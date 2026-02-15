NATO
EXCLUSIV Reacția României la “NATO 3.0” propus de SUA: Există NATO. Nu se pune problema “întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a respins duminică, ideea că Alianța Nord-Atlantică ar putea exista fără Statele Unite și a afirmat că este „foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München, ministrul s-a referit și la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby.
„Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii”, a subliniat acesta. Ministrul Miruță a arătat că relația dintre Europa și SUA este „reciproc avantajoasă” și că „nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.
Referindu-se la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby, Miruță a precizat: „Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0”, explicând că Alianța a evoluat prin extindere și adaptare, nu prin rupturi.
Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
În discursul susținut la Conferința de Securitate, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.
„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretențiile Statelor Unite cu privire la Groenlanda.
NATO
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a respins criticile privind achizițiile de armament și a subliniat importanța producției locale pentru Armata Română și revitalizarea industriei naționale de apărare.
„Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”, a declarat ministrul referitor la afirmațiile potrivit cărora țara ar achiziționa echipamente second-hand.
El a explicat că România derulează 21 de proiecte majore, în valoare de aproape 10 miliarde de euro, multe dintre ele cu producție realizată pe teritoriul României: „Nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate (…) că poți să rezolvi problema asta în România.”
Ministrul a subliniat că obiectivul nu este doar înzestrarea Armatei Române, ci și „revitalizarea industriei naționale de armament, prin atragerea tehnologiei și producției pe plan intern, în paralel cu parteneriate europene și transatlantice.”
„Toate lucrurile acestea nu existau până acum. (…) Câștigul cel mare este luarea acestor bani din SAFE și aducerea lor în industria națională de apărare, unde nu avem tehnologie. Cu tehnologia adusă în rândul angajaților români, îi forțezi și pe unii, și pe alții să meargă pe același tronson”, a mai spus Radu Miruță.
România se află între primele opt state care au primit în această săptămână undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru accesarea fondurilor din instrumentul SAFE, etapa următoare fiind semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Împrumuturile trebuie contractate în perioada 2026-2030, au o perioadă de grație de 10 ani și se bazează pe rating-ul de creditare al Comisiei Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât cele aferente rating-ului României. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.
Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.
Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.
NATO
“Hai să reparăm și să reînnoim încrederea transatlantică”: Merz și Rubio au discutat la München despre întărirea parteneriatului SUA-Europa
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un apel la repararea și reînnoirea încrederii transatlantice, după o întrevedere pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
“De trei generații, încrederea dintre aliați și parteneri a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. În era rivalității dintre marile puteri, apartenența la NATO nu reprezintă doar un avantaj competitiv pentru Europa. Așadar, haideți să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică”, a scris Merz, pe X, după întrevedere.
El a reluat astfel mesajul pe care l-a formulat pe scena Conferinței de Securitate, căreia i s-a adresat în deschidere.
For three generations, trust amongst allies and partners has made NATO the strongest alliance of all times. In the era of great power rivalry, being a part of NATO is not only Europe’s competitive advantage. So let’s repair and revive transatlantic trust together. pic.twitter.com/Io05Q0COzD
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026
Într-un comunicat transmis de Departamentul de Stat se arată că Rubio și Merz au discutat despre provocările globale urgente, inclusiv securizarea lanțurilor de aprovizionare, intensificarea eforturilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Europa.
“Secretarul și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul puternic acordat de Germania Ucrainei, inclusiv asistența în valoare de peste 76 de miliarde de dolari acordată începând din 2022, și a discutat despre coordonarea continuă a eforturilor de reconstrucție. Secretarul Rubio și cancelarul Merz au reiterat importanța aprofundării parteneriatului dintre SUA și Germania în ceea ce privește aceste priorități critice”, a transmis diplomația americană.
In my meeting earlier today with German Chancellor Friedrich Merz, we discussed our shared efforts to secure supply chains, advance efforts to end the Russia–Ukraine war, and strengthen the partnership between the United States and Europe. pic.twitter.com/VdaAvWp2PE
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 13, 2026
Pe scena Conferinței cancelarul german Friedrich Merz a decretat că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promite că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
NATO
Merz a discutat cu Macron despre “o forță nucleară europeană de descurajare” în contextul incertitudinii privind securitatea garantată de SUA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare.
„Am avut discuții confidențiale cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.
Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.
Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.
De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.
În prezent, descurajarea nucleară a Europei este asigurată în principal de Statele Unite, care dispun de arme nucleare pe continent și de zeci de mii de militari staționați în baze europene.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați. SUA cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”, a spus Whitaker.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”. Într-un “NATO 3.0”, Europa ar trebui să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Zelenski și “curajosul” popor ucrainean, laureații premiului ”Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München la patru ani de război al Rusiei în Ucraina
BREAKING Nicușor Dan anunță că România acceptă invitația lui Trump: Va participa la Washington la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator
Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”
EXCLUSIV Reacția României la “NATO 3.0” propus de SUA: Există NATO. Nu se pune problema “întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”
EXCLUSIV România și Ucraina continuă discuțiile pentru producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, afirmă ministrul apărării
EXCLUSIV INTERVIU cu Ministrul Apărării, la München: Europa acționează, nu așteaptă, dar nu se poate vorbi de NATO fără SUA. România pune în mișcare 10 miliarde de euro pentru înzestrare și apărare
Iulian Chifu: Lavrov și ambiția Rusiei de a domina Europa
“Noi câștigăm, ei pierd” în cazul unei invazii a Rusiei în Polonia, răspunde Sikorski la München, cerând un loc al Europei la negocierile de pace pentru Ucraina: Încheierea războiului ține de “cine va ceda primul”
România achiziționează Portul Giurgiulești din Republica Moldova, cu miză strategică la Dunăre și Marea Neagră și în reconstrucția Ucrainei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
-
INTERVIURI22 hours ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
NATO3 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ6 days ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false