 săptămâni la acea reuniune pe Metale Critice, care o să continue pe zona de energie. Deci avem subiecte importante care să întâlnească foarte mult colaborarea economică.
CaleaEuropeană.ro: Revenind la Consiliul pentru Pace, ce valoare adăugată, dincolo de simbolism, are fraza „You can count on us” de la finalul intervenției dumneavoastră? Ce înseamnă concret acest lucru?
Nicușor Dan: În primul rând, ceea ce apreciez la acest Consiliu al Păcii este că este mult mai concret decât alte formate diplomatice. Adică ați văzut, ați urmărit reuniunea de azi, s-a vorbit de miliarde cu care diferite țări contribuie, s-a vorbit chiar de realizarea acelui plan în pași, a doua fază a planului de pace. În acest context, am fost și noi concreți, am venit cu cele patru puncte pe care le-am spus.
Mai avem câteva care pot să fie de ordin economic, dar nu sunt suficient de mature pentru a ne angaja la ele, deci le-am lăsat deoparte. Pe astea, care sunt ceva ce am făcut în alte părți, am făcut și în Gaza, la un nivel mai mic, la astea ne-am angajat și, prin fraza de la final, am spus că ne-am angajat, o să le facem.
CaleaEuropeană.ro: Ați afirmat că, în pregătirea acestei vizite, v-ați consultat și cu partenerii europeni și cu cei americani. Dar cu Turcia și cu Israel, care sunt parteneri importanți ai noștri, ne-am consultat și au avut vreun rol consultările cu ei, dacă le-am avut?
Nicușor Dan: Cu partenerii europeni ne consultăm tot timpul. Avem un ambasador la Bruxelles care, zi de zi, într-o săptămână, se întâlnește de 4-5 ori cu ambasadorii și, evident, că e în contact cu noi, cu doamna ministru de externe, deci noi toți știm unii de alții ce facem pe diferite subiecte și, de cele mai multe ori, ne coordonăm. Cu Turcia, cu Israel avem o relație foarte bună, chiar am stat de vorbă cu ministrul de externe israelian, puțin cu ministrul de externe turc azi, dar nu avem o relație atât de puternică încât să ne consultăm pe tipul acesta de participări.
CaleaEuropeană.ro: Având în vedere că ați fost singurul membru din Consiliul European care a participat și a luat cuvântul la această reuniune în calitate de observator, considerați că această prezență întărește sau afectează imaginea României în Uniunea Europeană?
Nicușor Dan: Să știți că aici, ca să fim foarte corecți, a existat o dezbatere în cadrul Uniunii, numai că până la un punct ne coordonăm, mai departe putem să avem opinii diferite. Nu știu numărul, dar cred că au fost cel puțin 15 din 27 care au avut reprezentanți aici și toată chestiunea a fost o simbolistică la nivelul de reprezentare. Deci nu o chestiune de decizie, ci o chestiune, cum am spus, simbolică. Avem fiecare marja noastră de apreciere, vorbind general, iar în relația cu Statele Unite noi suntem consecvenți. Adică noi tot timpul, în interiorul Uniunii, am spus că relația transatlantică este esențială pentru noi și trebuie să ne aducem aminte, doar nu trebuie să mergem în urmă mai mult de o lună, două, ca să ne aducem aminte cum, pe criza din Ucraina, am fost foarte bucuroși când Statele Unite s-au alăturat Coaliției de Voință.
CaleaEuropeană.ro: Intenționați să comunicați în perioada următoare cu omologi din Uniunea Europeană și cu liderii din instituțiile UE cu privire la concluziile acestei reuniuni, mai ales că, repet, ați fost singurul membru din Consiliul European care a participat ca observator?
Nicușor Dan: A fost un Consiliu săptămâna trecută, dar el a fost strict pe teme economice, competitivitate, dar pe la mijlocul lui ianuarie a fost un alt Consiliu în care nu venise încă invitația la această întâlnire, dar veniseră invitații pentru a fi membri ai Board of Peace și a fost o discuție în cadrul Consiliului. Chestiunea a fost, din nou, de nuanță diplomatică.
O largă majoritate a fost pentru faptul că Europa are un interes în Orientul Mijlociu, că e nevoie să stabilizăm, că Europa trebuie să contribuie la procesul de pace. De asemenea, o majoritate pe faptul că trebuie să flexibilizăm, să aducem în acord cu tratatul această cartă a organizației. Discuția era înainte să vină invitația pentru evenimentul de azi.
Țările Uniunii își doresc să contribuie la procesul de pace. După cum ați văzut la discuția de azi, statele membre sunt foarte deschise la a partaja responsabilități, inclusiv decizii, la un moment dat, cu observatori. Deci e o chestiune de finețe care poate să fie depășită, astfel încât și Statele Unite, și țările europene să contribuie la procesul de pace.
CaleaEuropeană.ro: Tema unei alegeri pe care România trebuie să o facă în politica externă, între Uniunea Europeană și Statele Unite, devine din ce în ce mai pregnantă. V-ați bazat campania pentru turul al doilea al prezidențialelor, dar și în anumite momente de cotitură în societatea românească, pe invitația la dezbatere în societate pe teme de interes. Considerați că este o temă în care trebuie continuată această dezbatere și ați fi dispus să coborâți în arena publică și să vă implicați personal în clarificarea conceptuală a acestei situații?
Nicușor Dan: Lucrăm la o serie de dezbateri pe care să le facem la Palatul Cotroceni în săptămâna dinainte de 9 mai, Ziua Europei, tocmai pentru a discuta despre Europa, apartenența, direcția europeană pe subiecte foarte precise ca educația, piața liberă și așa mai departe. Deci sunt absolut pentru o dezbatere.
Însă cred că relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că niciodată nu s-a pus în discuție ruperea acestei legături transatlantice.
Bineînțeles, au fost momente. Groenlanda, acum 2-3 săptămâni. Tarifele au fost momente de tensiune, dar care nu s-au dus până la a pune în discuție chiar. Am avut discursul lui Marco Rubio de săptămâna trecută. Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte.
CaleaEuropeană.ro: O ultimă întrebare. Ați spus mereu că doriți să vă canalizați eforturile pe teme punctuale, concrete, pentru a da maximum din tot ceea ce poate fi dat. Decizia favorabilă a CCR în privința reformei pensiilor magistraților poate fi privită drept piesa de domino care deschide calea pentru celelalte teme mari: numirea conducerilor serviciilor de informații și a marilor parchete?
Nicușor Dan: Pe decizia CCR am trei comentarii. Unul, că e bine că s-a rezolvat. Adică era o așteptare socială ca o anomalie, pensia cât salariul, să dispară. A dispărut, e bine că s-a rezolvat.
A doua observație, că nu a fost deloc bine că s-a demonizat o categorie profesională. Sunt oameni, întâmplător m-am învârtit în mediul ăsta și îi cunosc, sunt oameni, în imensa lor majoritate, foarte serioși și devotați meseriei și nu e bine că s-a făcut presiunea asta.
Au fost făcuți vinovați de toate relele din România și ar fi bine, în dezbatere, că evident că o să avem dezbateri din astea pe alte categorii. Ar fi bine să nu se reproducă fenomenul ăsta social.
Și trei, în momentul în care populația României spune că încrederea lor în justiție e cât în Parlament, înseamnă că avem totuși o problemă cu justiția și trebuie să ne uităm la mecanismele care fac ca oamenii să nu mai aibă, de fapt, încredere în sistemul ăsta.
Astea sunt comentariile mele pe decizia CCR. Pe celelalte subiecte interne e o dinamică în care avem patru partide și minorități. Ele formează o coaliție de guvernare, cu tensiuni între ele.
CaleaEuropeană.ro: Deci nu e neapărat piesa de domino?
Nicușor Dan: Nu, nicidecum. Și, plus, avem președintele, în relația asta cu serviciile pe care le invocați. Tot timpul fiecare dintre actorii ăștia se uită la publicul care l-a votat.
E foarte multă legitimitate. Bineînțeles că fiecare dintre categoriile sociale și-ar dori ca măsurile pe care le vizează să fie luate repede și în direcția pe care și-o doresc, dar politica este tocmai să armonizezi, să găsești balanțe și echilibru între diferite tendințe, uneori contrare.
CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, mulțumim pentru acest interviu de la Washington și vă mai așteptăm pe Calea Europeană!
Nicușor Dan: Eu vă mulțumesc!
Corespondența specială CaleaEuropeană.ro din Washington este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
INTERVIURI
EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA
România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, la finalul celor trei zile ale Conferința de Securitate de la München, subliniind că pentru București este important „să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA”.
Ea a explicat rațiunile participării României la Consiliul pentru Pace pentru Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump. Decizia vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că România va fi prezentă la reuniunea inaugurală de la Washington cu statut de observator.
Șefa diplomației române a subliniat că opțiunea pentru statutul de observator reflectă atât dorința de implicare activă în eforturile de pace din Fâșia Gaza, cât și necesitatea respectării cadrului internațional existent. „România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune”, a declarat Oana Țoiu, amintind că România este „una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina”.
Ministrul a reiterat sprijinul constant al României pentru soluția celor două state și pentru rolul central al ONU în arhitectura internațională. „Ne ducem cu statut de observator (…) deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional”, a afirmat ea, subliniind că poziția a fost clarificată încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui american.
În același timp, Oana Țoiu a respins scenariile potrivit cărora participarea României ar urmări deblocarea relației cu Washingtonul. „Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii”, a precizat ministrul, arătând că actualul context este unul de „reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii”, într-un moment în care sunt necesare „punți și contexte de dialog” pentru gestionarea diferențelor din parteneriatul transatlantic.
Referindu-se la dezbaterea mai largă privind viitorul ordinii internaționale și la mesajele transmise la München, inclusiv de secretarul de stat american Marco Rubio, șefa diplomației române a pledat pentru „un realism lucid” precum cel invocat de președintele finlandez Alexander Stubb, care să combine reformele necesare cu menținerea formatelor multilaterale și a sistemelor de reguli. „Putem să trecem prin reforme (…) dar la capătul acestor reforme putem să continuăm să avem formate multilaterale, sisteme de reguli care răspund unor obiective pe care nu le putem îndeplini de unii singuri ca țară”, a explicat ea.
În ceea ce privește relația transatlantică, Oana Țoiu a insistat că România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, respingând ideea unei alegeri între cele două direcții. „Pentru noi este important să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA”, a afirmat ministrul, pledând pentru aliniere pe obiective comune, inclusiv în materie de sancțiuni împotriva Rusiei.
INTERVIUL INTEGRAL VIDEO & TEXT
CaleaEuropeană.ro: Am revenit cu o corespondență specială de la München, la finalul acestei reuniuni de trei zile a Conferinței de Securitate, de unde Calea Europeană a avut bucuria să relateze pentru a noua oară consecutiv. Ne bucurăm să o avem alături de noi pentru prima dată în calitate de ministru pe doamna ministru de externe, Oana Țoiu. Doamna ministru, bună ziua și bine ați revenit pe Calea Europeană.
Oana Țoiu: Bună ziua și mulțumesc.
CaleaEuropeană.ro: Deși aș fi tentat să începem cu Conferința de Securitate și cu ce s-a întâmplat aici, totuși, în momentul în care începem acest interviu, am avut un anunț de ultimă oră: președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare la Consiliul pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, care va avea reuniunea inaugurală la Washington, iar România va participa în calitate de observator. Știm dezbaterile din spațiul public și vrem să descifrăm de ce a fost luată această decizie și ce semnificații are.
Oana Țoiu: Sigur. Așa cum președintele a anunțat, România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune. România este una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina.
De altfel, așa cum știți și din spațiul public, mult mai multe țări europene au susținut în ultima vreme soluția celor două state, inclusiv la Adunarea Generală a ONU din septembrie anul trecut, pe când România este adeptă a acestei soluții de multă vreme. Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza războiul dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura până atunci, indiferent cât de mult efort este necesar să depunem împreună ca și comunitate internațională, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii.
Ne ducem cu statut de observator, președintele Nicușor Dan a clarificat asta public, deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional. Președintele a fost clar în asta încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui Donald Trump.
Și atunci, în reuniunea din Washington, o să fie prezente statele fondatoare, cele care practic au aderat la carte, și țări invitate ca observator, între care se numără și România. Cipru de asemenea va fi prezent.
Există în acest moment mai multe țări europene care iau în considerare asta, dar nu pot să fac eu anunțul în locul lor.
CaleaEuropeană.ro: Dar spargem, cumva, gheața pentru partenerii europeni în această zonă, pentru că știm că Uniunea Europeană a privit circumspect această inițiativă, tocmai pentru că nu se știe cum va pune ea în practică o rezoluție a Consiliului de Securitate. Și așa cum s-a gândit și România, să nu existe un conflict între tratatele internaționale pe care le avem de respectat și acest Consiliu. Oferim noi o cale de urmat?
Oana Țoiu: Poziția noastră este clară încă de la început. Sprijinim efortul de pace pe care președintele Donald Trump îl face în Fâșia Gaza. De altfel, asta este și decizia comunității internaționale. Avem o rezoluție a Consiliului de Securitate care dă acest mandat și, în același timp, președintele Nicușor Dan a afirmat fără echivoc respectul pe care România îl are pentru dreptul internațional și necesitatea unui dialog aprofundat, astfel încât mandatul pe care îl are Organizația Națiunilor Unite să nu ajungă în timp să se suprapună cu intențiile și planurile de dezvoltare ale Bordului pentru Pace în alte regiuni.
CaleaEuropeană.ro: O ultimă întrebare pe acest subiect, pentru că există scenarii în spațiul public care spun că participăm sau luăm în calcul să participăm tocmai pentru a debloca relația cu Statele Unite sau pentru a ne facilita relația cu Statele Unite. E vreun sâmbure de adevăr în această poveste sau este o legendă creată cu iz geopolitic?
Oana Țoiu: Cel puțin în spectrul politic, cei care afirmau că relația cu Statele Unite trece printr-un blocaj au fost în vizită în Statele Unite și au fost ei cei blocați în accesul la decidenți. Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii. Acest lucru a fost clarificat de multă vreme.
Evident însă că suntem într-un moment de reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii. De altfel, și aici la München, Secretarul de Stat Marco Rubio, dar și delegația din Congres, au venit cu mesaje foarte clare privind acest imperativ al construirii unui viitor împreună.
Asta nu schimbă însă faptul că în continuare vedem și lucruri diferite, ceea ce înseamnă că avem nevoie de punți și contexte de dialog pentru a avansa în felul în care înțelegem reciproc abordarea celuilalt și punctele de diferență. Chiar dacă Conferința de Securitate de aici, la München, a fost un moment care a așezat un grad de respect, un grad de sprijin reciproc în parteneriatul transatlantic și în perspectivă viitoare, nu a schimbat agenda. Statele Unite ale Americii au reafirmat prioritățile lor și, prin urmare, există în continuare puncte de divergență în parteneriatul transatlantic. Noi credem că este important să ducem acest dialog mai departe, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre, relația bilaterală cu SUA. Aceasta este abordarea României, aceasta a fost abordarea și la începutul anului în Ministeriala pentru Minerale Rare, aceasta este abordarea pe care o avem acum în Bordul pentru Pace și pe această linie vom continua. Întărirea dialogului bilateral și sincronizarea mesajelor, perspectivelor și deciziilor noastre și între membri europeni.
CaleaEuropeană.ro: Am înțeles. Fiindcă ați menționat Conferința de la München, știm foarte bine că aceasta are un preambul și anume un raport. Anul acesta, raportul a avut și un elefant pe copertă. Au fost, până la urmă, Statele Unite elefantul din cameră care contribuie la destrămarea ordinii internaționale, sau asistăm la refacerea punților de cooperare între America și Europa?
Oana Țoiu: Pe de o parte, este destul de clar și pentru noi, în Europa, și pentru partenerii noștri globali, că nu vom continua în același sistem pe care l-am construit până acum. De aici sunt mai multe modalități în care ne putem uita la momentul prezent. Există lideri care spun că trebuie să facem tot ce ține de noi să conservăm ce aveam anterior. Există și temeri, așa cum au fost ele reflectate în raportul lansat de echipa MSC privind potențialul de construire a acestui sistem internațional de reguli.
Ce cred și unde ne așezăm noi ca România este că există o cale de mijloc. Putem să trecem prin reforme care devin necesare și care sunt, de altfel, forțate de retragerea multora dintre finanțările care veneau din Statele Unite ale Americii în formatul multilateral. Dar la capătul acestor reforme putem să continuăm să avem formate multilaterale, sisteme de reguli care răspund unor obiective pe care nu le putem îndeplini de unii singuri ca țară.
Și nu este doar situația României. Dacă ne uităm la marile provocări din lume, fie că vorbim de securitate, de schimbări climatice, de nevoia de a așeza obiectivele geopolitice cu necesitatea unui comerț care să permită economiilor noastre să crească, aceste teme mari au nevoie de formate multilaterale de discuții și decizii și asta nu se schimbă.
Din acest punct de vedere, România este în echipa de lideri care promovează un realism lucid, așa cum vorbește președintele Finlandei. Pentru că ceea ce ați expus, cam acolo s-ar încadra. Asta încercăm și noi.
De când a început această tensiune crescută între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, România a avut această poziție clară de a spune: noi suntem o țară profund pro-europeană și asta se reflectă în voința cetățenilor noștri de fiecare dată la vot. În același timp, suntem o țară care acordă o valoare ridicată parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii.
În continuare suntem una dintre țările unde, la nivelul opiniei cetățenilor, dar și la nivelul pozițiilor din Parlament, se menține un sprijin ridicat pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Pentru noi este important să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA.
Pentru noi este foarte important să construim împreună pe punctele pe care suntem de acord, fără să fim timizi în a explica public unde vedem lucrurile diferite, așa cum președintele Nicușor Dan a făcut-o destul de clar în privința Bordului pentru Pace, de exemplu. Și nu doar în acest subiect, ci și în perspectiva felului în care vedem necesitatea de a ne proteja copiii în mediul online.
Aici este foarte clar că în continuare avem puncte comune cu SUA și în continuare puncte care mai au nevoie de dialog pentru a vedea… dar avem puncte comune și cu partenerii europeni, cu Franța și cu alte țări.
În această conferință și în aceste zile, cred că s-a putut observa că, dincolo de temele de fond, este foarte importantă abordarea pe care o avem unii față de ceilalți. Ce cred că a reușit secretarul de stat Marco Rubio prin discursul său a fost să reașeze un nivel mai ridicat de respect în relația transatlantică, fără a se îndepărta de temele mari pe care administrația SUA le-a afirmat de-a lungul timpului. Teme care în continuare vor fi subiecte care necesită dialog aprofundat și vor fi subiecte în care vom fi în dezacord.
CaleaEuropeană.ro: Acest discurs, care ca parte de esență seamănă cu ceea ce ne-a spus și J.D. Vance anul trecut la München, vicepreședintele SUA, a fost livrat mult mai diplomatic, orientat către dialog afectiv pe relația transatlantică. S-a întâmplat acest lucru pentru că Uniunea Europeană a stat în picioare în fața ultimelor provocări sau este alt motivul?
Oana Țoiu: Cu siguranță noi suntem mai puternici împreună și este extrem de important să putem acționa unitar atunci când asta este posibil. Suntem mai puternici când acționăm împreună și în parteneriatul transatlantic. În aceste zile am spus foarte clar că poziția noastră este că o aliniere între UE și SUA este esențială, inclusiv în privința creșterii sancțiunilor împotriva Rusiei, pentru a diminua, de exemplu, capacitatea financiară pe care o au pentru a-și crește industria de război și a susține războiul din Ucraina.
În același timp, ce s-a întâmplat în aceste zile nu este doar un ambalaj mai frumos pe același mesaj sau direcție. Există o reancorare a importanței parteneriatului transatlantic în Europa și SUA, însă nu este una nostalgică. Nu vorbim de un moment care readuce în prezent ce am construit ani de zile, ci mai degrabă de un moment care recunoaște această construcție, recunoaște istoria și valorile comune și vorbește despre un viitor comun care are nevoie de creșterea acțiunilor comune și alinierea pe obiective adiționale celui de securitate, în special pragmatice, care țin de creșterea economiilor noastre.
Aici a fost adusă în scenă și tema civilizației, unde ne putem întâlni pe valori comune și, în același timp, o temă pe care o putem trata diferit, când ne uităm la migrație sau la reglementarea spațiului online, unde nu vrem să permitem conturilor false să propage campanii de dezinformare organizate de alte țări. Este foarte important să continuăm discuția, dar nu va fi o aliniere naturală imediat.
CaleaEuropeană.ro: Valori comune, metode diferite. Totodată, am văzut acest discurs al administrației americane chiar la Ministeriala de Apărare de la Bruxelles, despre NATO 3.0, în care Europa să fie mai capabilă să preia frâiele apărării convenționale pe continent, bucurându-se de garanția de securitate nucleară americană. În același timp, Franța și Germania au anunțat aici, la München, că au avut discuții confidențiale despre descurajare nucleară și consultări cu Marea Britanie, Franța dorind să lărgească această consultare la nivel european. Care ar fi poziția României în această zonă?
Oana Țoiu: Am avut chiar ieri, împreună cu generalul Grynkenwich, care a fost comandantul suprem al Forțelor Aliate și recent în România, o discuție cu mai mulți parteneri despre modalități care să ne ajute să creștem atât descurajarea, cât și capacitatea defensivă. În acest moment, miza României este, în primul rând, apărarea antiaeriană, așa cum în aceste zile și colegul meu, ministrul apărării și vicepremierul Radu Miruță, a afirmat în discuțiile la care a participat și la Bruxelles, și aici. Pentru noi, miza în acest moment este alocarea resurselor pentru întărirea flancului estic în integralitate, de la Marea Neagră până în nord, și pe aceste discuții avem interesul principal.
INTERVIURI
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU
România va participa săptămâna viitoare la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia a fost confirmată de președintele Nicușor Dan și explicată în detaliu de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate de la München.
„Așa cum președintele a anunțat, România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune. România este una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina. De altfel, așa cum știți și din spațiul public, mult mai multe țări europene au susținut în ultima vreme soluția celor două state, inclusiv la Adunarea Generală a ONU din septembrie anul trecut, pe când România este adeptă a acestei soluții de multă vreme. Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza războiul dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura până atunci, indiferent cât de mult efort este necesar să depunem împreună ca și comunitate internațională, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii”, a explicat Oana Țoiu.
Potrivit șefei diplomației române, în reuniunea din Washington, o să fie prezente statele fondatoare, cele care practic au aderat la carte, și țări invitate ca observator, între care se numără și România. Cipru, țara care deține președinția Consiliului UE, de asemenea va fi prezent, a precizat Oana Țoiu.
„Există în acest moment mai multe țări europene care iau în considerare asta, dar nu pot să fac eu anunțul în locul lor”, a mai adăugat ea.
Ministrul de externe a subliniat că România sprijină soluția celor două state și că menținerea dialogului este esențială: „Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza faza dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii”.
Statutul de observator este, potrivit ministrului, o alegere clară.
„Ne ducem cu statut de observator, președintele Nicușor Dan a clarificat asta public, deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional. Președintele a fost clar în asta încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui Donald Trump”, a afirmat ea.
Oana Țoiu a mai explicat că prezența României nu are legătură cu eventuale blocaje în relația cu Statele Unite.
„Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii. Evident însă că suntem într-un moment de reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Asta nu schimbă însă faptul că în continuare vedem și lucruri diferite, ceea ce înseamnă că avem nevoie de punți și contexte de dialog pentru a avansa”, a subliniat șefa diplomației române.
Întrebată dacă poziția României poate fi un model de urmat, având în vedere că Bucureștiul analizează participarea la Consiliu din perspectiva unui conflict juridic între tratatele internaționale pe care le avem de respectat și acest Consiliu, Oana Țoiu a spus că „Poziția noastră este clară încă de la început”.
„Sprijinim efortul de pace pe care președintele Donald Trump îl face în Fâșia Gaza. De altfel, asta este și decizia comunității internaționale. Avem o rezoluție a Consiliului de Securitate care dă acest mandat și, în același timp, președintele Nicușor Dan a afirmat fără echivoc respectul pe care România îl are pentru dreptul internațional și necesitatea unui dialog aprofundat, astfel încât mandatul pe care îl are Organizația Națiunilor Unite să nu ajungă în timp să se suprapună cu intențiile și planurile de dezvoltare ale Bordului pentru Pace în alte regiuni”, a punctat ea.
Participarea României vine, așadar, din dorința de a continua implicarea activă în regiune, de a sprijini procesul de pace și reconstrucție, și de a promova respectul pentru dreptul internațional, fără a se suprapune cu mandatul Organizației Națiunilor Unite, a mai precizat ministrul de externe.
INTERVIURI
EXCLUSIV INTERVIU cu Ministrul Apărării, la München: Europa acționează, nu așteaptă, dar nu se poate vorbi de NATO fără SUA. România pune în mișcare 10 miliarde de euro pentru înzestrare și apărare
Europa își consolidează propriile capacități fără a slăbi legătura cu Statele Unite, semnalul fiind „foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”, a declarat vicepremierul și ministrul apărării naționale Radu Miruță, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München.
Într-un context marcat de dezbateri privind viitorul arhitecturii de securitate euroatlantice, ministrul apărării a subliniat că „Europa acționează și Europa nu așteaptă” și a respins ferm scenariile privind o eventuală decuplare a SUA din NATO.
„Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii”, a subliniat acesta. El a arătat că relația dintre Europa și SUA este „reciproc avantajoasă” și că „nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.
Referindu-se la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby, Miruță a precizat: „Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0”, explicând că Alianța a evoluat prin extindere și adaptare, nu prin rupturi.
Pe plan intern, ministrul a insistat asupra rolului pe care îl vor juca în securitatea României cele 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române, în valoare de aproape 10 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, multe cu producție localizată în România. „Nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate (…) că poți să rezolvi problema asta în România”, a spus Radu Miruță.
El a respins criticile privind achiziții de tehnică second-hand, calificându-le drept „un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”. Printre proiectele majore se află mașina de luptă a infanteriei, pușca de asalt și patru nave ce ar urma să fie produse la Șantierul de la Mangalia.
Ministrul a avertizat că 31 mai este termenul-limită pentru semnarea contractelor aferente mecanismului SAFE, negociat cu Comisia Europeană: „Dacă nu vom avea contracte semnate până la 31 mai, vom pierde bani” .„Dar nu vom pierde”, a asigurat el.
Un capitol distinct îl reprezintă dronele, pentru care sunt alocate 200 de milioane de euro. Miruță a reconfirmat discuțiile cu partea ucraineană, inclusiv în cadrul unei întrevederi bilaterale cu omologul Mihail Fedorov, pentru producție în România, atât pentru Armata României, cât și pentru Ucraina.
În ceea ce privește relația cu Washingtonul, ministrul apărării a precizat că „este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere” și a respins teza că Parteneriatul Strategic bilateral este în suferință. „Cei care spun că România suferă în relația cu Statele Unite sunt cei care s-ar bucura ca România să aibă relații de prietenie cu Federația Rusă”, a conchis Radu Miruță.
INTERVIUL INTEGRAL VIDEO & TEXT
CaleaEuropeană.ro: Bună ziua de la München, de unde asigurăm o corespondență specială pentru al nouălea an. Ne bucurăm astăzi să-l avem alături de noi pe domnul ministru al apărării, vicepremier în Guvernul României, Radu Miruță. Domnule ministru, vă mulțumim pentru disponibilitate și pentru interviu.
Radu Miruță: Cu mult drag și felicitări pentru efortul de a vă deplasa într-o agendă atât de aglomerată, la fața locului, unde se întâmplă în aceste zile lucruri importante pentru Europa și pentru lume.
CaleaEuropeană.ro: Având în vedere discuțiile și dezbaterile la care ați participat în aceste zile, care este principalul mesaj strategic pe care îl transmite conferința pentru România? Avem unitate euroatlantică sau arhitectura de securitate ne determină să fim mai puțin optimiști?
Radu Miruță: Cred că principalul mesaj rezultat din discuțiile acestor zile este că Europa acționează și Europa nu așteaptă. Și cred că, de asemenea, văzând discursul reprezentanților din Statele Unite, este foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod. Este reciproc avantajos, este o relație biunivocă în ceea ce se întâmplă între Europa și Statele Unite.
Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii, cum am văzut că unele voci încercau să împingă discuția, ce ar fi și cum ar fi dacă. Nu, nu există asta. Nu există asta pentru că cele 32 de țări au înțeles, văzând ce s-a întâmplat după al Doilea Război Mondial, că este o garanție de securitate faptul că aceste țări au stat unite.
Toate lucrurile au început după discuțiile de aici, de la Conferința de Securitate de la München, când s-a tras semnalul de alarmă că Europa trebuie să își mărească capabilitățile de producție pentru a se proteja mai mult în interiorul Europei decât a se baza pe protecția din partea Statelor Unite. Și, dacă e să discutăm rece pe aceste cuvinte, este adevărat că ești partener, dar îi ceri ajutorul partenerului după ce demonstrezi tu că ai făcut tot ce a ținut de tine pentru a te apăra pe tine. Și Europa mai avea de făcut lucruri și a început să le facă.
Discuțiile acestor zile sunt despre cum se scalează producția, cum se produce mai mult și cum se produce mai repede. Asta este o consecință a faptului că s-a înțeles acest lucru.
Dacă tragem aceste discuții înspre situația României, România stă mai bine la modul în care s-a pus în mișcare abordarea pe care ne-au transmis-o partenerii din Statele Unite. Avem astăzi, față de anul trecut, doar comparând această diferență, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române. Și proiecte puternice, proiecte masive: cu apărarea antiaeriană, cu o mașină de luptă a infanteriei modernă și nouă pentru Armata Română, cu arma de asalt, cu patru nave care sunt incluse în SAFE să fie produse pe șantierele din România.
Asta înseamnă capacități noi. Am gândit utilizarea acestui mecanism SAFE nu doar cu scopul de a obține pentru Armata Română aceste capabilități, ci cu scopul de a ne îngroșa baza pentru susținerea Armatei Române, și anume dezmorțirea industriei naționale de armament. Pentru că nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate, în caz de orice, că poți să rezolvi problema asta în România.
CaleaEuropeană.ro: Ați menționat un aspect pe care vreau să îl punctez. Dacă este să gândim rece legat de securitatea din Europa, în ultima perioadă, mai ales de la Washington, se spune că Europa trebuie să fie capabilă să apere convențional teatrul european sub garanția umbrelei de securitate strategică nucleară americană. Cum a receptat România intervenția lui Elbridge Colby, subsecretarul de război al Pentagonului, la ministeriala NATO, unde ați fost prezent, în care a vorbit despre un NATO 3.0?
Radu Miruță: Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0. A existat, de-a lungul timpului, o extindere către mai multe țări, cu țări care au devenit mai puternice între timp în ceea ce privește garanțiile de securitate.
Europa are capacitatea financiară de a ajunge la un nivel în care să-și garanteze singură cetățenii și teritoriul. Fiindcă lucrurile până acum s-au bazat mai mult pe Statele Unite decât ar trebui să se bazeze, realist vorbind, în sensul că trebuie să demonstrăm că putem noi să generăm această protecție. Statele Unite, de asemenea, percepția mea este că au înțeles că nu se poate întâmpla peste noapte. Adică nu poți să spui azi Europei: de mâine te descurci, apăs pe un buton și gata.
Este o tranziție care se desfășoară în timp. În același timp, Statele Unite au observat că liderii europeni au declarat că vor face și nu au făcut. Au declarat că vor crește procentul din PIB pentru apărare, că vor crește capacitățile de producție, în ultimii 10-12 ani, și nu s-a prea întâmplat.
A venit un moment, München anul trecut, în care s-a spus că trebuie să înțelegeți mai ferm decât până acum că trebuie să vă descurcați. Europa a înțeles asta și discutăm astăzi despre multe proiecte în desfășurare, cu fabrici de armament și de producție de diverse tipuri de materiale utilizate în armate, pe teritoriul Uniunii Europene. Asta înseamnă mai mult.
Mie mi se pare că, după această conferință de la München, lucrurile între Europa și Statele Unite stau mult mai bine decât era percepția în spațiul public înainte. Pentru că și mesajul Statelor Unite a fost că nu se poate și nu se vrea fără Europa. A fost cumva o detensionare a discursurilor, a agresivității discursurilor. Cred că și Statele Unite și Europa au înțeles că este, repet, reciproc avantajos ca lucrurile să meargă în sincron.
Statele Unite spun că Europa trebuie să facă mai mult. Europa spune: în regulă, sunt motive pentru care consider că ai dreptate, fac și eu mai mult. Și atunci amândouă ajung din nou la același nivel de acceptabilitate a situației. Eu cred că este un pas bun.
CaleaEuropeană.ro: Un mesaj de optimism?
Radu Miruță: De optimism, scuzați-mă, în armată nu merge doar să spui optimism. De optimism demonstrat cu fapte în spate. Doar România are 21 de proiecte. Polonia are și ea, cred că, 27. Germania a declarat că începe să investească masiv în producție. Sunt dovezi care generează o percepție că lucrurile se întâmplă. Nu este vorba doar despre declarații optimiste. Sunt fapte în spate.
CaleaEuropeană.ro: În acest optimism demonstrat prin fapte, ce înseamnă cele 21 de proiecte pentru înzestrare?
Radu Miruță: Cred că trebuie să fim foarte fermi în exprimare. Am auzit în aceste zile declarații că luați lucruri de mâna a doua stricate de prin Franța, luați ce refuză Germania. Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă.
Nu. Sunt aproape 10 miliarde de euro care vin pentru înzestrarea Armatei Române, din cele 16, întâmplându-se această înzestrare pe teritoriul României, cu fabrici, cu capacități de producție în România. Mă întreabă lumea unde vor fi. Până acum nu au fost nicăieri. Acum sunt.
Discutăm despre mașina de luptă a infanteriei, un proiect de vreo 3 miliarde de euro. Se va face în proporție de 70% pe teritoriul României. Discutăm despre pușca de asalt. Se va face probabil 100% pe teritoriul României. Discutăm despre patru nave, în valoare de aproape 800 de milioane de euro. Se vor face, îmi doresc eu, în șantierul naval de la Mangalia 2 Mai.
Toate lucrurile acestea nu existau până acum. Avem astăzi în România blindatul Short Cobra 2, care se produce în România. Avem camioanele cu cei de la Iveco, se produc în România. Avem Piranha, se produce în România.
Câștigul cel mare este luarea acestor bani din SAFE și aducerea lor în industria națională de apărare, unde nu avem tehnologie. Eu sunt în situația în care mă uit la piesele pe care le am pe masă, nu la cele pe care mi-aș dori să le am. Pe masă am 15 societăți din industria națională de apărare, cele de la Romarm, din coordonarea Ministerului Economiei, multe dintre ele netehnologizate. Dar acolo există platforme, buncăre, poligoane, capabilități absolut necesare într-o fabrică.
Are nevoie Armata Română de producție locală? Are nevoie. Am niște bani la dispoziție? Am. Am niște fabrici parțial dotate? Am. Scot banii la mezat și spun: ție, fabrică din Franța sau Germania, vrei să pui mâna pe banii ăștia? Vino cu tehnologia ta și adu-o pe platforma unde eu am ce am, dar nu am tot.
Este o chestiune reciproc interesantă pentru ambele părți. Cu tehnologia adusă în rândul angajaților români, îi forțezi și pe unii, și pe alții să meargă pe același tronson. Tai copacul din fabrica unde crescuse vegetație în hală, torni ceva pe jos, aduci roboți, brațe automate, iar toate acestea sunt gestionate de muncitori români.
Cum facem asta? Punând în același loc banii și comenzile Armatei Române. Nu vine nicio fabrică din Germania sau Franța pentru că mă duc eu și le place de mine. Vine pentru că le spun că le dau bani pentru asta, dar dacă vor să producă cu tehnologia lor, trebuie să o facă la mine. La final, Armata Română obține produsul, iar în România cel puțin patru-cinci societăți care erau amorțite vor avea o culoare mai vie și vom avea producție pe teritoriul României.
Nu s-a întâmplat asta de 30 de ani. Datoria mea la Ministerul Apărării, cum a fost și la Ministerul Economiei, este ca ceea ce muncim și aducem ca și contracte să ducem într-o zonă în care curățăm bucata toxică, bucata ilegală. Pentru că da, au crescut copaci în fabrici pentru că a fost corupție. Pentru că politicul s-a uitat la ce prieten să pună la conducerea unei fabrici, nu la ce face acel om acolo.
Am dat afară 21 de administratori speciali din industria națională de armament și am pornit selecția pentru 26 de societăți ale statului român, pentru ca oameni buni să-i înlocuiască pe combinatori care se uitau să extragă din seva statului român și să o ducă în buzunarele proprii.
Trebuie să mergem sincron. Vii cu banii și îi duci într-o casă în care faci curățenie înainte. Altfel, degeaba aduci contracte să se facă în România dacă le basculezi într-o platformă unde lucrurile pleacă printre degete.
CaleaEuropeană.ro: Când am putea vedea primele proiecte finanțate prin SAFE intrând în linia de livrare? Și ce consorții sunt deja formate în acest sens?
Radu Miruță: Dacă nu vom avea contracte semnate până la 31 mai, vom pierde bani. Trebuie să luăm o prefinanțare. Trebuie să semnăm contractele până la 31 mai. Când se vor semna contractele, atunci se vor ști localizarea, condițiile comerciale, ce fabrică se va face și unde.
Până atunci, suntem în discuții. Hotărârea de guvern prevede o procedură competitivă între cei care îndeplinesc condițiile. Ministerul Apărării stabilește cum trebuie să arate produsul. Ministerul Economiei stabilește condițiile de localizare.
Nu poți să spui că vrei să faci rachete Mistral 100% în România, pentru că nu se poate. De aici începe propaganda. România s-a alăturat unei achiziții comune europene, alături de alte țări. Una este să cumperi o mie de produse singur și alta este să se cumpere zece mii, iar bucata ta să fie o mie și să obții prețul pentru zece mii.
Partea mai dificilă este cea în care faci un joint venture și spui: cumpăr acest produs după ce se face în România. Lucrurile se vor întâmpla până la finalul lunii mai sau se vor pierde. Dar nu vom pierde.
Luăm 298 de mașini de luptă a infanteriei, ceea ce este un pas mare pentru orice armată. Se vor face în mare parte în România. Nu se face tot, pentru că dacă ai muta complet o fabrică, crește prețul. Pentru unele produse merită diferența pentru localizare, pentru altele nu. Ne-am uitat la fiecare proiect și am stabilit ce este obligatoriu, din perspectiva interesului Armatei Române, să se facă în România.
Discutăm despre schimbarea puștii de asalt pentru fiecare militar. Nu este credibil și serios să spui că elementul de bază al fiecărui militar vine din altă țară. Se va face în România.
CaleaEuropeană.ro: În ceea ce privește SAFE, acesta este gândit pentru a stimula în egală măsură fabricat în Europa pentru Europa și pentru a stimula consorțiile europene. Dar există și acea idee în care dacă sunt state cu care sunt agreate parteneriate de securitate, pot apărea cooperări între două state din Uniunea Europeană și un partener terț. Cum stăm în raport cu partenerii din afara UE?
Radu Miruță: Pe proiectele finanțate din SAFE nu se poate decât cu producători care au minimum 60% localizare în Europa. Pentru celelalte proiecte, suntem, de exemplu, cu Hanwha din Coreea de Sud, pentru obuzierul autopropulsat K9. Nu tot ce se înzestrează în Armata Română se întâmplă prin SAFE.
În SAFE ni s-a cerut ca toate proiectele să fie achiziții comune. Prin excepție, câteva pot fi individuale. Din cele 21 de proiecte, 10 sunt în comun și 11 sunt pentru nevoi individuale ale Armatei Române. Am reușit să convingem Comisia Europeană. 11 din 21 înseamnă mai mult de 50%. Ne-am uitat strict la ce are nevoie Armata Română.
CaleaEuropeană.ro: În același timp, experiența pe care vecinul nostru Ucraina o are cu războiul de la granița noastră și chiar și provocările pe care noi le resimțim se referă la acest nou tip de război purtat prin drone, prin aeronave fără pilot. Ce sume din aceste fonduri ar putea fi direcționate către dezvoltarea de capabilități de drone?
Radu Miruță: 200 de milioane de euro.
CaleaEuropeană.ro: Există o posibilă colaborare cu Ucraina, fiind o discuție în acest sens încă de anul trecut. Zilele acestea, în Germania, Berlinul și Kievul au inaugurat o linie de producție pe partea de drone. Luăm și noi în calcul să continuăm această discuție?
Radu Miruță: Acum două zile m-am întâlnit cu Mihail Fedorov, ministrul apărării din Ucraina, pentru acest deziderat. Dronele sunt capabilități a căror tehnologie se schimbă la două săptămâni. Suntem foarte interesați să producem aici și să testăm.
CaleaEuropeană.ro: Și cum ar putea arăta acest proiect și în ce fază se află această discuție cu partenerii ucraineni?
Radu Miruță: Există aceeași limită până la 31 mai pentru a semna un contract, probabil cu o firmă din Ucraina, pentru a produce drone pe teritoriul României.
CaleaEuropeană.ro: Pentru Armata Română și pentru cea ucraineană sau pentru un consorțiu mai larg?
Radu Miruță: Pentru Armata Română, în primul rând, și pentru Armata Ucraineană, fiind un parteneriat. Ce vom produce va merge în Ucraina, în condiții comerciale agreate, și vom ajuta Ucraina. Pe mine mă interesează să avem o fabrică ce produce permanent un produs la limita tehnologiei. Îl îmbunătățești dacă îl produci, îl testezi pe front, vezi cum se comportă și apoi îl perfecționezi.
CaleaEuropeană.ro: La București apar voci care spun că relația noastră cu Statele Unite suferă, chiar dacă, uitându-ne pe linia de comunicare strategică și militară, am văzut în ultimele luni foarte multe consultări. La acest moment, cum arată relația noastră bilaterală de securitate și apărare din perspectiva prezenței forțelor americane în România, dar și pe zona colaborării pentru înzestrare?
Radu Miruță: Este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere. Cei care spun că România suferă în relația cu Statele Unite sunt cei care s-ar bucura ca România să aibă relații de prietenie cu Federația Rusă.
Ca ministru al apărării, vă spun că pe o serie de proiecte am întâlniri chiar și de două ori pe săptămână cu partenerii americani. Sunt întâlniri între oameni care își respectă angajamentele. România are angajamente, Statele Unite au angajamente. Noi le respectăm.
Când ceva poate fi îmbunătățit, ne întâlnim și discutăm. Relația este constantă și aduce beneficii României și, probabil, și Statelor Unite. Relațiile se întrețin pentru că produc beneficii fiecărui partener.
CaleaEuropeană.ro: Vă mulțumesc foarte mult.
Radu Miruță: Mulțumesc și eu.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială
Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski
MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei
India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială
EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional”
Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre
Nouă țări UE cer Comisiei Europene să renunțe la creșterea aparatului administrativ și a cheltuielilor aferente: Ar trebui să strângă cureaua dacă dorește să ceară capitalelor să cheltuiască banii mai eficient
Ministrul Finanțelor: Decizia CCR privind reforma pensiilor speciale a crescut încrederea piețelor și a redus costurile de finanțare pentru România
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Trending
-
ROMÂNIA1 day ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI6 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA5 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO1 week ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
INTERVIURI5 days ago
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU