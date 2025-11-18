INTERNAȚIONAL
Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane
Extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică pentru UE, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, aflat în vizită la Podgorica, capitala Muntenegrului, transmite dpa, potrivit Agerpres.
După o întâlnire cu președintele muntenegrean Jakov Milatovic, cu premierul Milojko Spajic și cu ministrul de externe Ervin Ibrahimovic, Wadephul a promis asistența Germaniei pentru Muntenegru pe calea către aderarea la UE.
De asemenea, el le-a cerut țărilor din regiune aspirante la UE să depășească tensiunile etnice și să pună în practică reformele necesare pentru aderare.
„O Uniune Europeană puternică și unită este cea mai bună contribuție la securitatea și prosperitatea cetățenilor întregii UE”, a spus șeful diplomației germane.
Într-o perioadă de convulsii geopolitice, europenii trebuie să ia în considerare „ceea ce ne aduce împreună – un spațiu al legii cu greutate politică și putere economică semnificativă ce facilitează libertatea, în pofida tuturor provocărilor”, a afirmat el.
Citiți și: Pachetul de extindere 2025. Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate de principalii parteneri în drumul lor spre aderarea la UE
Johann Wadephul a lăudat „marele progres” făcut de Muntenegru în procesul de aderare la UE. „Dacă aceste eforturi sunt intensificate și dacă Muntenegrul nu reduce ritmul, atunci această cale poate fi de succes”, a subliniat demnitarul german. Muntenegrul vizează aderarea la UE în 2028.
De partea sa, ministrul de externe muntenegrean Ervin Ibrahimovic a spus că țara sa este un partener de încredere, adăugând că Muntenegrul salută investițiile germane. Sectorul cel mai atractiv este energia regenerabilă, dar turiștii germani sunt de asemenea bineveniți, a spus el.
Aflat ulterior în Albania, Johann Wadephul a afirmat că Berlinul a fost întotdeauna o țară favorabilă extinderii UE.
„Totuși, este treaba țărilor candidate să respecte toate condițiile pentru aderare”, a accentuat Wadephul după discuțiile cu omoloaga sa albaneză Elisa Spiropali, desfășurate la Tirana.
Johann Wadephul s-a întâlnit și cu Altin Dumani, șeful Biroului special pentru combaterea corupției, a infracționalității organizate și a terorismului.
Wadephul a salutat faptul că Albania are o astfel de instituție puternică ce înregistrează progrese în combaterea corupției. Berlinul și-a exprimat constant îngrijorarea față de nivelul de corupție și infracționalitatea legată de traficul internațional de droguri în Albania și în alte țări din regiune.
CONSILIUL DE SECURITATE
Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat luni Rezoluția 2803 (2025), prin care autorizează formarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) în Fâșia Gaza, sub umbrela unui „Consiliu pentru Pace” (Board of Peace – BoP). Rezoluția, bazată pe Planul Cuprinzător de Pace propus de administrația Trump, a primit 13 voturi „pentru”, în timp ce China și Rusia s-au abținut.
Documentul „salută Planul Cuprinzător” în 20 de puncte, anunțat de președintele Donald Trump pe 29 septembrie, al cărui prim pas a condus la încetarea focului între Hamas și Israel la scurt timp după aceea.
UN Security Council ADOPTS resolution authorizing a Board of Peace and an International Stabilization Force in #Gaza, as outlined in a United States “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”.
VOTE RESULT:
In favor: 13
Against: 0
Abstain: 2 pic.twitter.com/mMFeePRfdh
— UN News (@UN_News_Centre) November 17, 2025
Textul salută, de asemenea, înființarea Consiliului pentru Pace „ca administrație de tranziție” în Gaza, însărcinată cu coordonarea eforturilor de reconstrucție. Rezoluția autorizează Consiliul pentru Pace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare „care să fie desfășurată sub un comandament unificat, acceptabil pentru Consiliu.”
Statele care vor contribui cu personal militar vor face acest lucru „în strânsă consultare și cooperare cu Egiptul și Israelul.”
După vot, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a mulțumit statelor din Consiliul de Securitate pentru sprijinul „în trasarea unui nou drum în Orientul Mijlociu pentru israelieni și palestinieni și pentru toți oamenii din regiune.”
Conform acestuia, rezoluția reprezintă „un alt pas semnificativ către o Gaza stabilă, capabilă să prospere și un mediu care va permite Israelului să trăiască în siguranță.”
El a adăugat că ISF „va stabiliza mediul de securitate, va sprijini demilitarizarea Gazei, va demonta infrastructura teroristă, va contribui la dezarmare și va menține siguranța civililor palestinieni.”
Într-o postare pe Truth Social, președintele Donald Trump a afirmat că votul „va rămâne în istorie drept una dintre cele mai mari realizări din istoria Organizației Națiunilor Unite.” Liderul de la Casa Albă a mai precizat că numele membrilor Consiliului pentru Pace, pe care îl va prezida chiar el, vor fi anunțate în săptămânile următoare, împreună cu „multe alte anunțuri interesante.”
Pe de altă parte, ambasadorul rus la ONU Vasily Nebenzya a explicat motivul pentru abținerea Rusiei la vot: „Consiliul oferă, în esență, binecuvântarea unei inițiative americane pe baza promisiunilor Washingtonului.”
El a mai avertizat că rezoluția conferă „control complet asupra Fâșiei Gaza Consiliului pentru Pace și Forței Internaționale de Stabilizare, despre ale căror modalități de operare nu știm încă nimic.”
În ciuda votului pozitiv, numeroase provocări persistă, notează Politico.
Indonezia, Azerbaidjan, Pakistan și Turcia și-au exprimat interesul pentru a contribui cu trupe, însă Israelul se opune participării militarilor din Turcia și Pakistan.
De asemenea, planul de pace propus de administrația Trump prevede dezarmarea Hamas și o guvernare fără implicarea acestei grupări, însă Hamas și-a restabilit controlul asupra Gazei, inclusiv asupra forțelor de securitate locale.
Conform Politico, administrația americană este îngrijorată că acordul de pace Israel-Hamas ar putea eșua din cauza dificultăților de implementare a prevederilor sale-cheie.
SUA au înființat deja un Centru de Coordonare Civil-Militară în sudul Israelului pentru monitorizarea încetării focului, în vigoare de o lună.
Președintele Trump îl va primi marți la Casa Albă pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Regatul este așteptat să joace un rol central în finanțarea reconstrucției Gazei, însă Riadul insistă că nu poate merge înainte cu normalizarea relațiilor cu Israelul fără o „perspectivă clară” pentru formarea unui stat palestinian independent.
În acest sens, planul de pace prevede „o cale credibilă către autodeterminarea și statutul de stat al palestinienilor”, dar numai după progrese substanțiale în reconstrucția Gazei și reformarea Autorității Palestiniene.
CHINA
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv
Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a solicitat Chinei să se implice mai activ pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, anunță DPA, citat de Agerpres.
Oficialul german a avut o întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng, în cadrul căreia și-a exprimat convingerea că „Beijingul poate juca un rol decisiv în acest sens”.
Războiul din Ucraina este un element destabilizator pentru dezvoltarea economică globală, a susținut el.
Vicepremierul He Lifeng nu a menționat războiul din Ucraina în declarațiile sale.
Pe lângă conflictul rus din Ucraina, cei doi oficiali au abordat și chestiunea privind relațiile comerciale, convenind asupra nevoii de a pune capăt tensiunilor din această sferă.
Reuters amintește că relațiile dintre cele două puteri industriale au fost tensionate în special din cauza restricțiilor impuse de China asupra exporturilor de cipuri și metale rare, care au cauzat perturbări majore pentru firmele germane.
Klingbeil a afirmat că atât China, cât și Germania doresc să „găsească soluții comune în ceea ce privește accesul fiabil și lanțurile de aprovizionare”, după luni de îngrijorare la nivel european cu privire la restricțiile la export impuse de China ca urmare a războiului comercial dintre Beijing și președintele american Donald Trump.
„Partea chineză nu spune asta dacă nu o crede”, a subliniat Klingbeil când a vorbit despre rezultatele concrete care se întrevăd la orizont, informează Deutsche Welle.
Klingbeil a calificat cooperarea cu China ca fiind necesară — nu numai în domeniul comerțului și al materiilor prime, ci și în domeniul politicii climatice, al sănătății globale și al stabilității financiare.
China este lider mondial în producția de metale rare — esențiale pentru o gamă largă de produse, de la telefoane mobile la avioane de vânătoare — iar Klingbeil a insistat că „aplicarea nejustificată a controalelor la export” de către Beijing reprezintă o amenințare serioasă pentru economia globală.
Ministrul german al finanțelor și vicecancelarul au solicitat, de asemenea, o concurență comercială loială între cele două țări, afirmând că „nu ne ferim de concurență, dar este clar că aceasta trebuie să fie loială”.
Menționând supraproducția chineză în sectoare precum oțelul, energia fotovoltaică și vehiculele electrice, Klingbeil a spus: „Noi, în Germania, considerăm acest lucru o amenințare la adresa concurenței loiale”, care pune „în pericol” locurile de muncă din Germania.
Omologul chinez al lui Klingbeil, He Lifeng, a spus că ambele părți au subliniat dorința lor de a consolida stabilitatea și securitatea lanțului global de aprovizionare, inclusiv pentru pământurile rare.
În același timp, He a declarat: „Partea chineză invită companiile germane să vină în China pentru a investi”.
În ceea ce privește disputele cu Uniunea Europeană, He a precizat că Beijingul speră ca Germania să-și folosească influența pentru a apropia din nou cele două părți.
În timp ce Lars Klingbeil se află la Beijing, de la Berlin cancelarul german a atras atenția asupra comportamentului din ce în ce mai agresiv al Beijingului în exterior.
Citiți și: Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii
La finalul lunii septembrie, Merz constata că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale, cu Rusia și China care încearcă să își asigure „sfere de influență în Europa de Sud-Est”.
În context și pe fondul acceptării că relația cu SUA „se schimbă”, cancelarul german a cerut Europei să-și traseze propria cale, „apăsat”că UE nu își asumă rolul de lider în lume.
NATO
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni și care va fi dominată de discuții privind avizarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2024-2030 prezentată săptămâna trecută de șeful statului.
Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la “Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030” și “Analiza Strategică a Apărării”.
Pe 26 noiembrie, președintele Nicușor Dan va prezenta documentul în plenul reunit al Parlamentului României, unde va fi supusă la vot.
Totodată, va fi dezbătut și raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România.
Pe ordinea de zi figurează și o evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026.
Nu în ultimul rând, va fi discutat și raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, conchide Palatul Cotroceni.
Citiți și
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
România intră într-o nouă etapă de definire a politicii sale de securitate și apărare națională cuprinsă în 40 de pagini și 117 paragrafe. Într-o conferință de presă de 107 minute, președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”. În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație.
În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv
Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane
UE sărbătorește 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Antonio Costa: un model de unitate și prosperitate
ICI București, prezent la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă cu un stand dedicat inovării tehnologice
Macron și Merz, alături de miniștri europeni și lideri de afaceri, vor discuta astăzi la Berlin despre reducerea dependenței tehnologice de companiile non-europene
”Antibioticele nu sunt bomboane”, avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor
Ștefan Radu Oprea: România, ”hub-ul logistic perfect” pentru proiectul de reconstrucție a Ucrainei
Iulian Chifu: Construirea unui studiu prospectiv pentru lumea de mâine
Redresarea economiei europene depinde de angajamentul UE și al statelor membre de a înlătura barierele din calea pieței unice și sarcinile administrative
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- ROMÂNIA5 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- COMISIA EUROPEANA2 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- PARLAMENTUL EUROPEAN4 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății