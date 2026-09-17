Există un sprijin unanim din partea țărilor UE pentru obiectivul de a ajunge la un acord privind bugetul multianual post-2027 până la finalul anului, anunță Antonio Costa: Un buget puternic reprezintă piatra de temelie a capacității de acțiune a Europei

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că există un sprijin unanim în rândul țărilor membre pentru obiectivul de a ajunge la un acord privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 până la finalul anului.

Antonio Costa a avut joi o întâlnire la Dublin cu premierul irlandez Michael Martin, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, în cadrul turneului capitalelor pe care l-a demarat pentru a pregăti lucrările summitului Consiliului European din luna octombrie, care se anunță unul important pentru finanțarea pe termen lung a Uniunii Europene.

„Toamna aceasta marchează un moment decisiv pentru Uniunea noastră. Ne îndreptăm spre una dintre cele mai importante decizii pentru Uniunea Europeană: ajungerea la un acord privind următorul nostru buget pe termen lung pentru perioada 2028–2034. Irlanda, în calitate de președinție a Consiliului, joacă un rol crucial în a ne apropia de un acord până la sfârșitul acestui an. Îți mulțumesc, Micheal, pentru angajamentul și determinarea de care dai dovadă în acest dosar important. Echipele noastre lucrează din greu, împreună, pentru același obiectiv: ajungerea la un acord până la sfârșitul anului. Reuniunea de astăzi a reprezentat o ocazie pentru noi de a face un schimb de opinii”, a dezvăluit Costa după discuții.

Conform acestuia, din discuțiile pe care le-a avut cu liderii țărilor membre pe care le-a vizitat, au rezultat patru teme.

Prima dintre acestea face referire la poziția unanimă în rândul statelor membre de a ajunge la un acord privind bugetul pe termen lung post-2027 până la finalul acestui an pentru a asigura o finanțare neîntreruptă o priorităților europene începând cu 1 ianuarie 2028.

„Aceasta este singura modalitate de a ne asigura că nu vor exista întreruperi în finanțarea acordată de Uniunea Europeană fermierilor, întreprinderilor, cercetătorilor, studenților și altor beneficiari. Cetățenii europeni și economia europeană au nevoie de stabilitate și previzibilitate. Iar noi trebuie să le oferim această stabilitate și previzibilitate prin adoptarea la timp a următorului buget european”, a evidențiat Antonio Costa.

Cea de-a doua temă se referă la faza decisivă în care au ajuns negocierile.

„Liderii sunt pe deplin implicați în aceste discuții. Prioritățile și pozițiile lor pot diferi. Însă, în același timp, aceștia sunt conștienți că, pentru a ajunge la un acord, avem nevoie de un echilibru, de un pachet, între trei aspecte principale – mărimea și distribuția bugetului; mărimea contribuțiilor naționale; și noile resurse proprii. <<Pachetul de negociere>> revizuit, pe care Președinția irlandeză urmează să îl prezinte înaintea Consiliului European din octombrie, va pune bazele discuțiilor noastre. Acesta trebuie să ne apropie de un acord”, a anunțat președintele Consiliului European.

Cea de-a treia concluzie expusă de Costa ține de un buget multianual modernizat.

„Liderii recunosc că situația geopolitică s-a schimbat de când am negociat ultima oară bugetul, în 2020. Iar această nouă realitate necesită un buget modernizat, cu o structură nouă. Un buget care să răspundă priorităților noastre comune în domenii precum apărarea și securitatea, competitivitatea și inovarea. Însă nu putem construi acest viitor renunțând la ceea ce funcționează deja: politicile noastre agricole și de coeziune au constituit coloana vertebrală a prosperității și a rezilienței în întreaga Europă”, a mai spus Antonio Costa.

Ultima concluzie face referire la sursele de finanțare.

Președintele Consiliului European a observat în rândul liderilor europeni o părere comună că Uniunea Europeană are nevoie de noi surse de finanțare.

„La fel ca bugetele naționale, bugetul european trebuie să-și îndeplinească prioritățile în limitele unor resurse limitate. Cea mai mare parte a acestuia este finanțată prin contribuțiile naționale ale statelor membre. Și trebuie să menținem aceste contribuții în limite rezonabile. De aceea, un pachet echilibrat și ambițios de așa-numite noi resurse proprii va constitui o piesă indispensabilă a acestui puzzle dificil”, a mai spus Costa.

Președintele Consiliului European și-a exprimat dorința ca summitul din octombrie să ofere claritate cu privire la „un pachet actualizare și revizuit de noi resurse proprii”.

„Un buget puternic reprezintă piatra de temelie a capacității de acțiune a Europei. Pentru că, atunci când ne unim eforturile și investim împreună, putem obține un impact mai mare și putem construi o Uniune mai competitivă, mai sigură și mai rezilientă. Cetățenii noștri au așteptări mari de la Uniunea Europeană. Și nu îi vom dezamăgi. Construim o Europă care să poată apăra mai bine cetățenii europeni, într-o lume imprevizibilă, plină de provocări și, uneori, chiar ostilă”, a dat asigurări Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a mai reliefat urgența de a asigura o economie europeană mai competitivă.

„O economie competitivă nu este un scop în sine. Ea trebuie să aducă beneficii cetățenilor noștri. Iar locuințele la prețuri accesibile pentru toți reprezintă o componentă esențială a unei economii europene construite pentru cetățenii săi. Sunt recunoscător Irlandei pentru că a acordat o prioritate ridicată acestui subiect în agenda președinției sale. În concluzie, așa cum spune motto-ul președinției irlandeze, <<Puterea Europei constă în unitate>>. Împărtășim acest obiectiv și, în fiecare zi, am lucrat mână în mână pentru a-l atinge”, a conchis Antonio Costa.