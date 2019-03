EXCLUSIV Ioan Mircea Pașcu, ministrul Apărării din perioada aderării României la NATO: Cât de importantă s-a dovedit această aderare se vede pe măsură ce mediul de securitate se degradează constant

Importanța aderării României la Alianța Nord-Atlantică din urmă cu 15 ani este reflectată prin degradarea constantă a mediului de securitate regional, a declarat, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European și ministru al Apărării Naționale în perioada în care România a aderat la NATO.

”Cât de importantă s-a dovedit aderarea României la NATO cu 15 ani în urma se vede pe măsură ce mediul nostru de securitate se degradează constant. De aceea, nu pot decât să mă bucur că, atunci, am procedat corect!”, a declarat Pașcu, în condițiile în care România celebrează vineri, 29 martie, un deceniu și jumătate de la aderarea sa la Organizația Atlanticului de Nord, alianța politico-militară care aniversează săptămâna viitoare 70 ani de la înființare și de la debutul construcției unității transatlantice.

Fostul ministru al Apărării din perioada 2000-2004 și-a exprimat, totodată, și un regret.

”Din păcate, dacă am un regret, este că nu ne-am propus vreun obiectiv pentru perioada de după și că am “folosit” protecția oferită de Alianță pentru chestiuni minore, in primul rând pentru nesfărșite gâlcevi interne. Păcat”, a mai declarat Ioan Mircea Pașcu, actual europarlamentar și președinte al Conferinței de Securitate de la Berlin, unul dintre cele mai importante formate informale dedicate apărării și securității europene.

În 2007, Pașcu a publicat ”Bătălia pentru NATO: raport personal”, un volum dedicat ”istoriei aderării României la cea mai puternică alianță militară a istoriei” și o sinteză a ”unei perioade de cumpănă din istoria națională”. Ulterior, în 2014, Ioan Mircea Pașcu a lansat a doua ediţie a volumului “Bătălia pentru NATO”, o lansare prilejuită de aniversarea a 10 ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică.

În 2004, la câteva luni după aderare, România a găzduit, la Poiana Brașov, o reuniune a miniștrilor Apărării din țările NATO, întrunire la care țara noastră a fost reprezentată atunci de Ioan Mircea Pașcu.

România a fost invitată să adere la Alianța Nord-Atlantică la Summit-ul NATO de la Praga din 2002. La acel moment, aliații au lansat invitații de aderare pentru șapte state – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia.

La 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, stat depozitar al Tratatului Alianței Nord-Atlantice. Depunerea instrumentelor de ratificare a fost urmată, la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO.