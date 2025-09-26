COMISIA EUROPEANA
EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO.
Moșteanu a declarat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro că a participat vineri la o discuție a miniștrilor apărării de pe flancul estic cu comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius și cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic
După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
Ministrul apărării a precizat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai NATO, statele de pe flancul estic au transmis câteva concluzii comune.
„A fost o primă discuție în care noi am cerut cu toții ca și concluzii o finanțare separată pentru acest program și un mecanism separat pentru a putea să ne mișcăm mai repede. Am cerut o sincronizare bună între state, o coordonare cu NATO, pentru că fiecare dintre țările de pe flancul de est, ca fiecare țară NATO, are agreate niște ținte de capabilități cu NATO”, a explicat Moșteanu, subliniind și că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.
Oficialul a precizat că urmează să fie desemnați reprezentanți din fiecare stat implicat, pentru a accelera procesul. „Mingea este la Comisia acum. Urmează să discutăm și săptămâna viitoare și la ministeriala NATO de la Bruxelles din 15 octombrie mai multe detalii”, a subliniat el.
Ministrul apărării naționale a atras atenția că, pe lângă dronele aeriene, amenințarea dronelor navale devine din ce în ce mai serioasă, mai ales în regiunea Mării Negre.
„Important a fost să nu uităm de Marea Neagră, pentru că balticii și polonezii au insistat mult pe zona lor, pe drone aeriene. Am subliniat că dronele navale sunt o realitate și am văzut ce potențial distrugător au aceste drone navale chiar acum o lună de zile, în momentul în care au distrus nava ucraineană Simferopol pe Brațul Chiria. Sunt drone greu de detectat și greu de anihilat. Sunt o realitate și noi, România și Bulgaria, suntem în mod particular interesați și de modul în care putem să ne protejăm de astfel de drone”, a mai spus Moșteanu.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
COMISIA EUROPEANA
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 14 state membre pentru netranspunerea integrală a Directivei Omnibus privind punctul unic european de acces (ESAP)
Potrivit comunicatului oficial, Directiva Omnibus ESAP face parte din pachetul legislativ ESAP, care creează un mecanism centralizat pentru ca investitorii și alte părți interesate să aibă acces rapid și ușor la informații publice, comparabile și utilizabile.
Dezvoltarea ESAP va avea loc în trei etape, prima începând din iulie 2026, când informațiile publicate conform Directivei privind transparența și ale Regulamentelor (UE) 2017/1129 și nr. 236/2012 vor fi transmise autorităților naționale și puse la dispoziție pe ESAP.
Pentru această primă etapă, statele membre trebuiau să transpună modificările aduse Directivei privind transparența până la 10 iulie 2025.
Prin urmare, Comisia Europeana a trimis scrisori de notificare oficială către Bulgaria, Estonia, Spania, Franța, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovenia și Suedia, care au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile adoptate Comisiei. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide emiterea unui aviz motivat.
CHINA
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut premierului chinez Li Qiang ca țara sa să își folosească influența pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina și pentru a încuraja Rusia să participe la negocierile de pace.
„Am avut un schimb de opinii bun și sincer cu premierul chinez Li Qiang. Principala temă a întâlnirii noastre a fost continuarea discuțiilor productive de la Summitul UE-China din iulie. Am convenit amândoi asupra importanței de a trece cât mai curând de la vorbe la fapte. Cel mai bun mod de a merge mai departe este să dezvoltăm cooperarea constructivă pe care o avem deja în domeniile climei și biodiversității”, a transmis Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene a salutat disponibilitatea Chinei de a contribui la atingerea obiectivelor climatice globale în toate sectoarele și de a implementa Acordul de la Paris. De asemenea, von der Leyen a apreciat angajamentul Chinei față de introducerea unui mecanism de stabilire a prețului carbonului.
I had a good and frank exchange with Chinese Premier Li Qiang.
The main focus of our meeting was to follow up on the productive EU–China Summit in July.
We both agreed on the importance of moving from words to action as soon as possible.
The best way forward is to build on… pic.twitter.com/eW4eQo0xPD
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 24, 2025
„Am evidențiat tratatul privind materialele plastice ca exemplu al modului în care Europa și China își pot folosi influența pentru a face diferența în forurile multilaterale. În perspectiva COP30, lumea urmărește Europa și China, iar noi ne angajăm să obținem rezultate”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, Ursula von der Leyen și Li Qiang au discutat și chestiuni comerciale. Președinta Comisiei Europene a subliniat îngrijorările Europei privind controlul exporturilor, accesul pe piață și supracapacitatea și a apreciat disponibilitatea Chinei de a dialoga.
„Referitor la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am salutat declarația premierului Li conform căreia atât Europa, cât și China împărtășesc interesul pentru menținerea păcii mondiale. Am explicat angajamentul Europei de a tăia veniturile care alimentează războiul Rusiei. Am cerut Chinei să își folosească influența pentru a contribui la încetarea violenței și pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor. Este momentul pentru diplomație. Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”, a conchis Ursula von der Leyen.
COMISIA EUROPEANA
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan.
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus prim-ministrul într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
Ilie Bolojan a menționat că luni, la Bruxelles, a avut trei întâlniri importante: cu comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu.
“La întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate aspectele care țin de buget și de fondurile europene, pe componenta de PNRR. În baza discuțiilor care au avut loc, în săptămânile premergătoare, între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei, am convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Asta înseamnă ca efectele scontate ale pachetelor care au fost adoptate să fie anul acesta de aproximativ 0,6 – 0,7% din PIB. Asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe ultimele trei-patru luni de zile și, prin anualizare, se diminuează foarte mult. Iar anul viitor efectele măsurilor ar fi de peste 2,5% din PIB”, a susținut premierul, potrivit Agerpres.
El a adăugat că, în condițiile în care România va respecta în acest an ținta de deficit de 8,4%, anul viitor s-ar putea apropia de o țintă de puțin peste 6% din PIB. În felul acesta, țara noastră ar intra într-o “traiectorie normală”, în care cheltuielile primare să scadă în mod constant.
“Principala influență a acestei rectificări de buget și a acestui deficit de 8,4% este creșterea costului legat de dobânzi. Inițial s-a estimat un cost de puțin peste 40 de miliarde de lei. La o evaluare din această toamnă costul va depăși 50 de miliarde. Aceasta este principala influență legată de componenta de deficit. Comisarul și echipa Comisiei au înțeles măsurile care au fost luate de către România și importanța acestora, dar și situația dificilă bugetară în care ne găsim. Nu puteam să considerăm că această înțelegere este un fapt împlinit, decât în condițiile în care vom respecta disciplina bugetară, atât anul acesta, cât și anul viitor. Vom continua cu seriozitate reformele care trebuie să aibă în vedere scăderea cheltuielilor și un stat mai eficient. Și, de asemenea, să menținem o stabilitate politică”, a precizat Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius.
Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.
România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.
