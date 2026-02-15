EXCLUSIV Reacția României la “NATO 3.0” propus de SUA: Există NATO. Nu se pune problema “întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”

Corespondență din München

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a respins duminică, ideea că Alianța Nord-Atlantică ar putea exista fără Statele Unite și a afirmat că este „foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München, ministrul s-a referit și la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby.

„Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii”, a subliniat acesta. Ministrul Miruță a arătat că relația dintre Europa și SUA este „reciproc avantajoasă” și că „nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.

Referindu-se la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby, Miruță a precizat: „Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0”, explicând că Alianța a evoluat prin extindere și adaptare, nu prin rupturi.

Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.

În discursul susținut la Conferința de Securitate, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.

„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretențiile Statelor Unite cu privire la Groenlanda.