EXCLUSIV INTERVIU | Secretarul general NATO: SUA sunt complet implicate în NATO și România. “Santinela Estică” pornește din Marea Neagră pentru că este de importanță strategică vitală pentru NATO

La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, noua ambasadoare Angela Ganninger a declarat că România a demonstrat stabilitate democratică și un angajament european solid, având un rol-cheie în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Angela Ganninger a subliniat că „trebuie să ne apărăm libertățile, unitatea și valorile democratice în Europa și trebuie să ne pregătim în acest sens” și că Germania „acceptă și își dorește să joace un rol de lider”,

Ea a subliniat că aderarea României la OCDE va reprezenta „un semn de apreciere” și „va facilita investițiile”, confirmând astfel progresul țării pe plan economic și instituțional.

În același timp, diplomata a evidențiat importanța domeniilor strategice, inclusiv industria de apărare, unde „firmele germane văd un mare potențial de cooperare cu România, în special în producția de echipamente de apărare aici, ceea ce este diferit și foarte important”.

Potrivit acesteia, consolidarea legăturilor economice și industriale între cele două state este direct legată de obiectivul comun de a asigura securitatea și reziliența europeană.

Ambasadoarea a amintit că Germania sprijină securitatea României prin misiunea de poliție aeriană întărită și a atras atenția asupra nevoii de a reduce deficitul bugetar pentru a garanta stabilitatea economică pe termen lung.

„Transparența și stabilitatea sunt foarte importante, pentru a putea planifica”, a punctat Ganninger, adăugând că Berlinul este pregătit să joace „un rol de lider” într-o Europă unde „securitatea, prosperitatea și libertatea” trebuie să rămână priorități, în strânsă cooperare cu NATO.

CaleaEuropeană.ro: Vă mulțumim pentru oportunitatea de a acorda acest interviu cu ocazia unui moment special pentru Germania. Știm că, în fiecare an, Germania sărbătorește Ziua Reunificării, iar anul acesta avem un reper important: 35 de ani. Voi merge direct la subiect, având în vedere momentul pe care îl sărbătorim – reunificarea Germaniei. Care este principala lecție pe care acest capitol important din istorie o oferă astăzi Europei, mai ales într-o perioadă de turbulențe geopolitice pe continentul nostru?

Angela Ganninger: Pentru germani rămâne o zi de mare bucurie faptul că, după 35 de ani, am depășit divizarea Germaniei și divizarea Europei din acea perioadă. Dar cred că, la momentul respectiv, nu ne așteptam la un război pe teritoriul european în următorii 35 de ani. Ne așteptam ca Europa și continentul să fie pașnice. Una dintre lecțiile pe care a trebuit să le învățăm este că astăzi trebuie să ne apărăm libertățile, unitatea și valorile democratice în Europa și trebuie să ne pregătim în acest sens.

CaleaEuropeană.ro: Da, într-adevăr. Și vedem că, în acest moment, ne confruntăm cu probleme generate de războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei. Putem spune că traversăm o perioadă transatlantică dificilă. Aș vrea să merg puțin mai departe și să vedem cum evoluează Germania în Europa, dar și în context global. Având în vedere ceea ce am menționat deja -agresiunea rusă împotriva Ucrainei, dar și ascensiunea așa-numitului „ax al autocrațiilor”, incluzând China, Iran, Coreea de Nord și, desigur, Rusia. Cum vede Germania rolul său în apărarea proiectului european democratic, amenințat de creșterea capacității militare a Rusiei, de dependențele externe critice față de China, de provocările legate de competitivitatea mai lentă în raport cu China și India, dar și în relație cu Statele Unite?

Angela Ganninger: Este adevărat că acum situația este mai volatilă și în relațiile noastre transatlantice. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să ne pregătim mai bine, ca europeni, ca Uniune Europeană, dar și ca pilon european al NATO. Și trebuie să facem acest lucru împreună.

Cred că Germania acceptă și își dorește să joace un rol de lider în acest sens. Cancelarul a fost foarte clar în această privință și este pregătit să se consulte cu partenerii pe aceste probleme – pe toate cele trei amintite. Consider că prioritățile de bază ale guvernului nostru sunt acum securitatea, prosperitatea și libertatea. Așa cum am spus mai devreme, trebuie să ne apărăm securitatea. Trebuie să fim mai bine pregătiți și să devenim mai rezilienți. Și trebuie să facem acest lucru împreună, în Europa și între aliații europeni, dar, bineînțeles, și în cadrul NATO.

De asemenea, trebuie să ne consolidăm structura economică și competitivitatea, așa cum ați spus. Cred că există încă un mare potențial pe piața internă. Suntem o uniune de 450 de milioane de oameni și nu am finalizat complet piața internă. Dacă vom reuși să creăm oportunități mai bune pentru noi pe piața noastră, vom deveni mai puțin dependenți de alte țări. Cred că acest lucru este important în aceste vremuri critice.

În ceea ce privește ascensiunea altor țări, cum ar fi India și altele, este evident că și ele urmăresc progresul economic, ceea ce este normal. Este ceva firesc în lume. Prin urmare, depinde de noi să investim în cercetare și educație, să investim în creativitate și idei noi, să păstrăm cei mai buni oameni pe continent și să acordăm prioritate acestor aspecte, pentru a rămâne unul dintre principalele centre de inovație la nivel mondial.

CaleaEuropeană.ro: Ați atins câteva aspecte pe care poate le voi împărți în trei întrebări. Ați menționat securitatea, prosperitatea și libertatea. Acestea sunt trei valori foarte specifice democrațiilor noastre și lucruri pe care, de regulă, le împărtășim cu aliații noștri de pe cealaltă parte a Atlanticului de Nord. Cât de îngrijorat este Berlinul acum în legătură cu o posibilă slăbire a unității transatlantice, având în vedere dezbaterile din Washington și evenimentele care au loc acolo? Am văzut că Friedrich Merz a fost recent acolo cu un cadou foarte interesant pentru Donald Trump – certificatul de naștere al bunicului său din Bavaria. Dar cât de îngrijorați suntem de ambivalența SUA și a lui Donald Trump față de NATO și Europa?

Angela Ganninger: Totul va fi mai ușor pentru noi, europenii, dacă vom reuși să lucrăm împreună cu Statele Unite. Cancelarul Friedrich Merz a investit mult timp și energie pentru a menține o relație bună, inclusiv în raport cu președintele Zelenski al Ucrainei. Liderii germani și alți lideri l-au însoțit în vizita sa în SUA. Dar știm, de asemenea, și înțelegem – iar acest lucru nu este valabil doar de când Donald Trump a revenit la putere în SUA – că trebuie să consolidăm pilonul european al securității noastre. Trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru securitatea europeană, colectiv, ca europeni, și să întărim acest pilon european, așa cum am spus, și în cadrul NATO. Și cred că acest efort se derulează deja. Accelerăm procesul de achiziții în domeniul apărării. Există numeroase proiecte comune. Există finanțare din partea UE. Ne consolidăm propria capacitate militară, la fel ca și ceilalți europeni. Prin urmare, cred că lucrurile sunt pe drumul cel bun.

CaleaEuropeană.ro: Germania face multe în această direcție. Observăm că, în ultimele luni, au avut loc numeroase schimbări, care au început încă din perioada „Zeitenwende” a administrației anterioare a cancelarului Scholz. Dar acum, odată cu venirea cancelarului Merz și cu noua administrație de la Berlin, Germania a lansat și un Consiliu Național de Securitate. Este pentru prima dată când Germania are un astfel de organism, având anterior, tot pentru prima dată, și strategia națională de apărare. Ce semnal transmite acest lucru? Ce înseamnă în practică? Desigur, știm cum funcționează un Consiliu Național de Securitate, dar care este mesajul pe care îl transmite?

Angela Ganninger: Semnalul este, poate, dublu. Pe de o parte, se adresează publicului german, la nivel intern, pentru că este vorba, în mare măsură, despre coordonarea politicii naționale și a apărării, definirea infrastructurilor critice și alte aspecte, astfel încât să analizăm dimensiunile externe și interne ale securității naționale și ale managementului crizelor într-un mod holistic și cuprinzător.

Și, având în vedere că diferite ministere răspund de diferite aspecte ale securității – Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și altele –, acesta este un mecanism prin care putem lucra mai bine împreună. Este, de asemenea, poate, un semnal către exterior că adoptăm această abordare holistică și că vom vorbi cu o singură voce chiar mai clar ca până acum.

CaleaEuropeană.ro: Ați menționat și piața internă, piața unică, care reprezintă un reper important pentru proiectul european. Aceasta a fost abordată recent și de președinta Ursula von der Leyen, în ultimul său discurs despre Starea Uniunii, cu multe libertăți noi, inovații și alte măsuri care vor fi introduse pe piața unică. Și, atunci când ne gândim la avansarea proiectului european ne uităm la cele două motoare pe care le asigură Franța și Germania. Cum vedeți evoluția acestui tandem franco-german? Știm că a avut loc un Consiliu Franco-German în Franța. În contextul acestor proiecte și, de asemenea, al ceea ce se discută în „bula” de la Bruxelles – deja denumită „Doctrina Draghi”, raportul privind competitivitatea și așa mai departe – cât de aliniate sunt pozițiile dvs. acolo unde există încă momente de discuții dificile?

Angela Ganninger: Există, și cred că vor exista întotdeauna, diferențe, dar asta este ceva cât se poate de firesc, pentru că provenim din tradiții administrative diferite. Germania este un stat federal, Franța este un stat centralizat. Avem tradiții administrative istorice diferite și privim lucrurile din perspective ușor diferite. Dar acest lucru se întâmplă și în Uniunea Europeană. Există sisteme mai apropiate de al nostru, altele mai apropiate de cel francez. Așadar, dacă noi – Franța și Germania – reușim să cădem de acord și să promovăm diferite subiecte în Europa, adesea asta reprezintă un prim pas către un compromis între noi toți, cei 27 de membri. Nu suntem singurii actori importanți, dar cred că, aducând împreună tradiții diferite, acest lucru are adesea un impact mai mare și asupra multor alte state membre. Iar cancelarul Merz și președintele Macron sunt destul de apropiați. S-au întâlnit de mai multe ori, se sună frecvent și se consultă des. Și, chiar dacă vor mai exista diferențe și unele probleme dificile între noi, cred că există o atmosferă foarte bună pentru a le rezolva.

CaleaEuropeană.ro: Acum să trecem la locul în care ne aflăm, adică București, România. În această vară, noul președinte al României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită oficială la Berlin, chiar la începutul mandatului său diplomatic aici în România, și a fost primit de cancelarul Merz. A fost una dintre primele sale călătorii externe, foarte importantă. Ce ne așteaptă în relația politică și economică dintre cele două țări?

Angela Ganninger: În primul rând, suntem foarte bucuroși că președintele și-a făcut timp, atât de devreme în mandatul său, să vină în Germania. Era, de asemenea, la începutul mandatului cancelarului Merz și a fost o foarte bună ocazie pentru ca cei doi să se cunoască mai bine și să lucreze la definirea priorităților. În prezența lor, a fost semnat la Berlin un plan de acțiune, care stabilește un set întreg de priorități și domenii în care dorim să colaborăm în viitor.

Este vorba despre domeniile politic, economic, dar și, în ceea ce privește Uniunea Europeană, despre o bună coordonare în cadrul UE, pentru că România este un membru foarte important al Uniunii Europene, lucru pe care îl apreciem foarte mult. Mă gândesc și la cultură și la domeniul ecologiei – există un spectru larg de domenii în care putem și ne dorim să colaborăm în viitor și să ne consultăm foarte strâns pe multe probleme. Este foarte important să acționăm împreună în cadrul structurilor mai mari ale UE, ale NATO și altor organizații.

CaleaEuropeană.ro: Dacă îmi permiteți, mă voi concentra pe trei piloni: securitate, economie și, de asemenea, pe partea de proiecte de viitor. În ceea ce privește securitatea, știm cu toții – și suntem recunoscători – că în prezent avem avioane de vânătoare germane desfășurate în România, ca parte a misiunii NATO de poliție aeriană. Ele sunt foarte active, mai ales atunci când observăm incursiunile dronelor rusești și altele asemenea. Ca răspuns la încălcarea flagrantă a spațiului aerian NATO de către Rusia, Alianța a lansat recent operațiunea „Eastern Sentry”. Cum va contribui Germania la consolidarea capacității de descurajare a Alianței în regiunea noastră și, în special, în România, având în vedere că avem deja acest sprijin în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană?

Angela Ganninger: În primul rând, în România, așa cum ați spus, avem această poliție aeriană consolidată. Avem cinci avioane Eurofighter aici, cu soldați ai Bundeswehr care colaborează foarte activ cu omologii lor români pentru protejarea acestui spațiu aerian, a României și a flancului sud-estic al NATO.

În cadrul operațiunii „Eastern Sentry”, contribuim cu patru Eurofightere, deoarece prima incursiune majoră a avut loc în Polonia. Acordăm acum o mare atenție întregului flanc estic al NATO, nu doar flancului sud-estic, ci întregului flanc, incluzând, bineînțeles, și România.

În acest moment, având deja acest important element de sprijin aici, efectuăm două schimburi consecutive de poliție aeriană consolidată, din august 2025 până în martie 2026. Suntem încrezători, împreună cu omologii noștri români, că putem proteja spațiul aerian și oamenii de aici.

CaleaEuropeană.ro: Aspectul securității are atât o dimensiune legată de apărare, cât și una economică. În ultima lună, am văzut că România și Germania, prin Rheinmetall, au semnat un acord prin care Rheinmetall va investi pentru construirea unei fabrici de muniție aici. Dincolo de acest proiect, aș fi curios să înțeleg ce alte tipuri de proiecte pot dezvolta România și Germania. Când credeți că această fabrică va putea asigura întregul proces de livrare a armamentului și muniției către aliați, în special România și Germania?

Angela Ganninger: Firmele germane văd un mare potențial de cooperare cu România, în special cele din sectorul apărării, nu doar în vânzarea de echipamente, ci și în producția acestora în România, ceea ce este diferit și foarte important. Este important de amintit faptul că multe țări – nu doar Germania, ci și altele – au nevoie acum, cât mai rapid, de mai mult armament. Avem la dispoziție instrumente în Uniunea Europeană, precum SAFE și altele, dar și în cadrul NATO, pentru a accelera eforturile comune de apărare, pentru a pune la dispoziție finanțări la un cost mai redus și pentru a facilita toate măsurile administrative pe care le implică o astfel de cooperare. Există potențial în domeniul forțelor terestre, vehiculelor de luptă, dronelor, elicopterelor și al sistemelor software. Există multe domenii în care am putea colabora.

Calea Europeană.ro: Deci România are un loc în strategia Germaniei pentru industria de apărare.

Angela Ganninger: Da, industria în sine și actorii industriali care vin aici și caută parteneriate își doresc acest lucru. Mentalitatea Uniunii Europene este că integrarea acestor lanțuri de aprovizionare și producția în diferite țări europene ne întăresc interoperabilitatea și creează economii de scară. Este o modalitate mai eficientă de a folosi resursele europene pentru a integra mai mult industriile noastre de apărare, având în vedere că există industrii de apărare diferite în țări diferite. Există un mare potențial pentru eficiență și cooperare, iar România este un potențial partener. Depinde, de asemenea, și de guvernul român, în funcție de domeniile în care dorim să colaborăm, dar propunerile există.

Calea Europeană.ro: Care este, să spunem, percepția companiilor germane asupra a ceea ce se întâmplă acum în România în materie de reforme și pentru a stopa „incendiul” deficitului public, având în vedere că ați menționat guvernul?

Angela Ganninger: Este important să se reducă deficitul, pentru că o economie stabilă este necesară. Altfel, economia rămâne mereu la limita instabilității. Așadar, reformele sunt importante și necesare. Din perspectiva mediului de afaceri, transparența și stabilitatea sunt foarte importante, pentru a putea planifica. Când investești, vrei să faci planuri pe termen lung, nu doar pentru două-trei luni. Ai nevoie de un mediu stabil. Transparența este esențială.

Companiile trebuie să înțeleagă în ce direcție merg lucrurile. Altfel, vor fi prudente și vor aștepta să vadă ce se întâmplă. Reformele structurale sunt întotdeauna dificile. Nu le este deloc ușor guvernanților să se ocupe de această sarcină. Este un efort uriaș și nu va fi ușor. Dar, atât timp cât guvernul comunică cu mediul de afaceri și înțelege nevoile și preocupările acestuia, există o cale de a merge înainte fără a afecta în mod inutil afacerile.

Calea Europeană.ro: Există și două alte subiecte foarte discutate aici în România. De asemenea, din perspectiva președintelui, el le-a menționat în mai multe discursuri: securitatea energetică și rolul României în reconstrucția Ucrainei. Considerați că aceste două chestiuni, foarte prezente în discursul și dezbaterea publică, pot deveni domenii de extindere a cooperării germano-române, având în vedere că Germania joacă și ea un rol în sprijinirea Ucrainei pentru a se apăra, și ținând cont de faptul că securitatea energetică este foarte importantă pentru întregul continent?

Angela Ganninger: Da, există potențial. România are avantajul de a fi mai independentă energetic decât multe alte țări europene. De asemenea, poate oferi o legătură cu Ucraina, Moldova și țara noastră. Cu siguranță există potențial aici, nu doar în domeniul gazelor, ci și în cel al surselor regenerabile. Este, de asemenea, un domeniu important.

Calea Europeană.ro: Și în ceea ce privește energia nucleară, deși știu că este un subiect sensibil în Germania.

Angela Ganninger: Da, ar putea exista potențial, dar nu mai producem energie nucleară, așa că acesta nu mai este un domeniu de interes pentru noi. Ne concentrăm pe sursele regenerabile și alte forme de energie. În ceea ce privește reconstrucția Ucrainei, deja colaborăm strâns. Germania apreciază ceea ce a făcut România pentru refugiații ucraineni și pentru transportul mărfurilor ucrainene către Marea Neagră. Deja cooperăm în multe domenii și în multe moduri și există propunerea pentru un hub românesc pentru asistența în reconstrucția Ucrainei. Cred că este nevoie să înțelegem mai bine propunerea concretă a României în acest sens.

Calea Europeană.ro: Un alt subiect important pe care aș dori să-l abordez este semnalul pe care îl transmiteți ca ambasador, semnal foarte important pentru investitori. România este pe drumul aderării către OCDE și știm că țara noastră este susținută de toate statele membre ale UE și de membrii OCDE, dar ce angajamente și reforme credeți că vor conta cel mai mult pentru investitori?

Angela Ganninger: Așa cum am spus mai devreme, transparența este foarte importantă pentru ca investitorii să aibă o perspectivă stabilă. OCDE oferă un cadru cu reguli clare pe care investitorii se bazează. Unii investitori investesc doar în țări membre OCDE, tocmai pentru că acolo există un cadru de reglementare coerent. Există anumite reforme care trebuie implementate pentru a deveni membru, astfel încât investitorii să fie siguri că România este integrată în acest cadru internațional de țări. Așa cum ați amintit, susținem aderarea României la OCDE.

Calea Europeană.ro: Va fi și un semnal verde pentru noi investiții, având în vedere că oficialii de aici, din București, au abordat această problemă?

Angela Ganninger: Aceasta va facilita investițiile. În cele din urmă, investitorii trebuie să decidă singuri, dar este întotdeauna un semn de apreciere. Dacă ești țară membră OCDE, acest lucru generează încredere și facilitează atragerea investițiilor. Probabil că nu este ca un întrerupător care, peste noapte, va face ca investitorii să vină în masă la București. Nu funcționează așa, dar investitorii vor înțelege că România îndeplinește anumite criterii și că există transparență și responsabilitate, ceea ce le oferă siguranță.

Calea Europeană.ro: Aș dori să profit de experiența dumneavoastră ca ambasador al Germaniei la Chișinău. România, Germania și Franța găzduiesc și co-prezidează o platformă de sprijin pentru Republica Moldova. Cum vedeți cooperarea dintre Germania și România, concentrată pe Republica Moldova și aderarea sa la UE? Putem accelera procesul pentru a-i ajuta mai mult, așa cum am făcut până acum, sau este suficient ceea ce facem?

Angela Ganninger: România a jucat un rol foarte important în apropierea Republicii Moldova de UE. Franța și Germania s-au alăturat acestui efort, așa cum ați spus. Ne aflăm într-un dialog strâns cu Republica Moldova, la fel cum se află și Comisia Europeană. Cred că se fac lucrurile care se pot face. Pot exista domenii mici în care se poate face mai mult și, dacă le identificăm, le vom aborda. Dar cred că este un efort semnificativ. Trebuie făcut pas cu pas. Nu se poate realiza peste noapte; este un proces important de reformă. Este un proces care necesită timp. Dar, dacă prietenii noștri din Moldova cer asistență sau expertiză, suntem pregătiți să ajutăm.

Calea Europeană.ro: Ați ajuns la București la scurt timp după o perioadă politică tumultoasă în România, marcată de alegeri prezidențiale anulate, interferențe rusești și noi alegeri. Cum ați evalua, în prezent, reziliența politică și stabilitatea democratică a României?

Angela Ganninger: Prin a doua rundă de alegeri, România a demonstrat stabilitate, deși, cu siguranță, este o perioadă dificilă pentru guvern. Deficitul și reformele demonstrează asta. Sper că actorii politici înțeleg că este un moment important și critic pentru țara dumneavoastră. De asemenea, cred că publicul trebuie să înțeleagă că va fi dificil să se înainteze fără reforme.

Sper foarte mult ca guvernul să rămână unit și să găsească compromisuri necesare, pentru că este vorba despre un guvern de coaliție. Este o coaliție foarte largă. În Germania avem, de asemenea, ceea ce se numește „mare coaliție”, iar uneori apar dificultăți în găsirea compromisurilor. Aceasta face parte din mecanismul politic. Important este ca politicienii să lucreze împreună cu bună credință. Până acum, cred că o fac, și sper să continue așa.

Calea Europeană.ro: Mulțumesc! Și o ultimă întrebare: În calitate de nou ambasador al Germaniei în România, cum ați descoperit țara noastră și ce v-a impresionat cel mai mult?

Angela Ganninger: Sunt aici de doar trei luni și nu am avut încă ocazia să vizitez tot ce oferă România, dar am ajuns în Transilvania – o regiune foarte frumoasă – și cred că aveți o țară extrem de frumoasă și diversă, cu mare, litoral și munți. Este o țară cu numeroase atracții turistice și locuri de patrimoniu cultural recunoscute la nivel internațional, cum este cazul Moldovei românești și așa mai departe. Este minunat să vezi această diversitate și abia aștept să descopăr mai multe locuri din România în anii care urmează.