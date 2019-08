Explozie la o bază de testare a rachetelor în Rusia: Cererea de iod din partea populației, la cel mai mare nivel după accidentul de la Cernobîl

Statele Unite iau în calcul retragerea unor trupe americane staționate pe teritoriul Germaniei, Polonia fiind una dintre locațiile unde acestea ar putea fi relocate, a precizat ambasadorul SUA la Berlin, Richard Grenell, informează Deutsche Welle.

Afirmațiile vin după ce Guvernul Angelei Merkel a respins la finalul lunii trecute solicitarea Administrației Trump de a participa la misiunea navală din Golful Persic, care are rolul contracarării acțiunilor Iranului în zonă, dar și ca urmare a diferențelor privind cheltuielile alocate apărării dintre cei doi membri ai NATO.

”Este de-a dreptul jignitor că, în timp ce contribuabilii americani continuă să plătească pentru menţinerea a peste 50.000 de soldaţi americani în Germania, germanii îşi cheltuiesc excedentul pe programe interne”, a declarat Grenell într-un interviu acordat DPA.

Joi, ambasadoarea americană la Varșovia, Georgette Mosbacher, a transmis pe Twitter că ”Polonia își îndeplinește obligația față de NATO de 2% din PIB pentru apărare”, dar ”Germania nu”. ”Trupele americane din Germania ar fi binevenite în Polonia”, a completat aceasta, potrivit DPA, citat de Agerpres.

Poland meets its 2% of GDP spending obligation towards NATO. Germany does not. We would welcome American troops in Germany to come to Poland.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) August 8, 2019