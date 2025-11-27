Execuția bugetară confirmă “traiectoria corectă” a României în redresarea finanțelor publice, anunță ministrul Nazare: Consolidează evaluarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar

Ministrul finanțelor Alexandra Nazare a prezentat joi principalele date privind evoluția finanțelor publice la nivelul lunii octombrie, afirmând că acestea consolidează evaluarea recentă a Comisiei Europene, care a validat conformarea României în cadrul procedurii de deficit excesiv.

Potrivit lui Nazare, această confirmare înseamnă că țara „a depăşit pericolul suspendǎrii fondurilor europene”, fapt ce reprezintă un pas important pentru credibilitatea României și pentru stabilitatea negocierilor aflate în desfășurare la Bruxelles.

Ministrul subliniază că, dincolo de analiza Comisiei Europene și de evaluările agențiilor de rating, execuția bugetară actuală arată că măsurile implementate în ultimele luni produc „efectele proiectate”.

Conform datelor prezentate, deficitul se reduce, veniturile cresc, iar cheltuielile statului sunt menținute sub control, în timp ce investițiile publice continuă să avanseze.

Principalele cifre la 10 luni, potrivit ministrului finanțelor:

Deficit bugetar de 5,72% din PIB , o scădere semnificativă față de perioada similară a anului trecut (6,22%), ceea ce confirmă „sustenabilitatea direcției de consolidare bugetară”.

Venituri totale în creștere cu 12,3% , statul încasând 531,5 miliarde de lei, creștere atribuită atât măsurilor adoptate, cât și eficientizării colectării.

Colectarea TVA a atins în octombrie 13,6 miliarde de lei , cel mai ridicat nivel din acest an. Nazare afirmă că aceasta reprezintă un indicator clar al impactului măsurilor fiscale și al digitalizării ANAF, precum și al stabilizării consumului. Cumulat la 10 luni, colectarea TVA este mai mare cu 9,2 miliarde de lei față de 2024, pe fondul unui „sprint de colectare” în perioada iulie–septembrie.

Cheltuielile de personal au scăzut cu 500 de milioane de lei în luna octombrie , aceasta fiind prima lună în care măsurile de control bugetar se văd „în mod consistent”. Pe trimestrul III, cumulat cu luna octombrie, economia la acest capitol se ridică la aproape 1,1 miliarde de lei.

Investițiile publice au ajuns la 96 de miliarde de lei, în creștere cu 8,65%, ceea ce înseamnă un plus de 8 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024. Ministrul afirmă că această evoluție demonstrează că disciplina bugetară „nu frânează dezvoltarea, ci, dimpotrivă, creează spațiu pentru proiecte majore”.

Nazare declară că „devine vizibilă schimbarea reală în modul în care gestionăm finanțele publice”, arătând către o mai mare disciplină, eficientizarea colectării și alocarea resurselor către investiții care susțin dezvoltarea economică.

El mai transmite că ministerul continuă să lucreze „cu aceeași rigoare” pentru a încheia anul în ținta de deficit și pentru a consolida stabilitatea financiară a României. Potrivit ministrului, anul 2026 ar trebui să fie momentul în care economia va fi relansată „pe baze sănătoase”.

Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.

Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.

“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.

Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.

“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.

Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.