Explozii la Beirut: Socialiștii europeni salută sprijinul UE pentru Liban și afirmă solidaritatea cu poporul libanez

România are oportunitatea de a adera în acest an la Spațiul Schengen, iar dacă vreun stat membru se opune soluția va fi să apelăm la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu pentru CaleaEuropeană.ro.

“Aderarea României la Schengen trebuie să devină o prioritate națională. Recent, Parlamentul European a aprobat o nouă rezoluție pentru a sprijini aderarea țării noastre la Schengen ceea ce crează contextul pentru ca acest obiectiv să fie îndeplinit”, a afirmat eurodeputatul într-o postare pe Facebook.

De asemenea, Negrescu a prezentat eforturile depuse atât în calitate de europarlamentar, cât și de ministru delegat pentru afaceri europene în ce privește aderarea României la Spațiul Schengen.

“Am susținut mereu activ aderarea României la Schengen, prin campania #RomâniaCereSchengen am adunat 50.000 de semnături am scris fiecărui guvern european, am avut întâlniri cu partenerii olandezi, am introdus subiectul Schengen în toate discuțiile europene, inclusiv cu Franța și Germania și am redemarat după mulți ani de blocaj activitatea echipei de lucru care trebuia să se ocupe de acest obiectiv. În timpul mandatului meu de ministru România a aderat la ultimul mecanism de securitate al Schengen, respectând de facto toate obligațiile. Cred însă că este timpul să fim mai curajoși în a ne apăra interesul. De zeci de ori am retras votul deși cu siguranță, în absența unor argumente serioase, CJUE ne-ar da dreptate. Este timpul să trecem peste orgolii, să acționăm împreună pentru realizarea acestui obiectiv care în actual context poate fi mai ușor de atins”, a spus el.

Parlamentul European a solicitat statelor membre și Consiliului Uniunii Europene să ia măsurile necesare pentru a admite Bulgaria, România și Croația în spațiul Schengen, într-o rezoluție adoptată la 19 iunie, cu o largă majoritate de 520 voturi pentru, 86 împotrivă și 59 abțineri și care se referă la restabilirea rapidă și completă a liberei circulații transfrontaliere în urma crizei COVID-19.

“Eurodeputații solicită, de asemenea, Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile în ceea ce privește integrarea spațiului Schengen și să ia măsurile necesare pentru a admite Bulgaria, România și Croația în spațiul Schengen“, se arată în comunicatul remis CaleaEuropeană.ro.

Cât privește admiterea Bulgariei, României și Croației în spațiul Schengen, apelul Parlamentului European reprezintă un mesaj politic ce se înscrie în linia declaraţiei comisarului european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, care a propus recent ca România, Bulgaria şi Croaţia să adere la Schengen, ca “măsură de actualizare şi consolidare a acestui spaţiu”.

Parlamentul European a dat undă verde încă din 2011 pentru aderarea Bulgariei şi României la Spaţiul Schengen, poziție reafimată de-a lungul vremii de mai multe ori până la cel mai înalt nivel, atât în ceea ce privește Comisia Europeană, cât și legislativul european.

În ceea ce privește Croația, cel mai tânăr membru al Uniunii Europene, aceasta a primit undă verde din partea Comisiei Europene în luna octombrie a anului 2019 pentru aderarea la spațiul Schengen.

Decizia finală pentru aderarea deplină a unui stat membru la spaţiul Schengen necesită un vot în unanimitate al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne.