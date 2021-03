EXCLUSIV Marcel Ciolacu: PSD susține ratificarea deciziei privind resursele UE, însă Planul Național de Redresare trebuie supus unei dezbateri transparente în Parlament

PSD susține ratificarea deciziei privind crearea resurselor proprii la nivel european, mai ales că există un consens la nivelul partidelor politice pro-europene, însă solicită ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie supus unei dezbateri transparente la nivelul Parlamentului României la care să participe partenerii sociali, societatea civilă și cei mai relevanți experți din România, a declarat miercuri președintele PSD Marcel Ciolacu pentru CaleaEuropeană.ro.

Șeful PSD a reacționat astfel la afirmațiile premierului Florin Cîțu, care a spus social-democraţii vor trebui să explice celor din Italia, Spania, Franţa “şantajul” pe marginea planurilor naționale de redresare și reziliență întrucât se opun ratificării deciziei privind crearea resurselor proprii la nivelul UE.

“PSD susține ratificarea deciziei privind crearea resurselor proprii la nivel european, mai ales că există un consens la nivelul partidelor politice pro-europene. Am comunicat acest lucru familiei noastre politice europene. Am solicitat însă ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie supus unei dezbateri transparente la nivelul Parlamentului României la care să participe partenerii sociali, societatea civilă și cei mai relevanți experți din România. Am participat ieri la discuțiile din Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților și îmi este tot mai clar că actualul Guvern nu are nimic pregătit deși trebuia să înceapă negocierile cu Comisia Europeană”, a declarat Ciolacu pentru CaleaEuropeană.ro.

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma să se desfăşoare de la ora 14:00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. Un decretul a fost semnat de președintele Klaus Iohannis în acest sens după ce Guvernul a aprobat proiectul de lege privind sistemul de resurse proprii ale UE, potrivit căruia nivelul contribuţiei României pentru anul 2021, conform scrisorii rectificative a bugetului UE pe 2021, este de 2,357 miliarde de euro.

Practic, este vorba despre faptul că executivul european va creşte temporar plafonul de resurse proprii de la 1,20% la 1,40% din Venitul Naţional Brut (VNB), utilizând astfel spaţiul creat între acest plafon şi cel de plăţi (spaţiul intitulat garanţii/headroom) pentru operaţiuni de împrumut (Next Generation EU).

Marcel Ciolacu a dat însă asigurări că PSD va vota în Parlamentul României doar după ce Guvernul înțelege să respecte recomandările europene privind alocările financiare și va dezbate public intențiile sale reale.

“Este normal să avem suspiciuni rezonabile în ceea ce privește politizarea planului, după ce au făcut cu legea bugetului național, dar și în ceea ce privește capacitatea Guvernului de a prezenta un plan bun, în condițiile în care și-au asumat că până pe 5 martie vor trimite al treilea draft, după ce primele două au fost respinse deja de Comisia Europeană. Guvernul trebuie să înțeleagă că acesta nu este un plan al unui partid sau al unei Coaliții, ci este al României. E normal să vină în Parlament, pentru a ști cu toții unde se duc acești bani. De exemplu, PSD susține cu tărie ca PNRR să conțină proiecte concrete pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între regiunile țării, acesta fiind de altfel și unul dintre elementele menționate în ultimul Raport de țară prezentat în cadrul Semestrului European. De asemenea, vrem ca PNRR să răspundă obiectivelor pilonilor sociali europeni și să conțină componente consistente pe zona de sănătate, educație, digitalizarea sau mediu. Susțin de exemplu poziția colegilor mei din Parlamentul European privind alocarea a minim 10% pentru educație. Mai mult, situația recentă de la Hunedoara ne-a demonstrat că pe zona de mediu și tranziție energetică avem nevoie de un plan adecvat, iar din păcate Guvernul nu a prezentat nimic în acest sens prin PNRR. Le atrag atenția că țintele fixate de Uniunea Europeană, cu amplu acord al Guvernului României, nu pot fi negociate politice la nivel de coaliție de guvernare”, a detaliat Ciolacu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat marți că Guvernul a decis să elaboreze prima variantă a Planulul Național de Redresare și Reziliență pe care să o discute cu partenerii de la nivelul Comisiei Europene, luând în calcul propuneri ce depășesc alocarea inițială, cu un total de 135% din alocare. Oficialul a mai anunțat că negocierile vor avea loc în lunile mai şi iunie, iar instrumentul este unul de finanţare a reformelor, chiar dacă foarte multă lume este interesată de aceşti bani.

Principalele domenii vizate de reforme și investiții prin noua structură a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt 11% din PNRR pentru educație; 9% pentru Sănătate și cel puțin 28% pentru Transport (feroviar, rutier, metrou).

Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă condiția esențială prin care un stat membru poate accesa fondurile disponibile prin intermediul Mecanismului de Redresare și Reziliență de 672,5 miliarde de euro, nucleul planului Next Generation EU.

România are la dispoziție 30,44 miliarde de euro din acest mecanism.