EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan anunță că va numi un consilier prezidențial în domeniul sănătății în perioada următoare
Președintele Nicușor Dan a confirmat luni, pentru CaleaEuropeană.ro, că va numi în perioada următoare un consilier pentru domeniul sănătății în cadrul Administrației Prezidențiale.
Precizările au venit în contextul în care șeful a statului a anunțat luni noua garnitură de consilieri prezidențiali de la Palatul Cotroceni. Între cei 16 consilieri, prezidențiali, de stat și onorifici, nu se regăsește și un consilier pentru domeniul sănătății.
“Sunt mai multe domenii in care vom avea numiri in perioada următoare, inclusiv in domeniul Sănătății”, a declarat șeful statului pentru CaleaEuropeană.ro.
Numirile unor consilieri și în cadrul domenii va completa echipa din cadrul Administrației Prezidențiale.
Precedenții doi președinți, Klaus Iohannis și Traian Băsescu, au avut în echipele lor consilieri prezidențiale în domeniul sănătății și coordonatori ai Departamentului pentru Sănătate Publică.
Departamentul pentru Sănătate Publică din cadrul Administrației Prezidențiale este structura din cadrul Instituţiei Preşedintelui care contribuie la realizarea funcţiei de mediere între factorii de decizie din domeniul sănătăţii publice şi societate.
Acest departament analizează funcţionalitatea sistemului sanitar românesc, monitorizează şi evaluează strategia de sănătate publică, prezentând preşedintelui propuneri pentru optimizarea implementării strategiei naţionale în domeniul sănătăţii publice, organizând grupuri de lucru sau comisii speciale de analiză precum şi dezbateri, mese rotunde şi conferinţe pe teme legate de sănătatea publică.
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni noua garnitură de consilieri care vor compune Administrația Prezidențială a noului șef al statului, dintre aceștia remarcându-se Marius Lazurca, Ludovic Orban și Valentin Naumescu, în vreme ce europarlamentarul Eugen Tomac va fi consilier onorific.
Șeful statului “a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale remis CaleaEuropeană.ro.
“Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, arată sursa citată.
De la 1 ianuarie 2026, România preia președinția Inițiativei Central Europene. Procesul de integrare europeană a candidaților și dinamizarea cooperării regionale, printre priorități
România va prelua Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE) începând cu 1 ianuarie 2026, conform principiului rotației care reglementează ordinea președințiilor, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, luni. Țara noastră a mai exercitat o singură dată Preşedinţia ICE, în 2009, an în care formatul a aniversat 20 de ani de existenţă.
Potrivit sursei citate, disponibilitatea României pentru a exercita această funcție a fost confirmată de ministrul Oana Țoiu, în cadrul reuniunii ministeriale informale a Inițiativei Central Europene (ICE) de la New York, din marja Adunării Generale a ONU.
Demersul reconfirmă interesul prioritar acordat de România cooperării regionale, relațiilor de bună vecinătate și procesului de aderare europeană a statelor candidate, atât a celor din vecinătatea estică, Republica Moldova și Ucraina, cât și a partenerilor din Balcanii de Vest.
Pe durata mandatului, România își propune să contribuie prioritar la accelerarea procesului de integrare europeană a candidaților, la dinamizarea cooperării regionale cu accent pe conectivitate – energetică, de transport și digitală – intensificarea dialogului politic între participanți și a cooperării în plan economic. De asemenea, România va acționa pentru îmbunătățirea rezilienței regiunii în contextul geopolitic actual, marcat inclusiv de intensificarea amenințărilor și atacurilor hibride.
România îi va succeda Serbiei și va exercita acest mandat până la 31 decembrie 2026.
ICE este un format de cooperare regională, care reunește 9 state membre UE – Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – şi 7 state care nu fac parte din UE – Albania, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia de Nord, R. Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina. Funcționarea structurii este sprijinită de un secretariat cu sediul la Trieste (Italia) și este condus de un secretar general.
Obiectivele strategice ale ICE sunt: facilitarea creării unei Europe unite, prin constituirea unui spațiu de convergență a valorilor fundamentale cât mai extins la nivelul continentului; axarea cooperării pe transferul de expertiză și întărirea capacităţilor statelor membre mai puţin dezvoltate.
Ministrul Energiei va merge la Bruxelles pentru a convinge Comisia Europeană să accepte o amânare a închiderii centralelor pe cărbune: Riscăm să avem deficit masiv de energie. E critic să trecem această iarnă
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat negocieri finale cu Comisia Europeană pentru a obține o amânare a închiderii centralelor pe cărbune, cel puțin în această iarnă, pentru a evita un scenariu în care țara noastră să se confrunte cu deficit de energie, informează Agerpres.
Prezent la un eveniment pe teme de energie, Ivan a anunțat că marți va pleca la Bruxelles pentru o „negociere oarecum finală pentru că, până vineri, România trebuie să aibă o poziție foarte clară pe Jalonul 119 (care vizează închiderea centralelor pe cărbune, n.r.)”.
Așadar, ministrul Energiei definitivează cu colegii de la Complexul Energetic Oltenia scenariile de lucru.
„Timp de 2 ani și jumătate pentru Comisia Europeană a fost tabu, nu au fost dispuși să redeschidă acest dosar. Au fost dispuși să redeschidă acum o lună de zile după ce am prezentat un studiu de adecvanță făcut de colegii de la Transelectrica, în care erau patru scenarii, iar unul dintre ele arăta clar că, în anumite condiții, în lipsa grupurilor pe cărbune de la CE Oltenia, riscăm cu adevărat să avem un deficit masiv de energie și, în acel scenariu, suntem în cazul în care vom închide aceste centrale la 31 decembrie”, a explicat ministrul Energiei.
Citiți și: „Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia
Acesta a detaliat și implicațiile financiare pe care le are o eventualitate decizie de refuz, accentuând astfel necesitatea unor negocieri reușite.
„În situația în care nu voi reuși să-i conving și vom ajunge în situația de a le păstra cu riscul de a primi o corecție financiară de minimum un miliard de euro, toate măsurile din pachetul 1 și 2 de restrângere a cheltuielilor bugetare, de creștere a veniturilor, vor fi anulate de penalitatea de minimum un miliard de euro pe care o vom plăti Comisiei Europene pentru faptul că nu ne-am atins țintele asumate de România prin PNRR”, a menționat Bogdan Ivan.
Acesta a reliefat că țara noastră a încasat 2,6 miliarde de euro „pentru a înlocui capacitățile de producție a energiei electrice pe lignit cu noi capacități de producție bazată pe gaz, solar și stocare”.
„ În funcție de modul în care vom negocia în această săptămână și vom convinge Comisia Europeană cu o amânare, sper eu de cel puțin câteva luni, dacă nu până la finalul anului viitor, vom putea să evităm penalizarea României cu un miliard de euro și vom putea să trecem această iarnă într-o formă în care să nu punem și mai multă presiune asupra pieței de energie din România, să fim și mai mult dependenți de importuri, statistic dovedite la prețuri foarte mari, iar între timp să putem să intrăm cu Iernutul în producție și cu Mintia. E critic să trecem această iarnă. Acesta este mesajul”, a continuat ministrul.
Și Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască.
Gazul și energie nucleară reprezintă investiții „verzi”, chiar dacă nu toate țările au fost de acord cu decizia Comisiei Europene.
Printre statele care s-au opus s-a numărat Austria, care, în octombrie 2022, a acționat în instanță în încercarea de a bloca legislația mai sus amintită.
La 11 septembrie, Austria a pierdut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acțiunile împotriva normelor europene referitoare la energia nucleară și gaz.
ICI București și Compania Națională Unifarm S.A. au semnat un Memorandum de Cooperare pentru a consolida colaborarea în domeniul digitalizării și inovării
ICI București și Compania Nationala “Unifarm” S.A. au semnat astăzi, 6 octombrie, un Memorandum de Cooperare, ce marchează începutul unei colaborări menite să consolideze relațiile dintre cele două instituții în domeniul transformării digitale și al inovării, în sprijinul îmbunătățirii interacțiunii dintre pacient și sistemul sanitar din România.
Documentul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, și Adrian-Marius Dobre, director general Unifarm.
Parteneriatul are ca scop identificarea și dezvoltarea unor proiecte comune, cu impact pozitiv asupra eficienței operaționale, digitalizării proceselor și creșterii nivelului de siguranță și transparență în activitățile specifice celor două entități, având în vedere obiectivul comun de a susține sănătatea pacientului ca element al securității naționale.
„Prin acest memorandum, ICI București își reafirmă angajamentul de a sprijini inițiativele de modernizare și digitalizare în domeniile strategice ale societății. Colaborarea cu Unifarm se înscrie în seria parteneriatelor interinstituționale prin care ne propunem să consolidăm capacitățile digitale la nivel național și să integrăm noile tehnologii în sprijinul unui sistem de sănătate mai eficient și mai orientat către nevoile pacienților din România”, a susținut dr. ing. Adrian Victor Vevera, Director General ICI București.
„Ne bucurăm să colaborăm cu ICI București, un institut cu experiență solidă în cercetare și inovație. Memorandumul semnat astăzi deschide noi oportunități de cooperare pentru îmbunătățirea activităților noastre și pentru susținerea misiunii noastre comune – îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pacienților.”, a declarat dr. Adrian-Marius Dobre, Director General Unifarm S.A.
Documentul prevede stabilirea unui cadru de cooperare între cele două organizații în vederea schimbului de expertiză, dezvoltării de proiecte și inițiative comune, precum și promovării inovației și a digitalizării la nivel instituțional.
