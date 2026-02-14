INTERVIURI
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
Colaborarea României cu Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității cibernetice va fi un plus gigantic pentru stabilitatea regională, declară Dan Cîmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică, într-un interviu în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
România pregătește, împreună cu Chișinăul și Kievul, un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, menit să faciliteze schimbul de informații, metodologii și instrumente, consolidând astfel reziliența regională, a subliniat oficialul român după ce miniștrii de externe ai celor trei țări care compun formatul trilateral Odesa au avut o întâlnire în marja Conferinței din capitala Bavariei.
„Săptămâna viitoare intenționăm și sperăm să semnăm (…) Avem nevoie să învățăm de la Republica Moldova și de la Ucraina pe domeniile în care sunt foarte avansați și, în schimb, să-i sprijinim cu resursele și expertiza românească”, a explicat Cîmpean.
El a subliniat că implicarea României nu se oprește doar la stat. „Industria locală de securitate cibernetică trebuie să fie parte activă. Start-up-urile, firmele deja existente, universitățile și incubatoarele sunt extrem de active și trebuie sprijinite pentru a crea un ecosistem dinamic și rezilient”, a declarat acesta.
CaleaEuropeană.ro: Doamnelor și domnilor, bună regăsit de la München, de unde Calea Europeană asigură, pentru al nouălea an consecutiv, o corespondență specială de la Conferința de Securitate, cel mai important forum de securitate transatlantică. Aici se discută foarte mult despre securitate militară, securitate energetică și securitate în sensul său clasic.
Dar, de foarte mulți ani, asistăm la o nevoie și mai mare: aceea de a ne asigura propria securitate cibernetică. Așa că îl avem alături de noi astăzi la München pe domnul Dan Câmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică. Domnule Cîmpean, mulțumim și bine ați venit pe Calea Europeană.
Dan Cîmpean: Mulțumesc pentru invitație.
CaleaEuropeană.ro: Domnule Câmpean, suntem într-un moment în care lumea se reașază. La München se vorbește foarte mult despre poli de putere, despre o nouă ordine globală, despre lanțuri de aprovizionare, despre interferențe în alegeri, despre reglementarea platformelor digitale și așa mai departe. Ce loc ocupă în toată această discuție securitatea cibernetică și de ce România a ales să vină aici cu dumneavoastră în acest an?
Dan Cîmpean: Aș fi naiv să credem că spațiul digital nu este important pentru economie, pentru societate și pentru securitatea națională. Securitatea cibernetică, din acest punct de vedere – și o să spun și strategia națională – este o componentă intrinsecă a securității noastre de apărare.
Evident, observăm și se vede foarte bine, în ultimii ani, creșterea constantă a atacurilor unor actori statali, în primul rând Rusia, dar și a rețelelor de criminalitate informatică. Sunt atacuri sistematice asupra administrației publice, asupra sectorului energetic, asupra firmelor mici și mijlocii și asupra sectorului sănătății. În același timp, din cauza războiului hibrid de la granița României, observăm evoluții și schimbări extrem de interesante, atât pe partea tehnologică, cât și pe partea operațională.
CaleaEuropeană.ro: Ce fel de schimbări?
Dan Cîmpean: În primul rând, apar noi metode de atac cibernetic. Sunt noi instrumente care sunt folosite foarte agresiv, inclusiv inteligența artificială, care este din ce în ce mai prezentă în panoplia atacatorilor și nu mai este utilizată în mod experimental. Poate chiar rapoartele recente publicate, inclusiv aici la München, arată faptul că deja a devenit folosită pe scară largă.
În acest context, evident, trebuie să punem la lucru experiența dobândită de statele din regiune – Ucraina, Republica Moldova, România, țările baltice – pur și simplu pentru a ne întări reziliența.
CaleaEuropeană.ro: Ați menționat experiența acestor state. Știm că aici, la München, a avut loc și o întâlnire trilaterală, formatul Odessa, între Republica Moldova, Ucraina și România. În ce a constat ea?
Dan Cîmpean: România are o expertiză largă în această zonă. Îmi aduc aminte că am fost, la rândul meu, implicat în cadrul fondului NATO pentru securitate cibernetică în Ucraina. Putem să facem mai mult pentru regiunea noastră, împreună cu partenerii din Republica Moldova și din Ucraina. Formatul trilateral România–Republica Moldova–Ucraina este unul extrem de puternic, extrem de potent, mai ales în ceea ce privește partea de tehnologie și securitate cibernetică. Este un format pe care dorim să-l dezvoltăm cât mai mult în perioada imediat următoare.
De fapt, chiar săptămâna viitoare intenționăm și sperăm să semnăm un acord trilateral de cooperare între agențiile de securitate cibernetică din aceste țări și, evident, să continuăm schimbul de experiență, schimbul de metodologii și schimbul de instrumente care sunt la dispoziția noastră.
CaleaEuropeană.ro: În ce ar consta acest acord, concret? Republica Moldova, de pildă, a făcut față foarte bine războiului cognitiv, ca parte a arsenalului hibrid. România are o tradiție în această zonă, dar ați menționat și atacurile ostile ale Rusiei, iar Ucraina știm în ce situație se află. Deci, în ce ar consta un astfel de acord?
Dan Cîmpean: În primul rând, schimbul de informații și de experiență trebuie să funcționeze. Suntem trei state care nu avem resurse nelimitate, iar în domeniul cibernetic, din fericire, suntem trei state care putem contribui individual, dar și împreună foarte mult. Aceasta este important atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru întreg flancul estic al NATO și al UE. Cred cu tărie că colaborarea României, Republicii Moldova și Ucrainei în domeniul securității cibernetice va fi un plus gigantic pentru regiune și pentru tot ceea ce înseamnă stabilitate în spațiul virtual.
Avem nevoie să învățăm de la Republica Moldova și de la Ucraina pe domeniile în care sunt foarte avansați și, în schimb, să-i sprijinim cu resursele și expertiza românească.
CaleaEuropeană.ro: Ce înseamnă acest lucru pentru rolul Centrului Cyber al Uniunii Europene, găzduit în România? Și ce mesaj transmite industriei având în vedere că există un interes foarte mare al României de a-și crește industria în zona de apărare, context în care trebuie să vorbim și de apărare cibernetică?
Dan Cîmpean: Evident, Centrul Uniunii Europene de Securitate Cibernetică, găzduit la București, are un rol important în finanțarea eforturilor de constituire a capacității în regiune. Republica Moldova și Ucraina, ca țări candidate la Uniunea Europeană, trebuie integrate cât mai repede și cuplate cât mai rapid la aceste mecanisme de finanțare. Dar, să nu uităm, finanțarea trebuie să meargă în primul rând către actorii din industrie, către start-up-uri, către firme deja stabilite.
Aici sunt foarte bucuros să spun că foarte multe firme, foarte multe universități și foarte multe incubatoare din România sunt deja extrem de active în acest domeniu. Vedem un ecosistem foarte dinamic, care trebuie sprijinit tot mai mult în următorii ani.
CaleaEuropeană.ro: Domnule Dan Cîmpean, mulțumim pentru acest interviu din München!
Dan Cîmpean: Mulțumesc!
INTERVIU Jörn Fleck (Atlantic Council): România are un rol unic și inteligent – ancorată în UE și alianța transatlantică. Își poate crește influența la Washington prin “capătul sud-estic al flancul estic”
Valoarea strategică a României pe flancul estic al NATO și dubla sa ancorare în Uniunea Europeană și în parteneriatul transatlantic o transformă astăzi într-unul dintre cei mai importanți actori din Europa Centrală și de Est, potrivit lui Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul think tank-ului Atlantic Council. Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, la București, cu prilejul evenimentului Central Europe Week al Atlantic Council, Fleck a subliniat că România „a ieșit întotdeauna în evidență” prin faptul că este „pe deplin ancorată atât în dimensiunea transatlantică, cât și în dimensiunea Uniunii Europene”, argumentând că acest angajament pe termen lung pe ambele direcții „continuă să fie lucrul inteligent de făcut”, chiar dacă în România există dezbateri interne care pun sub semnul întrebării dacă țara ar trebui să se încline mai decisiv spre Washington sau spre Bruxelles.
Privind dintr-o perspectivă europeană mai largă, Fleck a spus că este „evident pentru mulți din afara României că România chiar a făcut un pas înainte”, făcând referire atât la rolul său la nivelul UE, cât și la sprijinul acordat Ucrainei. El a evidențiat poziția „unică” a României ca stat vecin al Ucrainei, subliniind relevanța strategică a „anumitor porturi și a infrastructurii Dunării”, precum și importanța tot mai mare a țării pentru securitatea la Marea Neagră.
În acest context, Fleck a realizat o comparație directă cu Polonia, arătând că Polonia a devenit „o mare poveste de succes” la capătul nord-estic al flancului estic al NATO și că „ceea ce a făcut Polonia pe flancul sau frontul nord-estic, cred că România se îndreaptă rapid către un rol pe care l-ar putea replica la capătul sud-estic al acestui flanc”, o evoluție care ar oferi Bucureștiului „mult mai multă influență și vizibilitate la Washington”.
În același timp, Fleck a plasat traiectoria României în cadrul dezbaterii mai ample privind direcția viitoare a Europei și rolul acesteia în parteneriatul transatlantic.
În timp ce discuțiile despre „Europa cu două viteze, cu mai multe viteze sau Europa nucleu” au revenit în prim-plan pe întreg continentul, inclusiv în marile capitale, el a declarat că „personal nu este un mare fan” al divizărilor teoretice sau determinate de tratate. În schimb, a susținut că Europa a avansat istoric prin „cooperare practică construită în jurul țărilor dispuse să meargă înainte și apoi să extindă acest model”, amintind că spațiul Schengen, moneda euro și cooperarea în materie de securitate au pornit toate de la grupuri mai restrânse de state înainte de a fi extinse.
Referindu-se la provocările emergente din zona tehnologiei, securității și apărării, Fleck a subliniat că acestea nu mai pot fi tratate separat de agenda geopolitică și de securitate. El a arătat că teme precum tehnologia digitală, inteligența artificială și lanțurile de aprovizionare critice, inclusiv materii prime critice, sunt privite tot mai mult prin prisma securității naționale, în special la Washington, și a avertizat că Europa trebuie să adopte o abordare „mai ambițioasă și mai cuprinzătoare” în acest domeniu.
În contextul apelurilor americane ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională, Fleck a evidențiat necesitatea consolidării bazei industriale europene de apărare și a valorificării sinergiilor transatlantice, subliniind că NATO rămâne un pilon esențial pentru „păstrarea, dezvoltarea și modernizarea” securității euro-atlantice.
În cele din urmă, Fleck a avertizat împotriva oricărei tentații – fie în Europa, fie la Washington – de a vedea fragmentarea drept un avantaj.
„Orice câștiguri pe termen scurt pe care o administrație sau un actor politic din Statele Unite crede că le poate obține dintr-o Europă mai divizată”, a spus el, „sunt foarte mioape”.
În opinia sa, „o Europă unită pe termen lung este mai bună pentru Statele Unite” și „este, de asemenea, mai bună pentru Europa”, mai ales într-un moment în care Europei i se cere să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, rămânând în același timp un „adevărat activ strategic” pentru alianța transatlantică.
CaleaEuropeană.ro: Avem alături de noi astăzi un invitat cu totul special de la Atlantic Council. Domnul Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul Atlantic Council. Domnule Fleck, vă mulțumim că sunteți alături de noi aici, la biroul Atlantic Council din București, și vă mulțumim pentru acest interviu.
Jörn Fleck: Vă mulțumesc pentru invitație.
CaleaEuropeană.ro: În această săptămână aveți un eveniment în format duplex, un eveniment comun al Atlantic Council – Central Europe Week, desfășurat la Varșovia și București. Aș vrea să începem de aici. Privind de ansamblu rolul Atlantic Council de a face Europa Centrală și de Est mai vocală pe scena transatlantică și în dezbaterea strategică, care este ideea din spatele Central Europe Week și cum urmărește această inițiativă să repoziționeze regiunea de la un simplu beneficiar de politici la un actor care stabilește agenda strategică, atât la Washington, cât și la Bruxelles?
Jörn Fleck: Vă mulțumesc că ați evidențiat Central Europe Week. Este o serie de evenimente desfășurate pe parcursul unei săptămâni. De fapt, anul acesta începem la București, continuăm la Varșovia și încheiem la Praga, cu discuții despre unele dintre principalele teme care afectează Europa Centrală, Europa în ansamblu și parteneriatul transatlantic.
Acest program este axat în mod special pe rolul regiunii în securitatea și apărarea Europei, pe dinamismul economic și reziliența regiunii, dar și ale Europei în ansamblu, precum și pe leadershipul politic pe care regiunea l-a demonstrat în multe dintre aceste domenii. Această regiune a fost prima care a înțeles amenințarea rusă pentru ceea ce este cu adevărat și a făcut-o înaintea multor altora din Europa. De asemenea, a acționat înaintea tuturor.
Tot această regiune a fost un motor-cheie al dinamismului economic european, al leadershipului tehnologic și al inovării în multe domenii. Ne dorim să evidențiem aceste experiențe și contribuția lor la o Europă mai orientată spre viitor și la un parteneriat transatlantic mai echilibrat.
CaleaEuropeană.ro: Ați introdus mai multe niveluri în discuția noastră – securitate și apărare, dar și economie. Aș spune că acest domeniu are acum un cuvânt-cheie în Uniunea Europeană: competitivitatea. Avem multe dezbateri pe acest subiect, inclusiv în relația cu Washingtonul. Evenimente recente la nivel transatlantic, de la Groenlanda la Davos, au scos la iveală fricțiuni și tensiuni în cadrul alinierii pe care se presupunea că o vom vedea în relațiile UE–SUA. Cum evaluați starea actuală a parteneriatului transatlantic sub aceste aspecte și cât de influentă este vocea colectivă a Europei Centrale în modelarea dezbaterilor de la Washington în prezent?
Jörn Fleck: Sunt multe întrebări într-una singură. Permiteți-mi să le abordez pe rând.
În primul rând, am asistat la o perturbare semnificativă în primele 12 luni ale administrației Trump 2.0 în relația cu Europa, dar și în angajamentul global și postura Statelor Unite. Personal, nu cred că acest lucru ar fi trebuit să surprindă pe cineva. Președintele Trump a semnalat foarte clar acest lucru atât în campania electorală, cât și la preluarea mandatului.
Și nu este vorba exclusiv despre o administrație Trump. Am auzit de mult timp, atât din partea administrațiilor democrate, cât și republicane, despre necesitatea reprioritizării și despre nevoia ca Europa să facă mai mult și să contribuie la reechilibrarea Alianței NATO. Diferența este că administrația Trump 2.0 a fost prima care a dus aceste cerințe și schimbări de politică până la capăt.
Cred că Europa, per ansamblu, s-a adaptat și a gestionat această situație mult mai eficient decât își acordă singură credit – fie că vorbim despre NATO și pragul de 5% pentru apărare, despre situația actuală, despre modul în care Statele Unite, Ucraina și Europa abordează negocierile pentru o soluționare a războiului continuu al Rusiei, sau despre direcția în care merge Europa în privința competitivității, diversificării comerciale și a altor teme economice.
Desigur, ar putea Europa să facă și mai bine, să fie mai ambițioasă, mai eficientă? Cu siguranță. Dar cred că tendințele generale indică o direcție corectă.
CaleaEuropeană.ro: Nu numai să vorbim, ci să și trecem la fapte (original – Don’t talk the talk, walk the walk).
Jörn Fleck: Exact, să trecem la fapte, și este nevoie de mai multă ambiție. Putem discuta acest lucru mai detaliat.
Per ansamblu, cred că este important ca Europa, dar și Statele Unite, să privească această relație pe termen lung. Nu trebuie să subestimăm faptul că, în pofida tuturor reechilibrărilor necesare și a schimbărilor despre care știm de mult timp că trebuie să aibă loc – și care încep să se întâmple acum – această relație rămâne un activ strategic unic, atât pentru Statele Unite, cât și pentru Europa. Niciunul dintre competitorii noștri strategici nu dispune de un asemenea atu, construit pe o relație atât de profundă și extinsă.
CaleaEuropeană.ro: Credeți că, în esență, atât Washingtonul, cât și capitalele europene înțeleg această legătură profundă? Pentru că, la suprafața dezbaterii politice și a discursului public, vedem mai degrabă o tendință de fragmentare.
Jörn Fleck: Cred că o parte din această „terapie de șoc” venită din partea Statelor Unite, din partea acestei administrații, depășește uneori măsura. Și, din păcate, încurajează cei mai problematici actori, reflexe și tendințe de pe ambele părți. Acest lucru trebuie recalibrat, ajustat.
În același timp, cred că Europa a înțeles că trebuie să își asume o parte mult mai mare din povară și responsabilitate pentru propria securitate. Iar acest lucru este, în mod fundamental, unul pozitiv. Pe termen mediu și lung, va contribui la o relație mai sănătoasă.
Cred că trebuie să ne detașăm puțin de emoțiile imediate și să ne concentrăm pe ceea ce am realizat deja și pe ceea ce mai avem de făcut din perspectivă europeană și transatlantică. Nimic din toate acestea nu este simplu sau elegant. Tensiunile sunt reale, emoțiile sunt reale. Dar asta se întâmplă pentru că ne-am obișnuit să avem așteptări mari unii de la alții. Și acest lucru este în regulă.
În ceea ce privește rolul Europei Centrale, pe care l-ați menționat, cred că acesta este menționat explicit chiar și în strategia de securitate națională.
CaleaEuropeană.ro: Exact acesta este următorul meu punct, așa că vă rog să continuați…
Jörn Fleck: … faptul că Europa Centrală este pe un drum bun și că această administrație recunoaște rolul pe care Europa Centrală și diferitele țări din regiune l-au jucat atât pe planul securității, cât și pe plan economic. Toate acestea sunt evoluții pozitive. Dar, din nou, aceste țări, având în vedere accentul administrației pe implementare și rezultate concrete, trebuie să continue în același ritm.
CaleaEuropeană.ro: Acest tip de abordare l-am văzut deja în timpul lui Trump 1.0. Știm că, la Summitul NATO de la Londra, el s-a întâlnit cu așa-numiții „two percenters” – țările care cheltuiau cel puțin 2% din PIB pentru apărare, majoritatea fiind state de pe flancul estic. Știm, de asemenea, implicarea administrației americane din primul mandat Trump în Inițiativa celor Trei Mări. Motivul pentru care vă întreb despre vocea colectivă a Europei Centrale este că, atunci când privim prin prisma strategiei de securitate națională pe care ați invocat-o, Statele Unite doresc să se reconecteze mai bine cu țările care, să spunem, contestă actuala conducere de la Bruxelles. Având în vedere acest lucru și specificul regiunii noastre, vedeți acest moment ca pe o afirmare a unei voci colective a Europei Centrale sau mai degrabă ca pe o sumă de voci individuale?
Jörn Fleck: Cred că există atât provocări comune importante pentru această regiune foarte diversă, cât și perspective și dinamici individuale în relația și în viziunea națională a fiecărei țări. Dacă luăm ca exemplu țările din Inițiativa celor Trei Mări, există diferențe între statele baltice, Polonia, Cehia și, de pildă, România, aflată la capătul sud-estic al acestei zone geografice.
Există diferențe semnificative, dar și similarități importante. Aici cred că regiunea, ca întreg, poate lucra pe anumite priorități care sunt aliniate cu abordarea administrației de tip „America First” – dar nu „America singură”.
Mă refer la energie și infrastructură, la securitate și apărare, unde există oportunități reale și unde prioritățile administrației pentru Europa, în ansamblu, se aliniază. Cred că este nevoie de o ușoară reinventare a Inițiativei celor Trei Mări.
De fiecare dată când Statele Unite încearcă să introducă elemente ideologice sau partizane în relațiile lor cu anumite țări – nu doar în Europa – liderii trebuie să își amintească faptul că toate statele au o relație cu Statele Unite, nu doar cu o administrație anume.
În ceea ce privește ceea ce fac aceste țări la nivelul UE, există perspective foarte diferite între statele membre. Aceste lucruri trebuie negociate prin politicile europene ale fiecărei țări. Trebuie să faci acest lucru pentru propria ta țară, nu pentru o anumită administrație americană, sincer vorbind.
CaleaEuropeană.ro: Aducând în discuție interesul național, vedem și noua strategie de securitate și apărare a României, lansată anul trecut, care introduce conceptul de independență solidară. Aș dori să ne concentrăm acum asupra României. Știm că țara noastră este adesea citată ca stat de primă linie, o insulă de stabilitate și un actor cu relevanță strategică în creștere. Cum vedeți România, în contextul noilor administrații de la Washington și București, proiectându-și mai eficient interesele și expertiza la Washington, Bruxelles și între aceste două centre?
Jörn Fleck: Întotdeauna am privit România prin prisma rolului său unic: pe deplin ancorată în dimensiunea transatlantică și pe deplin ancorată în dimensiunea Uniunii Europene. Cred că aceasta a fost o abordare foarte inteligentă.
CaleaEuropeană.ro: Este o abordare inteligentă? În România există acum o dezbatere care cere o abordare mai „revoluționară”, poate chiar alegerea unei tabere sau apropierea mai accentuată de una dintre ele.
Jörn Fleck: Cred că România s-a remarcat în ultimii ani și decenii, în special de la aderarea la NATO și UE, prin angajamentul ferm față de ambele direcții. Acestea rămân complementare. Privind pe termen lung, considerațiile legate de NATO, securitate și apărare, economia și chiar industria de apărare – inclusiv participarea României la instrumentul SAFE – menținerea angajamentului față de ambele direcții rămâne cea mai bună opțiune.
Este evident pentru mulți observatori din afara României că România a făcut un pas înainte. A jucat un rol-cheie la nivel european, dar și la nivel național, în sprijinirea Ucrainei și în menținerea acesteia în luptă.
Rolul României ca vecin și poziționarea sa unică – inclusiv porturile, infrastructura Dunării, ceea ce a permis Ucrainei să facă, precum și contribuția la securitatea Mării Negre – toate acestea reprezintă oportunități majore.
CaleaEuropeană.ro: Deși aceasta ar fi fost o concluzie excelentă pentru interviu, mai am două întrebări: una despre tehnologie și una despre securitate și apărare. Începem cu tehnologia, dintr-o perspectivă transatlantică. Cum vedeți rolul platformelor digitale, al suveranității tehnologice și al inteligenței artificiale în tensiunile actuale și cum pot fi transformate aceste domenii în motoare ale cooperării, nu ale competiției?
Jörn Fleck: Problemele tehnologice, în special inteligența artificială, fac parte integrantă din securitatea națională și geopolitică. Aceasta este perspectiva prin care această administrație americană privește aceste subiecte.
Dacă ne uităm la eforturile privind tehnologia, comerțul, controlul exporturilor, relația cu China și chiar politica energetică, cred că Europa trebuie să trateze aceste aspecte ca fiind centrale pentru propria strategie geopolitică, alocând mai multă greutate politică și economică acestui rol.
În Europa, încă tindem să privim aceste subiecte prea îngust, mai degrabă ca probleme economice sau pur tehnologice. Au existat schimbări în ultimii cinci ani, dar nu suficient de ambițioase.
În ceea ce privește ideea unei suveranități europene absolute sau a autonomiei strategice, ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce Europa poate realiza împreună cu aliații săi. Relația economică transatlantică, inclusiv în domeniul tehnologiei, inovării și investițiilor, este profund integrată. Acesta este un avantaj strategic atunci când ne confruntăm cu provocări din partea Chinei, de exemplu, în sectoare critice, materii prime sau tehnologii esențiale.
Europa trebuie să adopte o viziune mai ambițioasă asupra rolului tehnologiei în geopolitică. Autonomia completă este un obiectiv nerealist pentru o economie orientată masiv spre export, precum Uniunea Europeană.
CaleaEuropeană.ro: Securitate și apărare – un pilon al cooperării transatlantice. Având în vedere apelurile SUA pentru asumarea unei responsabilități sporite în domeniul apărării convenționale, nu al celei nucleare, care ar trebui să fie următorii pași pentru NATO, pentru relațiile UE–SUA și pentru țările din Europa Centrală?
Jörn Fleck: Distincția pe care ați făcut-o este una importantă. Această administrație a transmis explicit — și cred că intenționat — că Europa ar trebui să facă un pas înainte și să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională și pentru descurajare.
Vedem deja state importante din întreaga Europă care se îndreaptă în această direcție și care fac pași relevanți. Europa, per ansamblu, trebuie să își dea seama cum poate aborda cel mai bine fragmentarea piețelor sale industriale de apărare, care nu sunt încă pe deplin integrate la nivel intern. De asemenea, trebuie să abordeze rapid lecțiile învățate din Ucraina, să le integreze și să le valorifice în modul în care utilizează creșterea cheltuielilor pentru apărare, în special cele de până la 800 de miliarde de euro din cadrul SAFE și REARM sau Readiness 2030.
Este esențial să valorificăm la maximum aceste lecții în ceea ce privește tehnologia, inovarea și modul în care acestea pot fi integrate într-o nouă bază industrială de apărare consolidată. Desfășurăm multă activitate în acest sens la Europe Center și la Atlantic Council, prin intermediul Task Force-ului nostru pentru Reimaginarea Apărării și Inovării Europene.
La fel ca în cazul tehnologiei, întrebarea este cum valorificăm la maximum sinergiile. Nici baza industrială de apărare europeană, nici cea de peste Atlantic nu pot face față singure nevoilor existente, după decenii de subfinanțare. Așadar, cum valorificăm la maximum aceste capacități? Cum construim o bază industrială de apărare europeană? Și cum ne asigurăm că obținem maximum din cooperarea cu aliații noștri americani?
CaleaEuropeană.ro: Slavă Domnului că avem NATO, nu?
Jörn Fleck: Păstrarea, consolidarea, dezvoltarea, actualizarea și modernizarea NATO pe cât posibil din perspectiva europeană, în loc să pornim de la premisa că există provocări fundamentale.
CaleaEuropeană.ro: NATO 3.0, așa cum a spus președintele Finlandei, Alexander Stubb, sau este prea mult?
Jörn Fleck: Sunt un mare susținător, la nivelul Uniunii Europene, al dezbaterilor privind Europa cu două viteze, Europa cu mai multe viteze sau Europa-nucleu.
CaleaEuropeană.ro: Această dezbatere a reapărut — de fapt, de la Berlin.
Jörn Fleck: Personal, nu sunt un mare susținător al acestei abordări. Există dezbateri importante care trebuie purtate, inclusiv pe aceste teme. Dar sunt un mare susținător al modului în care cred că Europa a fost, de fapt, construită în ultimele șapte–opt decenii.
Mai ales după extinderea de tip „Big Bang”, a fost vorba mai puțin despre concepte teoretice și mult mai mult despre cooperare practică, construită în jurul statelor dispuse să avanseze și apoi să se extindă. Chiar și Schengen a pornit de la un grup mult mai restrâns de țări. La fel și moneda euro. Originile cooperării în materie de apărare și securitate în Europa, cooperarea polițienească și judiciară — în multe cazuri, aceasta a fost calea de urmat.
Cred că ar trebui să învățăm din acest lucru și să nu ne concentrăm atât de mult pe concepte teoretice sau de tratat, ci mai degrabă să identificăm forme de cooperare practică, cu rezultate concrete, pentru provocările cu care se confruntă Europa și parteneriatul transatlantic, și să vedem cum putem obține răspunsuri eficiente. Ulterior, aceste inițiative pot fi dezvoltate, instituționalizate și codificate în tratate și reforme, și așa mai departe.
CaleaEuropeană.ro: Am o scurtă întrebare de follow-up. Ce ar fi mai bine pentru relațiile transatlantice: o Europă întreagă și unită sau o Europă cu mai multe viteze?
Jörn Fleck: Pentru Statele Unite sau pentru relațiile transatlantice?
CaleaEuropeană.ro: Pentru ambele.
Jörn Fleck: Orice câștiguri pe termen scurt pe care o administrație sau un actor politic din Statele Unite crede că le poate obține dintr-o Europă mai divizată sunt, în opinia mea, o perspectivă foarte mioapă. În cele din urmă, chiar dacă Europa va deveni un actor mai puternic și mai exigent odată ce își va asuma pe deplin responsabilitățile în materie de securitate și apărare — așa cum am văzut deja în domeniul economic — ea va rămâne un partener mult mai capabil și mai util, un adevărat activ strategic pentru Statele Unite, decât o Europă divizată. O Europă unită, pe termen lung, este mai bună pentru Statele Unite. Este, de asemenea, mai bună pentru Europa.
CaleaEuropeană.ro: Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu, domnule Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul Atlantic Council.
Jörn Fleck: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
INTERVIU | Ministrul de stat pentru afaceri europene și apărare al Irlandei: Competitivitatea, valorile europene, securitatea și apărarea, prioritățile centrale ale viitoarei președinții irlandeze a Consiliului UE
Interviu realizat de Dan Cărbunaru și editat de Andreea Radu
Ministrul de stat pentru afaceri europene și apărare al Irlandei, Thomas Byrne, a subliniat, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, importanța consolidării competitivității, a valorilor europene și a securității și apărării ca priorități centrale ale viitoarei președinții irlandeze a Consiliului UE. Oficialul irlandez a punctat rolul relației transatlantice, al cooperării în cadrul NATO și al dialogului dintre UE și Alianță în arhitectura de securitate a Europei, subliniind totodată poziția neutră a Irlandei și rolul său de mediator între statele membre.
Thomas Byrne a vorbit și despre rolul UE în economia globală, subliniind importanța diversificării piețelor și a acordurilor comerciale cu parteneri strategici precum India și statele Mercosur. El a apreciat eforturile Comisiei Europene în domeniul comerțului și a subliniat oportunitățile create pentru companiile europene, în special în contextul consolidării competitivității UE.
De asemenea, Byrne a reafirmat sprijinul ferm al Irlandei pentru procesul de extindere a UE, cu accent pe Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest, considerând că extinderea este esențială pentru securitatea și stabilitatea continentului. Totodată, Byrne a evidențiat importanța cooperării în domeniul sănătății, a combaterii dezinformării privind vaccinurile și a consolidării capacităților europene în sectorul farmaceutic, precum și sprijinul Irlandei pentru aderarea României la OCDE și pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări.
CaleaEuropeană.ro: Discutăm cu Excelența Sa Thomas Byrne, ministru de stat pentru afaceri europene și apărare al Irlandei. Excelență, țara dumneavoastră se pregătește pentru procesul de preluare a președinției Consiliului UE. Așadar, pentru început, bine ați venit în România și vă rugăm să ne spuneți care sunt principalele priorități pe care intenționați să vă concentrați.
Thomas Byrne: Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să fiu aici, în România. Vizitez toate capitalele înainte de președinția noastră. Aceasta este, cu siguranță, ambiția mea: să discut cu omologii mei, în acest caz cu Clara Staicu, dar și să ascult opiniile parlamentarilor și ale altor persoane interesate cu privire la prioritățile noastre, pentru că încă le analizăm. Însă, în linii mari, le văd încadrându-se în trei categorii. Prima ar fi competitivitatea. A doua categorie ar fi valorile și principiile noastre ca europeni. Iar a treia este securitatea și apărarea. Așadar, în mare, acestea sunt direcțiile, dar mai sunt încă multe de făcut în acest sens.
CaleaEuropeană.ro: Problemele de securitate din Europa par, în prezent, aproape dramatice, din cauza situației de la frontiera estică și a relației transatlantice. Cum vedeți arhitectura de securitate a Europei într-un asemenea context?
Thomas Byrne: Ei bine, cred că există mai multe aspecte. Pentru statele membre care fac parte din NATO, Alianța este, desigur, fundamentul principal al securității lor. Irlanda, deși nu este membră NATO, consideră că NATO este foarte importantă pentru țările care fac parte din această organizație, dar consideră că și relațiile dintre UE și NATO sunt foarte importante.
Nu pot să mă pronunț din punctul de vedere al securității și apărării, dar din punctul de vedere al UE, presupun că totul se reduce la statele membre și la competența lor în materie de apărare. Însă cred că, în calitate de viitoare președinție, ne vedem ca un mediator onest, care lucrează pentru a asigura realizarea consensului comun al statelor membre în materie de securitate și apărare, chiar dacă acest lucru diferă de propria noastră abordare, una care nu este aliniată din punct de vedere militar.
Prin urmare, dorim să ajutăm statele membre să își atingă obiectivele, fie că vorbim despre o cooperare mai strânsă între țările UE, fie despre un acces mai bun la mecanismele de finanțare și resurse. Vrem să fim acolo pentru a le sprijini.
CaleaEuropeană.ro: Dacă ne uităm la relația transatlantică, care este un element-cheie nu doar pentru valorile noastre comune, ci și din punct de vedere comercial și, desigur, al apărării, care este poziția țării dumneavoastră în această privință?
Thomas Byrne: Susținem cu tărie o relație transatlantică puternică. Nu avem o relație de apărare cu SUA, dar avem relații interumane foarte strânse. Patruzeci de milioane de oameni din SUA se declară descendenți ai irlandezilor. Și avem o relație comercială foarte importantă în ambele sensuri cu SUA. Companiile americane sunt mari investitori în Irlanda, iar companiile irlandeze sunt mari investitori în SUA. De exemplu, Ryanair este cel mai mare cumpărător non-american de avioane Boeing, o companie irlandeză.
Așadar, considerăm că relația transatlantică este foarte importantă. La urma urmei, America este de mult timp una dintre cele mai prestigioase democrații din lume. Și, în ciuda incertitudinilor din cadrul relației și a fluctuațiilor acesteia, sunt convins că relația dintre UE și SUA, precum și dintre Irlanda și SUA, este cu adevărat fundamentală. Este un aspect pe care vom continua să îl promovăm. Cu siguranță, avem multe angajamente cu SUA în calitate de guvern irlandez. Facem acest lucru atât în numele Irlandei, cât și ca parte a „Team Europe”.
CaleaEuropeană.ro: Ce ne puteți spune despre acordul comercial cu Statele Unite? Știm despre problema generată în Parlamentul European privind trimiterea acordului comercial cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE.
Thomas Byrne: Acordul Mercosur a fost aprobat de statele membre. Parlamentul European l-a trimis la Curtea de Justiție. Comisia Europeană trebuie să ia o decizie în acest sens. Așadar, vom vedea ce vor face.
CaleaEuropeană.ro: Totuși, avem două acorduri recente și importante cu Mercosur și acum cu India. Cum vedeți rolul Europei la scară globală în ceea ce privește comerțul și competitivitatea?
Thomas Byrne: Cred că diversificarea piețelor noastre este foarte, foarte importantă. Consider că acordul comercial cu India este extrem de important. Este important să ne deschidem piețele către o varietate de țări. Din perspectiva Irlandei, vedem că Marea Britanie încheie numeroase acorduri comerciale. Iar dacă Uniunea Europeană nu face acest lucru, ajungem într-un dezavantaj competitiv față de Marea Britanie.
Așadar, acest lucru nu se întâmplă. Comisarul nostru pentru comerț, Maroš Šefčovič, a negociat un acord excelent cu India, care menține poziția competitivă puternică a Uniunii Europene. Cred că există oportunități uriașe pentru companiile irlandeze și pentru multe alte companii europene.
CaleaEuropeană.ro: Aș dori să vorbim puțin despre un subiect foarte important pentru Europa, dar mai ales pentru România, întrucât prezentăm această poziție publicului român. Care este poziția țării dumneavoastră cu privire la procesul de extindere? Mă refer aici la Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest.
Thomas Byrne: Considerăm că extinderea este foarte, foarte importantă. Am stabilit-o ca una dintre prioritățile noastre principale. Așadar, prim-ministrul nostru a declarat că dorește să promovăm dosarele de extindere cât mai bine posibil. Am vizitat deja Republica Moldova și sper să revin acolo foarte, foarte curând. Ne dorim cu siguranță ca Republica Moldova și Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană. Consider că acest lucru este important, nu doar din punct de vedere economic și social pentru aceste țări, ci și pentru securitatea noastră. Cred că este o necesitate importantă.
Când ne gândim la Balcanii de Vest, este evident că Muntenegru se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare, urmat de Albania. Aceste țări au mult de lucru și dorim cu siguranță să finalizăm acest proces. Cred că putem finaliza capitolele și grupurile de negociere privind aderarea Muntenegrului în acest an și sperăm că ulterior vor adera. Dar vom depune eforturi susținute pentru a continua procesul de extindere.
Dacă vă amintiți de președinția noastră din 2004, zece țări au aderat la Uniunea Europeană în timpul mandatului nostru, iar România a finalizat negocierile de aderare în acel an, urmând să devină stat membru în 2007. Noi numim acea zi „Ziua Bun-venitului”, când noile state membre au aderat. Această zi este încă vie în memoria colectivă irlandeză, motiv pentru care considerăm extinderea atât de importantă.
CaleaEuropeană.ro: Îmi amintesc foarte bine că, la început, în urmă cu aproape 20 de ani, priveam exemplul Irlandei ca pe un model de succes în proiectarea viitorului nostru în Europa, care, între timp, a devenit și prezentul nostru. Domnule ministru, știu că poate nu este exact tema discuției noastre, însă aderarea la OCDE este foarte importantă pentru România. Din câte știu, sunteți un stat membru fondator. Pentru noi, pentru Calea Europeană, acesta este unul dintre subiectele pe care ne concentrăm, deoarece contribuie, în mod real, la îmbunătățirea sistemului de guvernanță.
Thomas Byrne: Da, susținem pe deplin ceea ce face România și aderarea României la OCDE. Desigur, colaborăm cu guvernul român în această privință. Sigur, sunt foarte deschiși și de ajutor. A fi parte a OCDE este, într-adevăr, foarte benefic, pentru că cercetarea continuă, munca depusă continuă. Ne ajută, în fond, să devenim o societate mai bună. Mai rezilientă din punct de vedere economic. Aveți tot sprijinul nostru.
CaleaEuropeană.ro: Suntem foarte aproape de finalizarea acestui proces în luna august a acestui an. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru. Aș dori să vorbim puțin despre relațiile bilaterale cu România. Ați dori să ne prezentați viziunea și planurile dumneavoastră în acest sens?
Thomas Byrne: Avem un număr foarte mare de români în Irlanda, o ambasadă irlandeză foarte activă aici, la București, și o ambasadă românească foarte activă în Irlanda. Așadar, ambii ambasadori sunt foarte activi. De asemenea, puteți vedea că există o comunitate irlandeză și aici, în România. Nu este una foarte numeroasă, însă există o comunitate românească foarte importantă în Irlanda, lucru vizibil mai ales în perioadele electorale.
Vedem, totodată, că este o comunitate care s-a integrat foarte bine și care a avut rezultate foarte bune. De fapt, în propriul meu birou am avut, la un moment dat, un angajat care era irlandez, dar ai cărui părinți erau români, iar acest lucru arată că este o comunitate care s-a descurcat foarte bine. Vedem mai multe domenii de cooperare în relația bilaterală. Consider că schimburile comerciale, contactele interumane și unele aspecte ale apărării sunt, de asemenea, importante și ne dorim ca aceste relații să devină din ce în ce mai puternice.
CaleaEuropeană.ro: Ați dori să vorbiți puțin despre apărare? Mă refer aici la SAFE, precum și la faptul că Comisia Europeană va prezenta în acest an o strategie de securitate pentru Europa.
Thomas Byrne: Da, mecanismul SAFE a fost, cred, foarte bine primit. Chiar dacă Irlanda nu a participat la împrumuturile SAFE și nu are nevoie de ajustări ale regulilor de împrumut, am susținut foarte ferm întregul proces. Cred că acest lucru este foarte important, pentru că uneori, din cauza faptului că suntem o țară neutră sau că nu facem parte dintr-o alianță militară, există percepția că Irlanda ar putea să se opună acestor inițiative, având și drept de veto în Consiliu pe aceste teme. Însă acesta nu este rolul pe care ni-l asumăm. Dimpotrivă, așa cum am spus și anterior, ne vedem rolul ca fiind acela de a facilita dorințele statelor membre.
Din perspectiva securității noastre, la nivelul Uniunii Europene, cred că avem nevoie de mai multă cooperare între statele membre, de achiziții comune, de achiziții realizate în interiorul Uniunii Europene și de consolidarea capacităților pe care le avem pentru a produce pentru statele membre europene.
Cred că aici putem face foarte multe. Iar dacă ne uităm la următorul Cadru Financiar Multianual, pe care îl negociem în prezent, vedem că Uniunea Europeană poate face multe, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea militară, pentru a ne asigura că avem drumuri, poduri și aeroporturi capabile să răspundă nevoilor noastre. Acestea au scopuri militare, dar, desigur, sunt utilizate în principal în scopuri civile, atunci când vorbim despre o rețea rutieră de calitate. Așadar, cred că trebuie să acționăm în această direcție.
De asemenea, din perspectiva securității noastre, așa cum am mai spus, extinderea este absolut centrală. Nu putem avea o Ucraină care să rămână pentru totdeauna în afara Uniunii Europene. Ucraina trebuie să facă parte din Uniunea Europeană. Este corect pentru cetățeni, la fel și pentru Republica Moldova, dar este important și pentru securitatea noastră în fața Rusiei.
Cred că, pentru noi, ca europeni deja parte a Uniunii Europene, integrarea acestor țări prin procesul de extindere ne oferă un nivel mult mai ridicat de securitate.
CaleaEuropeană.ro: Iar ultima mea întrebare este: după pandemia de COVID-19, toți europenii au descoperit importanța eforturilor comune pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate, iar pachetul farmaceutic este aproape de finalizare. Ați dori să ne spuneți mai multe despre acest subiect?
Thomas Byrne: Pachetul farmaceutic este gestionat în principal de colegul meu, ministrul Sănătății, însă cred că există multe lucruri pe care le putem face în domeniul sănătății. Da, sănătatea este o competență națională, dar considerăm că au existat unele probleme în acest domeniu. Prim-ministrul nostru a fost ministru al Sănătății la începutul anilor 2000, în timpul mai multor incidente sanitare la nivel paneuropean, iar el a constatat că lumea în care ne aflam în perioada pandemiei de COVID-19, din perspectiva UE, era complet diferită față de cea de la începutul anilor 2000 în ceea ce privește nivelul de coordonare posibil.
Cred că, prin programul de vaccinare de atunci, am reușit să demonstrăm ce se poate realiza și cum putem colabora. Este important ca Uniunea Europeană să rămână unită, în primul rând pentru a încuraja dezvoltarea, producția și cercetarea în domeniul farmaceutic în cadrul Uniunii Europene, dar și pentru a se asigura că produsele sunt disponibile la un preț rezonabil pentru cetățeni, deoarece este important ca aceste beneficii să fie accesibile. Așadar, cred că puterea noastră constă în a lucra împreună pe aceste teme. Atunci când colaborăm, avem mult mai multă forță.
De asemenea, cred că mai avem multe de făcut în ceea ce privește dezinformarea legată de vaccinuri, iar aceasta este și o problemă de educație din care am putea beneficia cu toții.
Consolidarea pieței unice a UE este o “nevoie urgentă”, afirmă directorul BusinessEurope (INTERVIU): Credem în invențiile Europei, dar acestea nu cred că Europa este cel mai bun loc pentru ele
În timp ce Europa își măsoară forțele într-o competiție globală tot mai dură, iar România caută să își consolideze rolul de actor strategic în formularea politicilor europene, Markus Beyrer, directorul general BusinessEurope, transmite că “nu ne putem permite să ne concentrăm doar pe o singură zonă prioritară” pentru ca UE să prospere pe picior de egalitate cu SUA și cu China în termeni de competitivitate.
Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, Beyrer subliniază că mediul de afaceri european este pregătit să contribuie direct la conturarea deciziilor, dar pentru asta este nevoie de un parteneriat real cu factorii politici.
„Adoptăm întotdeauna o abordare constructivă, în care nu doar identificăm provocările, ci oferim și soluții concrete”, precizează acesta.
Vorbind despre deficitul de competitivitate al UE față de SUA și China, el avertizează că promisiunile actuale „nu sunt suficiente”, în condițiile în care costurile de reglementare pentru companii rămân uriașe și investițiile migrează către piețe mai dinamice. „În ceea ce privește Piața Unică, datele demonstrează clar nevoia urgentă ca aceasta să fie consolidată”, afirmă Markus Beyrer.
Totodată, Beyrer salută implicarea tot mai vizibilă a României și a statelor din Europa Centrală și de Est, unde „punctele de vedere trebuie să fie întotdeauna auzite și apreciate”, insistând că fără acțiune coordonată în investiții, energie, piață internă și reducerea birocrației, Europa riscă să piardă „cursa economică” pe care și liderii europeni o recunosc tot mai des.
CaleaEuropeană.ro: Summit-ul “Dezvoltare Inteligentă, Competitivitate Europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia, a pus accent pe parteneriatul dintre stat și sectorul privat, inclusiv în dezvoltarea politicilor publice. Cum funcționează acest dialog la nivel european și ce bune practici ar putea adopta România pentru ca mediul de afaceri să contribuie mai direct la conturarea strategiilor economice?
Markus Beyrer: BusinessEurope se implică la toate nivelurile instituțiilor UE pentru a ne asigura că mesajul nostru este auzit, de la discuții tehnice și furnizarea de contribuții la consultări până la participarea la formate de nivel înalt, cum ar fi Summit-ul Social Tripartit, alături de președinții Comisiei și Consiliului.
Când avem aceste interacțiuni, adoptăm întotdeauna o abordare constructivă prin care nu doar identificăm provocările, ci oferim și consultanță privind politicile și soluții concrete. De asemenea, furnizăm exemple practice și dovezi științifice (de exemplu, studiul nostru privind costurile energiei) și facem propuneri concrete de îmbunătățiri (de exemplu, cele 68 de propuneri pentru simplificare și reducerea sarcinilor administrative).
Mai mult, încrederea și responsabilitatea sunt importante. Dacă factorii de decizie politică primesc o poziție de la noi, înseamnă că sute de experți din toată Europa au fost implicați și au contribuit la aceasta. Astfel, factorii de decizie pot conta pe faptul că este echilibrată și reflectă comunitatea de afaceri în ansamblul său.
Acestea sunt principii relevante nu doar la nivel european, ci și pentru statele membre precum România.
CaleaEuropeană.ro: Președintele Concordia, Dan Șucu, a subliniat că România trebuie să treacă “de la un executor economic la un lider strategic” și să aibă un rol activ în definirea politicilor europene. Cum poate BusinessEurope să sprijine această tranziție, astfel încât țările din Europa Centrală și de Est să devină mai vizibile și influente în dezbaterile privind competitivitatea Uniunii?
Markus Beyrer: Pentru noi, totul ține de compromis. Ne concentrăm pe imaginea de ansamblu și dezvoltăm poziții care sunt intersectoriale și beneficiază Europa și mediul de afaceri în general.
Aceasta este ceea ce face ca pozițiile noastre să aibă atâta greutate: dacă spunem că o poziție este o poziție BusinessEurope – înseamnă că toți membrii noștri sunt de acord și că experți din diverse sectoare, regiuni și dimensiuni au contribuit la aceasta.
Lucrăm strâns cu membri precum Concordia pentru a ne asigura că punctele de vedere din Europa Centrală și de Est sunt întotdeauna auzite și apreciate în acest proces.
CaleaEuropeană.ro: În cadrul aceluiași eveniment, președintele român Nicușor Dan a făcut ecou preocupărilor mai multor lideri europeni care cred că Europa riscă să piardă “cursa economică” cu Statele Unite și China, cu excepția cazului în care accelerează reformele și simplificarea. Sunteți de acord că ritmul actual de luare a deciziilor din cadrul Uniunii Europene este prea lent pentru a face față concurenței globale?
Markus Beyrer: Pentru a proteja competitivitatea UE și pentru a-i permite să prospere pe picior de egalitate cu SUA și China, Comisia trebuie să își îndeplinească promisiunea de a reduce sarcinile de reglementare pentru companii cu 25% și cu 35% pentru IMM-uri.
În ultimul ciclu de politici, abordarea a fost de a reglementa fără a ține cont de efectele pe care le are asupra companiilor și competitivității. Prin urmare, salutăm faptul că instituțiile europene au început să recunoască amploarea provocărilor noastre de competitivitate. Este rezultatul avertizărilor pe care le-am tras timp de ani de zile și al solicitărilor pentru o resetare a politicii UE. O indicație a acestei schimbări sunt pachetele Omnibus. Aceste propuneri ar trebui să simplifice propunerile de reglementare actuale. Cu toate acestea, promisiunile și câteva pachete Omnibus nu sunt suficiente. Pachetele Omnibus actuale ale Comisiei vizează reducerea a 8 miliarde EUR în costuri de conformitate – aceasta reprezintă doar 5% din costul anual total de 150 miliarde EUR pentru companii (Eurostat). Trebuie să continuăm cu eforturi de reducere a sarcinilor pe termen lung.
Deși direcția este cea corectă, acum trebuie să vedem rezultate concrete pentru companiile de pe teren. În plus, avem nevoie de cel puțin doi ani suplimentari de pachete Omnibus complete pentru a ne apropia măcar de reducerea sarcinilor promise de președintele Comisiei Europene.
Deși viteza de livrare este importantă, întrucât companiile trebuie să simtă în sfârșit această reducere a sarcinilor, pentru noi cel mai important este că în sfârșit ne mișcăm în direcția corectă, unde factorii de decizie politică înțeleg din ce în ce mai mult provocările cu care se confruntă companiile. Acum este important să ne asigurăm că toți factorii de decizie politică pe parcursul ciclului legislativ – Comisia, Consiliul, Parlamentul European – înțeleg această urgență și acționează cu unitate.
CaleaEuropeană.ro: BusinessEurope a solicitat o strategie europeană de competitivitate industrială cu mult înainte ca liderii UE să înceapă să se concentreze pe acest subiect. Unde ar trebui să intervină Europa ca prioritate: în investiții, în consolidarea Pieței Unice sau în reducerea birocrației și simplificarea reglementărilor?
Markus Beyrer: Economia europeană se află în acest moment într-un punct în care, sincer vorbind, nu ne putem permite să ne concentrăm doar pe o singură zonă prioritară. Nevoia de îmbunătățire a avantajului nostru global și de asigurare a competitivității este atât de urgentă, încât nu ne putem permite să reglăm doar un singur element odată în acest moment. Adevărul este că UE poate și trebuie să facă din toate aceste aspecte o prioritate. Având în vedere decalajul de competitivitate cu SUA și China, UE trebuie să se concentreze pe nevoile companiilor atunci când legiferează pentru a atrage investiții și a se asigura că inovația are loc în Europa. Peste 80% din capitalul de risc de la investitorii din UE curge către startup-uri din SUA. Credem în invențiile Europei, dar acestea nu cred că Europa este cel mai bun loc pentru a le scala.
În ceea ce privește Piața Unică, datele demonstrează clar nevoia urgentă ca aceasta să fie consolidată. FMI estimează că barierele intra-UE sunt echivalente cu o taxă vamală de 110% pentru servicii și de 45% pentru bunuri. Comerțul intra-UE a stagnat la aproximativ 20% din PIB-ul UE din 2007, față de peste 70% din PIB pentru comerțul intra-SUA.
Și am discutat deja despre nevoia crucială de a reduce rapid sarcina de reglementare pentru companiile din întreaga UE. Mai mult, UE trebuie să acorde prioritate reducerii prețurilor la energie: companiile din UE continuă să se confrunte cu prețuri la electricitate de 2-3 ori mai mari decât în SUA și cu prețuri la gaze naturale de 4-5 ori mai mari.
În ceea ce privește reducerea costurilor cu energia, Pactul Industrial Curat este insuficient – în special pe termen scurt. În același timp, majoritatea măsurilor pe termen scurt (de exemplu, taxe mai mici pe energie, tarife de rețea) sunt în principal în mâinile statelor membre. Pe termen lung, integrarea ulterioară a piețelor europene de energie prin dezvoltarea, modernizarea și construirea mai multor interconectori și infrastructuri energetice partajate va fi esențială.
Cu situația actuală, avem nevoie de acțiuni hotărâte și rapide în toate aceste domenii.
CaleaEuropeană.ro: Din perspectiva afacerilor, pare să existe o nevoie tot mai mare de a reconcilia ambițiile climatice cu competitivitatea industrială. Cum evaluați echilibrul actual dintre obiectivele de mediu, sociale și de competitivitate? Este timpul pentru o “resetare strategică” a politicilor economice ale Europei?
Markus Beyrer: Deși companiile europene rămân pe deplin angajate față de neutralitatea climatică până în 2050, obiectivele singure nu vor produce rezultatele necesare. Trebuie să existe stimulente și o justificare economică pentru a investi în decarbonizare. Dezbaterea privind obiectivul pentru 2040 trebuie, prin urmare, să se concentreze pe condițiile cheie de facilitare care vor crea această justificare economică și vor face realizabilă ambiția climatică a UE.
Asigurarea accesului la energie la prețuri accesibile, mobilizarea investițiilor publice masive, construirea infrastructurilor necesare și crearea piețelor de referință vor fi esențiale. De asemenea, avem nevoie de un mediu de reglementare stabil și neutru din punct de vedere tehnologic, care să evite suprareglementarea și să favorizeze inovația.
Mai mult, industria europeană are nevoie de o protecție puternică împotriva scurgerii de carbon până când va exista un teren egal de joc. Dacă CBAM se dovedește a nu fi eficient, eliminarea treptată a alocărilor gratuite din cadrul ETS ar trebui amânată până când vor fi găsite alte instrumente adecvate. Mecanismele de flexibilitate, inclusiv creditele internaționale de înaltă calitate și eliminările certificate, pot juca, de asemenea, un rol în reducerea costurilor și în recunoașterea diferențelor sectoriale.
CaleaEuropeană.ro: Uniunea Piețelor de Capital a fost mult timp un subiect recurent, dar neîmplinit, la summiturile europene. Europa are capital, dar se luptă să îl mobilizeze eficient. Ce trebuie să se schimbe pentru a stimula mai bine investițiile private în inovare și tehnologie?
Markus Beyrer: BusinessEurope îndeamnă UE și statele membre să faciliteze atât investițiile private, cât și cele publice la un nivel fără precedent pentru a recâștiga avantajul competitiv pierdut al UE și pentru a finanța tranzițiile ecologice și digitale. Finanțarea trebuie să fie disponibilă prin intermediul unei varietăți de canale și în condiții rezonabile. Trebuie să facilităm fluxul liber de capital în UE și să promovăm investițiile transfrontaliere. Dezvoltarea unei Uniuni a Economiilor și Investițiilor (SIU), care combină Uniunea Piețelor de Capital (CMU) și Uniunea Bancară, ar trebui să contribuie la creșterea disponibilității finanțării, dar scopul principal ar trebui să fie acela de a face UE mai atractivă atât pentru investitorii străini, cât și pentru cei autohtoni.
