EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan anunță că va numi un consilier prezidențial în domeniul sănătății în perioada următoare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat negocieri finale cu Comisia Europeană pentru a obține o amânare a închiderii centralelor pe cărbune, cel puțin în această iarnă, pentru a evita un scenariu în care țara noastră să se confrunte cu deficit de energie, informează Agerpres.

Prezent la un eveniment pe teme de energie, Ivan a anunțat că marți va pleca la Bruxelles pentru o „negociere oarecum finală pentru că, până vineri, România trebuie să aibă o poziție foarte clară pe Jalonul 119 (care vizează închiderea centralelor pe cărbune, n.r.)”.

Așadar, ministrul Energiei definitivează cu colegii de la Complexul Energetic Oltenia scenariile de lucru.

„Timp de 2 ani și jumătate pentru Comisia Europeană a fost tabu, nu au fost dispuși să redeschidă acest dosar. Au fost dispuși să redeschidă acum o lună de zile după ce am prezentat un studiu de adecvanță făcut de colegii de la Transelectrica, în care erau patru scenarii, iar unul dintre ele arăta clar că, în anumite condiții, în lipsa grupurilor pe cărbune de la CE Oltenia, riscăm cu adevărat să avem un deficit masiv de energie și, în acel scenariu, suntem în cazul în care vom închide aceste centrale la 31 decembrie”, a explicat ministrul Energiei.

Citiți și: „Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia

Acesta a detaliat și implicațiile financiare pe care le are o eventualitate decizie de refuz, accentuând astfel necesitatea unor negocieri reușite.

„În situația în care nu voi reuși să-i conving și vom ajunge în situația de a le păstra cu riscul de a primi o corecție financiară de minimum un miliard de euro, toate măsurile din pachetul 1 și 2 de restrângere a cheltuielilor bugetare, de creștere a veniturilor, vor fi anulate de penalitatea de minimum un miliard de euro pe care o vom plăti Comisiei Europene pentru faptul că nu ne-am atins țintele asumate de România prin PNRR”, a menționat Bogdan Ivan.

Acesta a reliefat că țara noastră a încasat 2,6 miliarde de euro „pentru a înlocui capacitățile de producție a energiei electrice pe lignit cu noi capacități de producție bazată pe gaz, solar și stocare”.

„ În funcție de modul în care vom negocia în această săptămână și vom convinge Comisia Europeană cu o amânare, sper eu de cel puțin câteva luni, dacă nu până la finalul anului viitor, vom putea să evităm penalizarea României cu un miliard de euro și vom putea să trecem această iarnă într-o formă în care să nu punem și mai multă presiune asupra pieței de energie din România, să fim și mai mult dependenți de importuri, statistic dovedite la prețuri foarte mari, iar între timp să putem să intrăm cu Iernutul în producție și cu Mintia. E critic să trecem această iarnă. Acesta este mesajul”, a continuat ministrul.

Și Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască.

Gazul și energie nucleară reprezintă investiții „verzi”, chiar dacă nu toate țările au fost de acord cu decizia Comisiei Europene.

Printre statele care s-au opus s-a numărat Austria, care, în octombrie 2022, a acționat în instanță în încercarea de a bloca legislația mai sus amintită.

La 11 septembrie, Austria a pierdut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acțiunile împotriva normelor europene referitoare la energia nucleară și gaz.