EXCLUSIV Rovana Plumb, prima reacție după ce a fost desemnată comisar european: ”Această echipă unită va avea puterea să răspundă provocărilor viitoare ale Uniunii Europene”

Eurodeputatul PSD Rovana Plumb a fost aleasă miercuri vicepreședinte al grupului S&D din Parlamentul European, al doilea cel mai mare grup politic.

Potrivit unui comunicat al grupului S&D, Plumb este una dintre cei nouă vicepreședinți ai social-democraților europeni, grup ce va fi condus pentru prima dată de o femeie din Spania, Iratxe Garcia.

“Sunt mândră că sunt asistată de o echipă atât de puternică. Biroul reflectă diversitatea familiei noastre politice și are echilibru de gen. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu noul Birou cu scopul de a construi un grup puternic și de a asigura o nouă agendă pentru schimbarea în Europa“, a spus Iratxe Garcia despre noua sa echipă.

Meet the team! We have elected the Bureau members to join @IratxeGarper in leading our Group ⬇️

🇫🇷 @EricAndrieuEU

🇭🇷 @BiljanaBorzan

🇲🇹 @Miriamdalli

🇸🇪 Heléne Fritzon

🇮🇹 @gualtierieurope

🇫🇮 @EeroHeinaluoma

🇩🇪 @berndlange

🇬🇧 @Claude_Moraes

🇳🇱 @KatiPiri

🇷🇴 @RovanaPlumbMM pic.twitter.com/zRwflS0Rd4

