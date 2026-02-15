EXCLUSIV România și Ucraina continuă discuțiile pentru producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, afirmă ministrul apărării

Corespondență din München

România continuă discuțiile cu Ucraina pentru producția de drone pe teritoriul țării noastre, cu finanțare prin mecanismul european SAFE, și cu care să fie dotate Armata României și cea a Ucrainei, a declarat vicepremierul și ministrul apărării naționale Radu Miruță, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München.

Radu Miruță a subliniat că România va aloca 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea capabilităților de drone prin intermediul programului SAFE, subliniind importanța producției și testării lor pe plan intern, inclusiv printr-un parteneriat cu Ucraina.

El a afirmat că a purtat discuții în acest sens cu omologul din Ucraina, Mihail Fedorov, cu care s-a întâlnit în marja reuniunii miniștrilor apărării din NATO.

„Acum două zile m-am întâlnit cu Mihail Fedorov, ministrul apărării din Ucraina, pentru acest deziderat. Dronele sunt capabilități a căror tehnologie se schimbă la două săptămâni. Suntem foarte interesați să producem aici și să testăm. Există aceeași limită până la 31 mai pentru a semna un contract, probabil cu o firmă din Ucraina, pentru a produce drone pe teritoriul României. Pentru Armata Română, în primul rând, și pentru Armata Ucraineană, fiind un parteneriat”, a explicat Radu Miruță.

România se află între primele opt state care au primit în această săptămână undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru accesarea fondurilor din instrumentul SAFE, etapa următoare fiind semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Împrumuturile trebuie contractate în perioada 2026-2030, au o perioadă de grație de 10 ani și se bazează pe rating-ul de creditare al Comisiei Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât cele aferente rating-ului României. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.

Tot în această săptămână, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone.

În marja Conferinței de la München, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și ministrul german al apărării Boris Pistorius au vizitat prima prima întreprindere mixtă germano-ucraineană, care produce deja drone pentru armata ucraineană. Și România intenționează să valorifice oportunitatea oferită de mecanismul european SAFE pentru a construi în țară drone echipate cu tehnologie dezvoltată în Ucraina, lucru anunțat încă din toamna anului trecut.

„Ce vom produce va merge în Ucraina, în condiții comerciale agreate, și vom ajuta Ucraina. Pe mine mă interesează să avem o fabrică ce produce permanent un produs la limita tehnologiei. Îl îmbunătățești dacă îl produci, îl testezi pe front, vezi cum se comportă și apoi îl perfecționezi”, a mai declarat ministrul Radu Miruță.