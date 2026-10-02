Liderii “Prietenilor Coeziunii”, în frunte cu Nicușor Dan și Giorgia Meloni, răspund frugalilor: 17 state se opun tăierilor pentru coeziune și agricultură și susțin noi resurse proprii ale bugetului UE (surse)

Liderii din grupul de “Prieteni ai Coeziunii” au adresat vineri o scrisoare comună prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin, în calitatea sa de Președinte al Consiliului Uniunii Europene, prin care pledează pentru păstrarea agriculturii și coeziunii ca priorități centrale în viitorul buget european, în paralel cu asigurarea unor resurse adecvate pentru noile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, au declarat surse europene pentru CaleaEuropeană.ro. Potrivit surselor citate, demersul a fost inițiat de președintele român Nicușor Dan și de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, în calitate de co-lideri ai acestui format, înainte de următoarele etape de negociere a Cadrului Financiar Multianual 2028-2034, respectiv summitul crucial al Consiliului European care va avea loc la 15-16 octombrie 2026, în pregătirea căruia este așteptat ca Președinția irlandeză să elaboreze un document revizuit de negociere care să stea la baza discuțiilor liderilor. De asemenea, potrivit surselor, Nicușor Dan și Giorgia Meloni vor continua coordonarea statelor din Grupul Prietenilor Coeziunii și vor organiza luna aceasta o nouă întâlnire a liderilor grupului, pentru a susține o poziție comună în negocierile privind viitorul buget al UE.

“Prietenii Coeziunii consideră că agricultura și coeziunea reprezintă instrumente cheie pentru investițiile și prosperitatea Europei. Astfel, scrisoarea subliniază rolul central al Politicii de Coeziune și al Politicii Agricole Comune în asigurarea prosperității Europei și pentru obținerea de beneficii concrete pentru cetățenii europeni și se opune unor tăieri suplimentare în viitorul buget“, au transmis sursele citate.

De altfel, demersul celor 17 lideri europeni din grupul de state membre prietene ale coeziunii reprezintă o mutare politică a acestora după ce grupul statelor considerate „frugale”, în frunte cu Germania și care sunt contribuabili neți la bugetul UE, au adresat o scrisoare președinției irlandeze a Consiliului UE, intensificându-și eforturile pentru diminuarea anvelopei bugetului pe termen lung al UE post-2027.

Președinția irlandeză este așteptată să prezinte în zilele următoare un nou „negobox” — o defalcare detaliată a bugetului propus, cu cifre actualizate. Liderii vor purta apoi discuții cu privire la conținutul acestuia în cadrul unui summit de două zile care va avea loc la Bruxelles, începând cu 15 octombrie.

Potrivit celor 17 state, coeziunea și politica agricolă comună promovează convergența între state membre și regiuni, consolidează Piața Unică și sprijină regiunile rurale și pe cele mai puțin dezvoltate.

“Cele două politici contribuie la competitivitatea și securitatea alimentară a Europei și generează beneficii directe și indirecte pentru economie în întreaga Uniune. Impactul lor pozitiv este resimțit de cetățeni, mediul de afaceri, fermieri și comunități locale pe tot cuprinsul Uniunii”, arată sursele citate.

Liderii solicită, prin urmare, păstrarea finanțării totale alocate politicii de coeziune și politicii agricole comune în viitorul Cadru Financiar Multianual, argumentând că reduceri suplimentare ar slăbi aceste politici, care rămân esențiale pentru obiectivele economice și sociale ale Uniunii.

Scrisoarea recunoaște, de asemenea, necesitatea de a răspunde noilor priorități europene, inclusiv securitatea și apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea și reziliența energetică. Liderii subliniază că aceste priorități nu ar trebui finanțate prin reduceri suplimentare de la agricultură și coeziune, în timp ce noile priorități necesită resurse suplimentare adecvate.

Prietenii Coeziunii exprimă, totodată, deschiderea pentru a lucra constructiv asupra unor propuneri de noi resurse proprii care ar putea să ușureze presiunea directă pe bugetele naționale, cu condiția ca acestea să fie autentice, echitabile, simple și non-regresive. Scrisoarea se referă și la o rambursare mai graduală a creditelor contractate pentru Planurile de redresare și reziliență (prin instrumentul NextGenerationEU), precum și la instrumente europene de împrumut limitate și țintite pentru priorități strategice clar identificate, ca posibile opțiuni care să conducă la crearea de spațiu fiscal suplimentar, în linie cu elementele evocate în Declarația Comună a Grupului din mai 2026.

Liderii reclamă, în egală măsură, eliminarea sistemului curent de rabaturi și subliniază că, în privința contribuțiilor naționale, acestea nu trebuie privite doar în termeni absoluți, ci și având în vedere nivelurile diferite de prosperitate ale statelor membre și eforturile solicitate din partea fiecăruia dintre ele.

Prietenii Coeziunii solicită Președinției irlandeze să ia aceste priorități în considerare în documentul de negociere/ Negotiating Box pe care îl va prezenta și reiterează angajamentul lor pentru un buget ambițios și echilibrat.

În primăvara acestui an, grupul “Prietenii Coeziunii”, coordonat de România, a transmis o declarație comună privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, cu președintele Nicușor Dan solicitând menținerea unei finanțări puternice pentru politica de coeziune și politica agricolă comună.

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru următorul cadru financiar multianual, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 60% față de actuala perioadă bugetară de șapte ani. În luna iunie, președinția cipriotă a propus o reducere de 2% a Cadrului Financiar Multianual (CFM) propus de Comisia Europeană pentru perioada 2028-2034, în valoare de aproape 2 trilioane de euro, însă cele șase țări net contributoare, între care și Germania, au considerat că această reducere este mult prea mică pentru a le câștiga sprijinul.

În paralel, Parlamentul European a propus o creștere 10% a propunerii Comisiei Europene, menținerea finanțărilor pentru politicile tradiționale și finanțarea creșterii bugetului din noi surse de venit precum impozitarea giganților tehnologici, taxarea pariurilor și a jocurilor de noroc online și o treia sursă proprie de venit bazată pe profiturile făcute cu tranzacții cu criptomonede.