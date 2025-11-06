EXCLUSIV Mark Rutte avertizează că “dacă Ucraina cade, amenințarea la adresa României și NATO ar fi mult mai mare”: Ar trebui să uităm de 3,5% din PIB pentru apărare și să ajungem la 6-7%

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la București că sprijinul constant pentru Ucraina rămâne o chestiune de securitate directă pentru România și pentru întreaga Alianță.

Aflat în capitala României pentru a deschide, alături de președintele Nicușor Dan, Forumului NATO pentru Industrie, Rutte a subliniat într-un interviu acordat în exclusivitate CaleaEuropeană.ro că dezvoltarea capacităților industriale de apărare, susținerea Ucrainei și pregătirea NATO pentru eventuale provocări din partea Rusiei sunt părți ale aceleiași strategii de descurajare.

„Când vine vorba de Ucraina, vreau să transmit un mesaj (…) Știu că există o dezbatere în fiecare țară – și în România – dacă ar trebui să continuăm să sprijinim Ucraina. Vă rog să înțelegeți: dacă Ucraina nu ar fi sprijinită, amenințarea la adresa României ar fi mult mai mare decât este acum, cu ucrainenii care continuă lupta”, a afirmat secretarul general al NATO.

Întrebat dacă același lucru este valabil și pentru NATO, Rutte a oferit un răspuns tranșant.

“România este NATO, NATO este România. Nu există nicio diferență. Când vorbiți despre NATO, vorbiți despre România. Când vorbiți despre România, vorbiți despre NATO. Așa cum vedeți aici – steagul României, NATO – este același lucru”, a completat el.

Rutte a explicat că sprijinul acordat Kievului nu reprezintă doar o expresie a solidarității politice, ci un element-cheie al apărării directe a frontierelor Alianței.

„Trebuie să ne asigurăm că ucrainenii rezistă, nu doar pentru valorile noastre, ci pentru că este o amenințare directă la adresa securității României și a întregii NATO dacă ei nu ar continua lupta. Dacă nu ar rezista”, a adăugat el.

Oficialul aliat a avertizat că o eventuală victorie a Rusiei în Ucraina ar amplifica riscurile pentru toate statele membre, crescând considerabil presiunea asupra bugetelor de apărare.

„Uitați de ideea că ați putea cheltui doar 3,5% din PIB pentru apărare – și vă mulțumesc, România, pentru că o faceți, chiar înainte de 2035. Dar dacă Ucraina ar cădea, ar trebui să ajungeți la 5, 6, 7% din PIB pentru apărare. Ar avea efecte masive asupra societăților noastre. Pentru că rușii ar fi atunci încurajați și mult mai puternici”, a subliniat Rutte.

Rutte a descris consolidarea industriei europene de apărare drept o urgență strategică pentru Alianță, subliniind că producția militară și sprijinul operațional pentru Ucraina nu se exclud, ci se completează reciproc.

„Trebuie să creștem producția de apărare, absolut, pentru că este o parte integrantă a apărării noastre disuasive. Dar trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că Ucraina rămâne cât mai puternică în luptă”, a conchis acesta.