Exercițiul Sea Breeze 2021: 5.000 de militari și 40 de nave din SUA, Ucraina, România și alte 29 de țări se vor antrena în Marea Neagră timp de două săptămâni

Două avioane Eurofighter aparținând Forțelor Aeriene Germane au decolat, joi, 24 iunie, spre România, în scopul supravegherii spațiului aerian de-a lungul flancului sud-estic al NATO, relatează pagina în limba română a Deutsche Welle.

Cele două aeronave din cadrul Escadrilei Tactice 71 a Luftwaffe, ”Richthofen”, au decolat dimineața de la baza aeriană din Wittmund (landul Saxonia Inferioară), au confirmat Forțele Aeriene de la Berlin.

La baza aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța, echipajele avioanelor de luptă vor prelua, alături de cele britanice, zborurile comune de protecție.

Transferul, care survine pe fondul tensiunilor din regiunea Mării Negre, era planificat de ceva timp și, prin urmare, nu reprezintă un răspuns imediat la această situație, mai arată sursa citată.

Strengthening the Alliance. As part of the 1st DEU enhanced Air Policing South, two DEU #Eurofighter have touched down at @NATO Air Base Constanta in ROU: Our goal is to police the southern #NATO airspace together with our friends and #allies from ROU and UK. @RoyalAirForce pic.twitter.com/6bZXJEVRry

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 24, 2021