Explorează Europa: Tinerii de 18 ani se pot înscrie până la 15 octombrie pentru permise de călătorie DiscoverEU

Uniunea Europeană a deschis înscrierile pentru o nouă rundă DiscoverEU, inițiativa Erasmus+ care oferă tinerilor de 18 ani permise de călătorie pentru a explora Europa, în principal cu trenul. Cererile pot fi depuse până la 15 octombrie 2026, ora 12:00 la Bruxelles, respectiv ora 13:00 în România, prin Portalul european pentru tineret.

Participanții selectați vor putea utiliza permisul pentru până la șapte zile de călătorie, într-un interval de cel mult o lună, între 1 martie 2027 și 31 mai 2028. Inițiativa încurajează folosirea mijloacelor de transport cu impact redus asupra mediului, în special a trenurilor, alte variante fiind permise în situații specifice.

Pentru această rundă sunt eligibili tinerii născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008, inclusiv, care sunt cetățeni sau rezidenți ai statelor membre ale UE ori ai altor țări și teritorii eligibile. Formularul online solicită numărul cărții de identitate, al pașaportului sau al permisului de ședere, iar înscrierea include și un chestionar.

Tinerii pot participa individual sau într-un grup de cel mult cinci persoane. Pentru înscrierea în grup, prietenii trebuie să îndeplinească aceleași condiții de eligibilitate și să folosească codul de înscriere furnizat de liderul grupului.

Pe lângă permisul de călătorie, beneficiarii vor primi un card DiscoverEU, care oferă reduceri la cazare, activități culturale și sportive, transport local și alte servicii. Persoanele cu dizabilități sau cu probleme de sănătate care îngreunează deplasarea pot beneficia de asistență și sprijin.

Înscrierile se fac pe pagina oficială DiscoverEU, unde sunt disponibile condițiile de participare și informațiile privind depunerea cererilor.

Parte a programului Erasmus+, DiscoverEU urmărește să-i ajute pe tineri să descopere diversitatea Europei, patrimoniul cultural și istoria sa și să intre în contact cu persoane din alte țări.