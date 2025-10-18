ROMÂNIA
EXCLUSIV România “nu a primit până în acest moment” o cerere de survol din partea Rusiei în contextul întâlnirii Putin-Trump la Budapesta
Ministerul Afacerilor Externe precizează că România nu a primit, până în prezent, nicio cerere de survol din partea Federației Ruse, în contextul informațiilor privind o posibilă întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta.
Într-un răspuns transmis la solicitarea CaleaEuropeană.ro privind modul în care România ar reacționa în cazul unei eventuale cereri de derogare de la sancțiunile europene privind interdicția de survol impusă avioanelor rusești pentru ca aeronava liderului rus să poată traversa spațiul aerian românesc, Ministerul a transmis:
„Elementele la care faceți referire sunt, la acest moment, în evoluție și reprezintă deocamdată doar teme de speculație. România nu a primit o cerere de survol din partea Federației Ruse până în acest moment”.
Răspunsul MAE vine în contextul în care mai președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin și majoritatea oficialilor ruși se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, având activele înghețate, iar UE a închis spațiul său aerian pentru avioanele rusești.
Cu toate acestea, Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.
Citiți și Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Din cauza interdicției impuse aeronavelor rusești de a survola spațiul aerian al UE, legată de un regim de sancțiuni mai amplu, președintele rus nu ar putea ajunge la Budapesta fără a încălca măsurile UE, asumându-și un risc enorm prin survolarea Ucrainei sau parcurgerea unei rute ocolitoare prin Balcani. Un traseu luat în calcul, care ar însemna parcurgerea unui zbor de 5.000 km, implică traversarea apelor internaționale ale Mării Negre, a Turciei, a apelor internaționale ale Mării Mediterane și a Balcanilor de Vest, via Muntenegru și Serbia.
În conformitate cu regimul de sancțiuni al UE, autoritățile naționale pot lua în considerare excepții de la interdicția de călătorie pentru Rusia „dacă autoritățile competente au stabilit că aterizarea, decolarea sau survolul sunt necesare în scopuri umanitare sau în orice alt scop compatibil cu obiectivele prezentului regulament”, potrivit textului juridic al UE privind sancțiunile.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri că fiecare țară membră a UE poate acorda excepții de la interdicția de călătorie. „Astfel de derogări trebuie acordate individual de către statele membre”, a spus Hipper.
ROMÂNIA
România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din UE, cu 78 de decese la un milion de locuitori
România a înregistrat în 2024 cea mai ridicată rată a mortalităţii rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 decese la milionul de locuitori, potrivit datelor finale publicate vineri de Comisia Europeană, care indică în total 19.940 de decese în accidente rutiere în UE anul trecut. Deşi cifra reprezintă o scădere modestă de 2% faţă de 2023 la nivelul UE, România rămâne mult peste media blocului (45 decese la milion).
Comisia reaminteşte că obiectivul Vision Zero vizează înjumătăţirea deceselor şi a rănirilor grave în urma accidentelor rutiere până în 2030 şi apropierea de eliminarea lor până în 2050, dar progresele rămân lente. La polul opus, cele mai sigure şosele din UE au fost înregistrate în 2024 în Suedia (20 decese la milion) şi Danemarca (24/milion), iar Bulgaria a raportat, de asemenea, un nivel ridicat, cu 74 decese la milionul de locuitori.
Printre ţările cu îmbunătăţiri notabile se numără Lituania (-22%), Letonia (-19%) şi Austria (-13%). Creşteri preocupante s-au înregistrat în câteva state mici ca număr absolut, precum Estonia (+17%) şi Cipru (+21%). Comisia subliniază, însă, că majoritatea statelor membre au înregistrat cifre stabile sau îmbunătăţiri modeste.
Primele estimări pentru primul semestru din 2025 arată tendinţe mixte: câteva ţări — printre care Grecia, Cehia, Estonia, Polonia, Portugalia, România şi Slovacia — semnalează scăderi ale numărului de decese rutiere, semn că eforturile de prevenire pot da rezultate, dar că menţinerea vigilenţei este esenţială.
ROMÂNIA
Sorin Grindeanu, discuții cu președintele Consiliului European și șefa grupului S&D despre viitorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut, sâmbătă, la Amsterdam o serie de întâlniri de rang înalt în marja Congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în centrul atenției fiind viitorul buget al Uniunii Europene și modul în care acesta ar trebui orientat către cetățeni.
Într-o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, tema principală a fost modelul și prioritățile viitorului cadru bugetar al UE. Grindeanu a subliniat nevoia ca fondurile europene să fie utilizate în sprijinul locurilor de muncă, al agriculturii, al educației, sănătății și al dezvoltării locale, nu pentru creșterea birocrației.
„O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetățenilor – sprijinind locurile de muncă, fermierii, educația, sănătatea și dezvoltarea locală, nu birocrația”, a transmis președintele Camerei Deputaților pe X.
Excellent meeting with António Costa @eucopresident, President of the European Council, on the future EU budget.
Europe’s budget must work for citizens – supporting jobs, farmers, education, health and local development, not bureaucracy.#PESCongress #EUco #EUBudget #SocialEurope pic.twitter.com/n4auJLMuFd
— Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) October 18, 2025
Tot în contextul participării la congres, Grindeanu s-a întâlnit și cu Iratxe Garcia Perez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, în cadrul unei discuții axate pe contribuția României la conturarea unui cadru european mai echitabil și social.
„Discuție productivă cu Iratxe Garcia Perez, despre următorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale. Susținem investițiile, nu austeritatea”, a scris Grindeanu pe X.
Productive discussion with @IratxeGarper, President of @TheProgressives, on the next EU budget and Romania’s role in shaping a fair, social Europe.
We stand for investment, not austerity.#PESCongress #SocialEurope pic.twitter.com/PvmQBXik6S
— Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) October 18, 2025
Sorin Grindeanu, care conduce delegația PSD la eveniment, participă la lucrările Congresului PES în perioada 16–18 octombrie, alături de numeroși lideri de centru-stânga din Europa. Pe durata reuniunii, el are programate mai multe întâlniri bilaterale menite să promoveze poziția României în negocierile privind viitorul buget european și să apere interesele comunităților locale în alocarea fondurilor.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor a primit „semnale foarte bune pentru România” în urma discuțiilor la Washington cu FMI și Agenția de rating Fitch
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care conduce delegația Ministerului Finanțelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025) la Washington D.C., a avut vineri o zi pe care a descris-o drept „foarte intensă”, cu discuții la Agenţia de rating Fitch, întâlniri la FMI şi o serie de întâlniri cu investitori americani.
„Am început-o cu discuțiile Agenției de Rating Fitch. Am discutat proiecțiile pentru 2026 și ultimul raport publicat de Agenția Fitch, după care am continuat cu Fondul Monetar Internațional”, a relatat ministrul pe pagina sa de Facebook.
La FMI, Nazare s-a întâlnit cu directorul executiv și cu directorul pentru Europa, Jeroen Clicq și Alfred Kammer, pe tema viitorului raport al instituției, rezultat al vizitei recente a misiunii în România. Raportul, a precizat el, va fi publicat în noiembrie și este important ca „progresele României să fie reflectate cât mai bine”.
Nazare a susținut, de asemenea, un discurs în fața Camerei de Comerț din Washington, unde a prezentat oportunitățile pe care le oferă România și noua orientare a guvernului pentru atragerea investițiilor.
„Foarte bune discuțiile, inclusiv după acest moment, cu investitorii separat legate de România. Am primit semnale foarte bune în discuții cu mulți dintre ei”, a mai notat ministrul.
Agenda delegației Ministerului Finanțelor este una încărcată: sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României. Nazare a anunțat că urmează noi întrevederi cu investitori la sediile Băncii Mondiale și FMI, precum și participarea la alte evenimente conexe reuniunilor anuale.
