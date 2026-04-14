Exercițiul “Eastern Phoenix 2026”, lansat la Capu Midia: NATO, România și industria de apărare testează tehnologii de combatere a dronelor

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
Ministerul Apărării Naționale și Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) al NATO, împreună cu operatori economici din industria de armament din țară și din străinătate, organizează în Poligonul Capu Midia, în perioada 14-24 aprilie, exercițiul Eastern Phoenix 2026 (EAPH 26).

Potrivit unui comunicat al MApN, activitatea este dedicată inovării și experimentării capabilităților de combatere a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot (UAS/C-UAS).

La exercițiu vor participa aproximativ 500 de militari și specialiști din România și din țări membre ale Alianței Nord-Atlantice cu capabilități UAS și C-UAS, din comandamente și agenții de profil ale NATO, din cadrul unor firme românești și străine ce activează în industria de armament, precum și de la Centrul Întrunit de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (Joint Analysis, Training, and Education Centre – JATEC).

Evenimentul de instruire EAPH 26 este primul de acest fel din Inițiativa de Contracarare Stratificată a UAS (Layered Counter – UAS Initiative – LCI-X), unul dintre cele mai importante programe ale ACT axat pe consolidarea capacității NATO de a contracara amenințările la adresa Alianței prin activități de inovare, colaborare și experimentare.

Prin astfel de inițiative, Armata României și ACT își reafirmă angajamentul continuu în direcția identificării soluțiilor optime pentru contracararea amenințărilor generate de drone, prin valorificarea inovării și experimentării în plan operațional, precum și pentru consolidarea cooperării cu industria de armament în ceea ce privește testarea, evaluarea și integrarea tehnologiilor relevante, adaptate provocărilor curente.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Italia își suspendă acordul de apărare cu Israelul, anunță Giorgia Meloni
Comisia Europeană: UE nu se confruntă cu deficit de kerosen, dar ar putea apărea probleme legate de aprovizionare în viitorul apropiat
Robert Lupițu
Robert Lupițu
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

