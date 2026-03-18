„Extinderea UE este o investiție geostrategică”. UE și Muntenegrul închid provizoriu capitolul de negociere privind rețelele transeuropene

Uniunea Europeană și Muntenegru au închis provizoriu negocierile referitoare la capitolul 21 – rețelele transeuropene – fapt ce arată că extinderea blocului european printre viteză, după ce, tot marți, Uniunea Europeană a decis să dechisă negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare cu Republica Moldova.

„În contextul geopolitic actual, extinderea este, mai mult ca oricând, o investiție geostrategică în pace, securitate, stabilitate și prosperitate. Mă bucur că astăzi s-a închis încă un capitol de negociere cu Muntenegru, la cea de a doua Conferință interguvernamentală pentru Muntenegru sub egida președinției cipriote, aducând numărul lor total la 14. Muntenegrul rămâne fruntaș în procesul de extindere, iar progresele de astăzi confirmă dinamica puternică a negocierilor sale de aderare, bazate pe propriile merite”, a declarat Marilena Raouna, ministra adjunctă cipriotă pentru afaceri europene, în numele președinției cipriote a Consiliului UE.

Potrivit unui comunicat al Consiliului European, UE va putea reveni asupra acestui capitol la momentul oportun, dacă va fi nevoie.

Această închidere provizorie are loc la mai puțin de două luni de la precedenta conferință de aderare, din 26 ianuarie 2026, care a închis provizoriu capitolul 32 privind controlul financiar. Monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește alinierea la acquis-ul UE și punerea în aplicare a acestuia va continua pe toată durata negocierilor.

Muntenegrul a deschis toate cele 33 de capitole de negociere în negocierile sale de aderare la UE. Odată cu închiderea provizorie decisă astăzi, un total de paisprezece capitole de negociere sunt acum închise provizoriu.

În conformitate cu principiile de negociere aprobate de Conferința de aderare, acordurile obținute în cursul negocierilor cu privire la anumite capitole nu pot fi considerate definitive până nu se ajunge la un acord general pentru toate capitolele.

Extinderea Uniunii Europene reprezintă o prioritate pentru Bruxelles, mai ales în contextul geopolitic actual, fapt reliefat în trecut și de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, ecou al poziționării instituției din care face parte și care se regăsește în ultimul pachet de extindere în care sunt recunoscute eforturile Ucrainei și Republicii Moldova pe calea europeană.

Muntenegru poate fi al-28-lea stat UE până în 2028, a declarat la finalul anului trecut președintele Consiliului European, reliefând etapa avansată în care se află această țară pe drumul său spre statutul de membru.