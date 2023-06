Experții New Strategy Center, vizită în SUA pentru întâlniri pe tema necesității adoptării legii privind securitatea Mării Negre de către Congresul american

New Strategy Center și Universitatea de Vest din Timișoara au organizat vineri, la Timișoara, a șaptea ediție a conferinței internaționale “Security Challenges in the Balkans”, un eveniment unic în regiunea de vest a României, cu desfășurare anuală.

Conferința, organizată în cadrul parteneriatului existent între Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center și sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, a devenit un eveniment anual de referință ce aduce în prim plan vechile și noile provocări de securitate din zona Balcanilor. Partenerii organizatori și-au asumat prin acest eveniment să contribuie la creșterea semnificativă a semnificației academice la nivel regional a municipiului de pe Bega și, în același timp, să sublinieze preocuparea României pentru o abordare consolidată în orientarea către stabilitatea regiunii balcanice.

Așa cum s-a anunțat, evenimentul a reunit oficiali români și străini, precum și reprezentanți din sectoarele academice și non-guvernamentale, atât din România cât și din străinătate, mai ales din zona Balcanilor. În cadrul dezbaterilor din cadrul conferinței, subiectele au traversat mai multe interese strategice, de la amenințările convenționale și hibride la reziliență, de la perspectivele economice regionale, rolul actorilor străini în regiune, până la impactul războiului din Ucraina și contextul post-pandemic.

Cea de-a șaptea ediție a conferinței internaționale „Security Challenges in the Balkans” a fost deschisă de Marilen Gabriel Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Ionel Nițu, Președintele New Strategy Center, Iulian Fota, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, România, Dominic Fritz, Primarul Municipiului Timișoara, și Alin Cristian Moș, Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a subliniat: „Consider că este de datoria universităților să preia problemele emergente, cum ar fi securitatea, și să le deschidă înțelegerii publicului. Întregul context de securitate și geostrategic în care trăim s-a schimbat și a devenit mai volatil ca niciodată, astfel că această conferință își relevă o importanță aparte, într-un mod tot mai distinct, oferindu-ne șansa de a ne aduce contribuția pentru o mai bună înțelegere a trecutului, prezentului și viitorului. România se află la intersecția dintre Occident și Orient, o țară latină, dar balcanică, o țară care a trecut prin diferite regimuri și care, îmi place să spun, este țara cea mai estică din Occident, în timp ce Timișoara este cel mai vestic oraș din Est.”

Președintele New Strategy Center, Ionel Nițu, a transmis în cadrul evenimentului: „Relevanța geopolitică a Balcanilor capătă o nouă dimensiune atunci când este abordată împreună cu Marea Neagră. Într-un mediu internațional incert, caracterizat în special de amenințări hibride, devine necesară identificarea de soluții pentru integrarea europeană a Balcanilor, iar întreaga hartă a zonei poate fi văzută într-o altă perspectivă de la Timișoara, orașul care găzduiește anual conferința internațională „Security Challenges in the Balkans” realizată în parteneriat de New Strategy Center și Universitatea de Vest din Timișoara.”

Idei aflate în dezbatere și concluzii rezultate din lucrările în paneluri:

Panelul I. Euro-Atlantic Integration at a Turning Point: EU & NATO, Complementarity in the Balkans – panel prezidat de Ambasadorul (Ret.) Gheorghe Magheru, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, România. Speakerii au fost: Iulian Fota, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, România, Leonard Orban, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, fost comisar european și fost consilier pentru afaceri europene al Președintelui României, Ardita Abazi Imeri, coordonator de programe, European Policy Institute, Macedonia de Nord, Mirko Mussetti, analist geopolitic, Limes, Italia și Jochen M. Richter, lector, Universitatea din Düsseldorf, expert în afaceri europene, Luxemburg.

Integrarea europeană a Balcanilor este esențială pentru stabilitatea regională. În plus, reducerea tensiunilor actuale dintre Kosovo și Serbia este importantă pentru securitatea regională și, de asemenea, pentru securitatea României, mai ales că țara s-ar confrunta cu instabilitate pe două fronturi (Sud și Est). Dialogul facilitat de UE ar trebui să fie utilizat ca instrument de către cele două părți pentru a aborda tensiunile actuale și a evita escaladarea.

Panelul II. The Balkan Powder Keg & the Lessons Learned from the Russian New Generation Warfare in Ukraine – panel prezidat de Col. AF (Ret.) Mihai Știr, Expert Asociat, New Strategy Center, România. Panelul a avut următorii vorbitori: Simona Cojocaru, Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale, România, Igor Bandović, Director, Belgrade Centre for Security Policy, Serbia, MG (Ret.) Leonardo Dinu, Membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, România, Greg Melcher, Chief Operations Officer, Centre for the Study of New Generation Warfare, SUA și Mehmet Ugur Ekinci, Cercetător, Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), Turcia.

Dinamica securității este încă fragilă în această regiune, așa cum a fost demonstrat de recentele escaladări din nordul Kosovo. România consideră Balcanii ca fiind o zonă de importanță capitală pentru securitatea sa și contribuie militar în regiune. Pe măsură ce Uniunea Europeană a trecut prin mai multe crize începând cu anii 2000, Balcanii au început să iasă de pe ordinea de zi ca prioritate. Ca urmare, în special din 2015, Rusia și China au devenit din ce în ce mai active în regiune. Deși un conflict complet în Balcani este foarte puțin probabil în acest moment, regiunea se confruntă cu riscuri de securitate enorme, legate de aspecte precum statul de drept, amenințările hibride sau propaganda rusă. Acestea sunt adevăratele provocări pentru Balcani. Între timp, o provocare considerabilă pentru Uniunea Europeană este sprijinul fără precedent al sârbilor pentru Rusia, ce trebuie atrasă spre aderare pentru a inversa acest trend social și politic.

Special Session. Hybrid Threats in the Balkans: from Narratives to Destabilization – o sesiune a conferinței moderată de Ileana Rotaru, profesor asociat, Universitatea de Vest din Timișoara, Senior Associate Expert, New Strategy Center, România. Cei doi speakeri din sesiune au fost Roberta Răducu, expert în comunicare, New Strategy Center, România și Srdjan Hercigonja, Senior Researcher, Belgrade Centre for Security Policy (BCSP), Serbia. Aceasta a marcat prezentarea unui studiu New Strategy Center, în colaborare cu Centrul Belgrad pentru Politici de Securitate, intitulat „Hybrid Threats in the Balkans: from Narratives to Destabilization”.

Puterea Rusiei în Balcani este adesea supraestimată în anumite aspecte, deoarece nu există o prezență militară rusă în regiune, legăturile economice sunt mult mai reduse decât cele cu Uniunea Europeană, iar țările din Balcani au un sector energetic relativ diversificat. Totuși, așa cum susține studiul, noua eră a războiului este cea a războiului informațional. Lucrarea se concentrează pe războiul informațional și pe narațiunile pe care Rusia le împinge în România, Bulgaria, ca state membre UE și NATO, și Serbia și Bosnia și Herțegovina, ca state care nu sunt membre. Rusia încearcă să găsească puncte slabe în fiecare societate pe care o vizează. Rusia a folosit mai multe metode în instrumentalizarea războiului informațional, cum ar fi framing-ul, camerele de ecou informațional, gaslighting și știrile false. Rusia înțelege că oamenii au tendința de a-și abate atenția de la războaiele reale și de a se angaja emoțional în războaie inutile, ideologice, în cadrul societății și exploatează această realitate la maximum.

Panelului III. Cyber Challenges and Societal Resilience. How Will We Protect the Front in our Homes? – panel moderat de către Claudiu Brândaș, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara. Speakerii invitați în cadrul panelului au fost: Maria-Manuela Catrina, director adjunct al Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Tal Pavel, director și fondator al Institutului pentru Studiul Politicilor Cibernetice din Israel, Octavian Stancu, director al Serviciilor de Securitate Cibernetică la Eviden GDC România și Alexandru Mărgineanu, lider al MS Security Practice în cadrul Nokia.

Astăzi nu mai suntem doar cetățeni, ci cetățeni cibernetici, fapt care eludează și granițele spațiale dintre state și amenințări. Astfel, dispozitivele pe care le utilizăm ne vulnerabilizează în fața războiului hibrid, astfel că avem nevoie de abordări de reziliență cibernetică și societală pentru a gestiona această amenințare. Balcanii au fost epicentrul unor conflicte de-a lungul istoriei chiar și pe plan cibernetic, iar acestea se manifestă sub forma unor operațiuni malițioase sponsorizate de state sau de criminalitate informatică, exemple relevante fiind chiar atacurile cibernetice recente din Albania sau Muntenegru. Prin urmare, dincolo de educarea societății civile și un cadru legal solid, instituții ca DNSC colaborează și desfășoară exerciții cibernetice cu parteneri din Balcani și nu numai în vederea creșterii rezilienței cibernetice.

Panelul IV. Economic Resilience in the Balkans. Diversifying Resources and Opportunities – un panel moderat de Claudiu Boțoc, prodecan al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din UVT. Speakerii invitați în cadrul panelului au fost: Ana Dumitrache, Country Head CTP (Romania), Ileana Gabor, North-American Economic Club, CFO Eastern Europe building technology Honeywell (Romania), Alexandru Maximescu, vicepreședinte OMV Petrom, (Romania, via VTC), general (ret.) Florian Coldea, profesor asociat la Universitatea de Vest din Timișoara și Nina Vujanović, expertă în economie la Vienna Institute for Economic International Studies din Muntenegru.

A fost subliniat contextul favorabil dezvoltării cooperărilor regionale, axate pe parteneriate internaționale și schimburi bilaterale, cu accent pe rutele clasice dar și pe rutele emergente între zonele economice balcanice.