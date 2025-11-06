NATO
EXCLUSIV Mark Rutte împărtășește “urgența” exprimată de Nicușor Dan privind combaterea amenințărilor hibride ale Rusiei și mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că împărtășește “sentimentul de urgență” exprimat de președintele Nicușor Dan cu privire la amenințările hibride din partea Rusiei și la faptul că România ar fi cu un pas în urma acestui război multi-fațetat dinspre Moscova.
Nu sunt sigur că suntem cu un pas în urmă. Nu sunt sigur că aș subscrie complet (…) ar, desigur, împărtășesc sentimentul de urgență al președintelui”, a declarat Rutte, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, întrebat fiind cum putem inversa tendință descrisă de șeful statului român potrivit căreia “România este cu un pas în spatele Rusiei” în războiul hibrid al Moscovei împotriva Occidentului.
“Vă pot asigura că întreaga NATO, inclusiv România, suntem cu toții foarte conștienți de amenințarea hibridă. Ea are multe fețe. Este multifațetată. Nu putem vorbi întotdeauna public despre ceea ce facem pentru a o contracara, pentru a ne asigura că alții nu vor încerca din nou. Dar este o parte integrantă a apărării noastre”, a continuat secretarul general al Alianței.
Președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga din luna octombrie, un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
România a fost menționată explicit de NATO și Uniunea Europeană ca țintă a campaniilor hibride desfășurate de Rusia, într-o serie de declarații ferme adoptate în luna iulie de Consiliul Nord-Atlantic și de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate și la care președintele Dan a făcut mai multe referiri.
În ceea ce-l privește pe Rutte, secretarul general al NATO a precizat că a văzut același mod de operare și la alegerile parlamentare din Republica Moldova, mulțumind României pentru susținerea acordată autorităților de la Chișinău.
“Mulțumiri României pentru tot ceea ce faceți pentru Moldova. Este crucial. Este extrem de important ca alegerile să fie cât mai libere posibil”, a conchis Mark Rutte.
Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026
Polonia va demara în această lună un nou program național de instruire militară, parte a unui plan ambițios prin care autoritățile de la Varșovia își propun să pregătească aproximativ 500.000 de cetățeni până în 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării, citat de Reuters și AFP, preluat de Agerpres.
Decizia vine pe fondul intensificării preocupărilor de securitate generate de invazia Rusiei în Ucraina, care a determinat Polonia să devină statul NATO cu cea mai mare pondere a cheltuielilor de apărare din PIB. Țara are în prezent 216.000 de militari activi, fiind a treia cea mai mare armată din Alianță, și plănuiește să-și crească efectivele cu aproape o treime în următorul deceniu.
Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris noul program — denumit „Mereu gata” — drept „cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria Poloniei”. Acesta va fi bazat pe voluntariat și deschis tuturor categoriilor de vârstă, de la elevi până la angajați și seniori.
Programul va include cursuri de securitate de bază, antrenament de supraviețuire, instruire medicală și educație privind igiena cibernetică, potrivit Ministerului Apărării.
„Numai în noiembrie și decembrie (…) vom instrui circa 20.000 de persoane în antrenamente individuale, dar numărul total, în ceea ce privește toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, în cadrul unei conferințe de presă.
El a adăugat că, în 2026, ministerul intenționează să pregătească aproximativ 400.000 de oameni.
Înscrierile se vor face printr-o aplicație mobilă oficială, deja larg utilizată în Polonia, iar programul va integra atât formări existente, cât și noi module menite să „întărească apărarea națională și reziliența socială”.
„După declanșarea războiului, locuitorii din Ucraina (…) au dezvoltat aceste competențe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competențe pentru comportamentul în situație de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a afirmat ministrul Kosiniak-Kamysz.
Șeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, a explicat că programul are două obiective principale: consolidarea rezilienței comunităților și creșterea pregătirii și disponibilității rezerviștilor.
Programul „Mereu gata” a fost anunțat inițial în martie de premierul Donald Tusk, ca parte a strategiei guvernului de formare a unei armate de rezerviști, în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune.
Decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România”, asigură secretarul general NATO: România este un aliat extrem de respectat, mai influent decât s-ar crede (EXCLUSIV)
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că decizia Washingtonului de a repoziționa o parte dintre forțele americane rotaționale din România nu reprezintă o retragere și nu are nicio legătură cu nivelul de angajament al SUA față de România sau față de Alianță.
Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, Rutte a subliniat că Statele Unite rămân complet implicate în NATO și că această ajustare este o măsură tehnică de eficientizare a utilizării resurselor militare, secretarul general a subliniat că România rămâne un aliat profund respectat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mult mai influent și mai puternic decât s-ar crede.
„Americanii au o prezență semnificativă în Europa. Ceea ce fac constant este să își ajusteze prezența, asigurându-se că utilizează cât mai bine trupele lor din Europa, iar această decizie a fost luată în acest sens. Nu are nicio legătură cu România, nicio legătură cu NATO sau cu angajamentul lor. Are legătură cu faptul că vor să se asigure că folosesc la maximum resursele pe care le au”, a declarat Rutte, la București, unde a deschis alături de președintele Nicușor Dan lucrările Forumului NATO pentru industria de apărare.
Rutte a subliniat că România rămâne foarte bine protejată – atât prin forțele sale armate și prin prezența aliată terestră, cât și prin garanțiile oferite de Articolul 5 al Tratatului de la Washington.
„România este extrem de bine protejată de propriile sale forțe armate, de forța aliată terestră, dar și, desigur, de faptul că avem acest acord în NATO, potrivit căruia, dacă veți fi atacați, vom interveni colectiv pentru a vă apăra. Și toate acestea rămân valabile”, a mai spus el.
Întrebat dacă alți aliați NATO vor compensa această ajustare a SUA, Rutte a explicat că redistribuirea trupelor americane face parte dintr-un cadru mai amplu al apărării de pe flancul estic, menționând inițiativa Eastern Sentry, care integrează activitățile militare ale Alianței de la Marea Neagră până în nordul îndepărtat.
„Aceasta este o ajustare, pentru că americanii au ajuns la concluzia că pot utiliza mai bine acele trupe în alt mod. Avem această activitate numită Eastern Sentry, care începe din Marea Neagră și se termină în nordul îndepărtat, integrând tot ceea ce facem pentru a proteja flancul estic. Dacă, în acest context, va fi nevoie de mai multe trupe sau resurse în România, ele vor fi acolo”, a mai spus el.
Rutte a reiterat că apărarea flancului estic este o responsabilitate colectivă NATO, indiferent de drapelul sub care operează trupele.
„Întreaga NATO apără în mod colectiv flancul estic. Asta înseamnă că nu este niciodată vorba doar de un singur drapel pe o misiune, ci mereu de un efort colectiv NATO. Dar întotdeauna pornind, desigur, de la propriile forțe armate române. Și tocmai de aceea sunt atât de bucuros că România investește cu adevărat în această apărare colectivă”, a insistat el.
În contextul îngrijorărilor privind o eventuală „decuplare” între Europa și Statele Unite, Rutte a fost ferm: nu există niciun semn de distanțare a Washingtonului de aliații europeni.
„Permiteți-mi să vă spun încă o dată – interpretați prea mult această decizie. Statele Unite sunt complet angajate în NATO, complet angajate în România”, a precizat secretarul general al NATO.
Rutte a insistat că ajustarea prezenței americane este o mișcare tactică, nu strategică, și că România rămâne un aliat profund respectat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mult mai influent și mai puternic decât s-ar crede.
„Aceasta este activitatea zilnică normală a fiecărui stat – să se asigure că își utilizează trupele cât mai eficient. Au ajuns la concluzia că pot face o mică ajustare, așa cum au făcut. Absolut nimic din această decizie nu are legătură cu această țară. Sunteți foarte apreciați, pentru că ‘punch above your weight’ (n.r. sunteți mai influenți decât s-ar crede) – aveți un impact peste dimensiunea voastră. Sunteți activi în întreaga zonă NATO. Sunteți un aliat NATO extrem de respectat. Și nu o spun doar eu. Aud acest lucru din toate colțurile NATO: România este respectată”, a conchis secretarul general al Alianței.
EXCLUSIV Mark Rutte avertizează că “dacă Ucraina cade, amenințarea la adresa României și NATO ar fi mult mai mare”: Ar trebui să uităm de 3,5% din PIB pentru apărare și să ajungem la 6-7%
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la București că sprijinul constant pentru Ucraina rămâne o chestiune de securitate directă pentru România și pentru întreaga Alianță.
Aflat în capitala României pentru a deschide, alături de președintele Nicușor Dan, Forumului NATO pentru Industrie, Rutte a subliniat într-un interviu acordat în exclusivitate CaleaEuropeană.ro că dezvoltarea capacităților industriale de apărare, susținerea Ucrainei și pregătirea NATO pentru eventuale provocări din partea Rusiei sunt părți ale aceleiași strategii de descurajare.
„Când vine vorba de Ucraina, vreau să transmit un mesaj (…) Știu că există o dezbatere în fiecare țară – și în România – dacă ar trebui să continuăm să sprijinim Ucraina. Vă rog să înțelegeți: dacă Ucraina nu ar fi sprijinită, amenințarea la adresa României ar fi mult mai mare decât este acum, cu ucrainenii care continuă lupta”, a afirmat secretarul general al NATO.
Întrebat dacă același lucru este valabil și pentru NATO, Rutte a oferit un răspuns tranșant.
“România este NATO, NATO este România. Nu există nicio diferență. Când vorbiți despre NATO, vorbiți despre România. Când vorbiți despre România, vorbiți despre NATO. Așa cum vedeți aici – steagul României, NATO – este același lucru”, a completat el.
Rutte a explicat că sprijinul acordat Kievului nu reprezintă doar o expresie a solidarității politice, ci un element-cheie al apărării directe a frontierelor Alianței.
„Trebuie să ne asigurăm că ucrainenii rezistă, nu doar pentru valorile noastre, ci pentru că este o amenințare directă la adresa securității României și a întregii NATO dacă ei nu ar continua lupta. Dacă nu ar rezista”, a adăugat el.
Oficialul aliat a avertizat că o eventuală victorie a Rusiei în Ucraina ar amplifica riscurile pentru toate statele membre, crescând considerabil presiunea asupra bugetelor de apărare.
„Uitați de ideea că ați putea cheltui doar 3,5% din PIB pentru apărare – și vă mulțumesc, România, pentru că o faceți, chiar înainte de 2035. Dar dacă Ucraina ar cădea, ar trebui să ajungeți la 5, 6, 7% din PIB pentru apărare. Ar avea efecte masive asupra societăților noastre. Pentru că rușii ar fi atunci încurajați și mult mai puternici”, a subliniat Rutte.
Rutte a descris consolidarea industriei europene de apărare drept o urgență strategică pentru Alianță, subliniind că producția militară și sprijinul operațional pentru Ucraina nu se exclud, ci se completează reciproc.
„Trebuie să creștem producția de apărare, absolut, pentru că este o parte integrantă a apărării noastre disuasive. Dar trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că Ucraina rămâne cât mai puternică în luptă”, a conchis acesta.
