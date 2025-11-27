POLITICĂ
Execuția bugetară confirmă “traiectoria corectă” a României în redresarea finanțelor publice, anunță ministrul Nazare: Consolidează evaluarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar
Ministrul finanțelor Alexandra Nazare a prezentat joi principalele date privind evoluția finanțelor publice la nivelul lunii octombrie, afirmând că acestea consolidează evaluarea recentă a Comisiei Europene, care a validat conformarea României în cadrul procedurii de deficit excesiv.
Potrivit lui Nazare, această confirmare înseamnă că țara „a depăşit pericolul suspendǎrii fondurilor europene”, fapt ce reprezintă un pas important pentru credibilitatea României și pentru stabilitatea negocierilor aflate în desfășurare la Bruxelles.
Ministrul subliniază că, dincolo de analiza Comisiei Europene și de evaluările agențiilor de rating, execuția bugetară actuală arată că măsurile implementate în ultimele luni produc „efectele proiectate”.
Conform datelor prezentate, deficitul se reduce, veniturile cresc, iar cheltuielile statului sunt menținute sub control, în timp ce investițiile publice continuă să avanseze.
Principalele cifre la 10 luni, potrivit ministrului finanțelor:
Deficit bugetar de 5,72% din PIB, o scădere semnificativă față de perioada similară a anului trecut (6,22%), ceea ce confirmă „sustenabilitatea direcției de consolidare bugetară”.
Venituri totale în creștere cu 12,3%, statul încasând 531,5 miliarde de lei, creștere atribuită atât măsurilor adoptate, cât și eficientizării colectării.
Colectarea TVA a atins în octombrie 13,6 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din acest an. Nazare afirmă că aceasta reprezintă un indicator clar al impactului măsurilor fiscale și al digitalizării ANAF, precum și al stabilizării consumului. Cumulat la 10 luni, colectarea TVA este mai mare cu 9,2 miliarde de lei față de 2024, pe fondul unui „sprint de colectare” în perioada iulie–septembrie.
Cheltuielile de personal au scăzut cu 500 de milioane de lei în luna octombrie, aceasta fiind prima lună în care măsurile de control bugetar se văd „în mod consistent”. Pe trimestrul III, cumulat cu luna octombrie, economia la acest capitol se ridică la aproape 1,1 miliarde de lei.
Investițiile publice au ajuns la 96 de miliarde de lei, în creștere cu 8,65%, ceea ce înseamnă un plus de 8 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024. Ministrul afirmă că această evoluție demonstrează că disciplina bugetară „nu frânează dezvoltarea, ci, dimpotrivă, creează spațiu pentru proiecte majore”.
Nazare declară că „devine vizibilă schimbarea reală în modul în care gestionăm finanțele publice”, arătând către o mai mare disciplină, eficientizarea colectării și alocarea resurselor către investiții care susțin dezvoltarea economică.
El mai transmite că ministerul continuă să lucreze „cu aceeași rigoare” pentru a încheia anul în ținta de deficit și pentru a consolida stabilitatea financiară a României. Potrivit ministrului, anul 2026 ar trebui să fie momentul în care economia va fi relansată „pe baze sănătoase”.
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
Încălcarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracțiune în România. Parlamentul a adoptat legea care urmează a fi promulgată de președinte
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, co-iniţiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale.
Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, și după adoptarea în camera decizională urmează să meargă în promulgare la președintele Nicușor Dan.
În baza negocierilor derulate de MAE, actul normativ adoptat miercuri, 26 noiembrie, transpune în legislația națională directiva Uniunii Europene și evită punerea sub procedura de infringement a României odată cu depășirea termenului-limită care a fost mai 2025.
Actul normativ prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Federației Ruse, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT.
În plus, legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea sancțiunilor și stabilește cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate.
Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate covârșitoare – 277 de voturi pentru, din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea la standardele europene și internaționale.
“Votul covârșitor în favoare actului normativ este un semnal puternic că Parlamentul României și Guvernul României colaborează eficient în deciziile esențiale în relație cu partenerii noștri internaționali și cu propriile obiective de securitate și politică externă ale României”, conchide sursa citată.
Bolojan: Fiecare caz de femicid, o dramă socială și un semnal că statul trebuie să facă mai mult. Femeile merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență
Premierul Ilie Bolojan a transmis marți un mesaj ferm privind necesitatea intensificării eforturilor statului în combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor, subliniind că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței”.
Șeful Guvernului a condamnat „cu toată fermitatea” aceste abuzuri și a cerut instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea”, precizând că legislația trebuie să fie mai dură cu agresorii și să asigure o protecție efectivă pentru persoanele vulnerabile, se arată în mesajul difuzat de Guvern.
Bolojan a evidențiat modificările legislative aflate în prezent în proces parlamentar, care vizează prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea în instanță, posibilitatea emiterii unui nou ordin dacă riscul persistă, eliminarea opțiunii ca victima să renunțe la cerere și continuarea anchetelor în cazurile de violență domestică din culpă chiar și atunci când plângerea este retrasă.
Potrivit premierului, acestea sunt „pași clari” în direcția unei protecții mai bune.
El a subliniat însă că schimbările legislative trebuie însoțite de o reacție instituțională rapidă și coerentă.
„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință”, a adăugat acesta.
Premierul a făcut apel la empatie și la o înțelegere reală a situațiilor cu care se confruntă victimele, pentru a crea și aplica legi care să le ofere sprijin real.
Un alt aspect crucial menționat de Bolojan este creșterea încrederii în instituțiile statului. El a subliniat că femeile și fetele care cer ajutor trebuie să aibă garanția unui răspuns prompt și profesionist, fără a fi plimbate între instituții. În acest sens, premierul a salutat inițiativa recentă a Ministerului Afacerilor Interne de modificare a legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care prevede ca polițiștii să îl prezinte procurorului pe agresor imediat ce constată încălcarea unui ordin de protecție.
Bolojan a apreciat rolul societății civile în îmbunătățirea cadrului legal și a făcut apel la continuarea colaborării dintre autorități și organizațiile civice pentru a asigura respect, siguranță și protecție pentru fete și femei. „Merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a subliniat el.
Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie, reprezintă un moment important pentru a reafirma angajamentul colectiv de a preveni și combate toate formele de violență bazată pe gen și de a promova drepturile și demnitatea femeilor și fetelor în întreaga lume.
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de Nicușor Dan, a fost modificată, clarificând prevederi, concepte și mesaje-cheie
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președintele Nicușor Dan, a fost modificată pentru a clarifica anumite prevederi ale documentului, inclusiv de natură conceptuală, informează sâmbătă Administrația Prezidențială.
“În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe”, a transmis Palatul Cotroceni într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Conform sursei citate, contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.
“Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie“, a mai precizat Administrația Prezidențială.
Palatul Cotroceni a mai indicat că multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.
“Președintele salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”, conchide Administrația Prezidențială.
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președinte la momentul lansării acesteia, 12 noiembrie, va fi avizată luni, 24 noiembrie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării și va fi prezentată de șeful statului miercuri, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului. Ulterior, documentul va fi supus la vot în legislativ.
