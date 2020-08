Explozii la Beirut: Președintele Franței Emmanuel Macron merge joi în capitala Libanului pentru “a se întâlni cu toţi actorii politici”

Societatea pentru conferirea Premiului Internațional “Carol cel Mare” al orașului Aachen, al cărei laureat în anul 2020 este președintele Klaus Iohannis a decis miercuri să amâne ceremonia de acordare a distincției pentru anul viitor, ea fiind reprogramată de Ziua Înălțării Domnului, marcată în 2021 la data de 13 mai de către creștinii catolici.

“Astăzi, primarul orașului Aachen Marcel Philipp și președintele Consiliului Director Jürgen Linden au anunțat oficial că ceremonia de acordare a premiului Carol cel Mare a fost amânată pentru Ziua Înălțării din 2021”, a scris Societatea pentru premiul Carol cel Mare într-un mesaj pe Twitter, motivul amânării fiind determinat de evoluția pandemiei de coronavirus la nivel european și global.

Today with @PresseamtAachen, Aachen’s Mayor Marcel Philipp and Chairman of the Board of Directors Dr. Jürgen Linden have officially announced that the #Karlspreis Award Ceremony has been postponed to Ascension Day in 2021. pic.twitter.com/vcytHHsqEK

— Charlemagne Prize Academy (@KarlspreisAC) August 5, 2020