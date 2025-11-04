REPUBLICA MOLDOVA
Extinderea UE: “Moldova își merită locul în familia europeană”, afirmă Maia Sandu, la Bruxelles, după ce țara a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimele 12 luni
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la UE în ultimele 12 luni, a afirmat, marți, la Bruxelles, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după publicarea de către Comisia Europeană a pachetului anual de extindere, care confirmă că “aderarea de noi state membre este din ce în ce mai aproape”.
Comisia Europeană sprijină obiectivul declarat al Republicii Moldova de a închide provizoriu negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, considerându-l „ambițios, dar realizabil” și recomandă deschiderea clusterelor de negociere până la sfârșitul anului în curs, arată raportul publicat de executivul european și pe care comisarul european pentru extindere, Marta Kos, i l-a înmânat Maiei Sandu.
Șefa statului moldovean a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Ea s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, precum și cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Discuțiile au vizat accelerarea proceselor politice și tehnice necesare pentru realizarea obiectivului de încheiere a negocierilor până în 2028.
“Astăzi, Comisia Europeană a prezentat Raportul de extindere pentru 2025. Rezultatele pentru țara noastră sunt încurajatoare: Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimele 12 luni — în justiție, energie, educație, digitalizare, dezvoltare regională și multe alte domenii. Acest rezultat l-am construit împreună — instituțiile statului, societatea civilă, cetățenii și partenerii noștri europeni. Mulțumesc tuturor funcționarilor implicați în procesul de aderare. Suntem pe drumul corect și trebuie să păstrăm ritmul. Moldova își merită locul în familia europeană, acolo unde libertatea este protejată și oamenii pot trăi cu încredere în ziua de mâine“, a declarat Maia Sandu, salutând concluziile raportului.
Moldova has made the biggest progress on its accession path.
It significantly deepened cooperation with the EU despite the continuous hybrid threats and attempts to destabilise the country and its EU course.
— Marta Kos (@MartaKosEU) November 4, 2025
Președinta Maia Sandu a participat, totodată, la conferința dedicată extinderii Uniunii Europene organizată de televiziunea Euronews, unde a subliniat importanța strategică a acestui proces pentru securitatea pe continent.
La finalul vizitei, șefa statului moldovean a participat la un eveniment dedicat Republicii Moldova, care a adunat sute de oficiali și reprezentanți ai instituțiilor europene, manifestare care a reconfirmat interesul și susținerea puternică de care se bucură Chișinăul în rândul partenerilor de la Bruxelles.
REPUBLICA MOLDOVA
România cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu R. Moldova după ce pachetul privind extinderea UE constată “ritmul accelerat” al reformelor
Ministerul Afacerilor Externe salută publicarea de către Comisia Europeană, marți, a Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene, care conține rapoartele de evaluare pentru cei șase parteneri din Balcanii de Vest și Turcia, precum și rapoartele de țară pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia.
“MAE salută în mod deosebit reiterarea de către Comisia Europeană a faptului că extinderea este un instrument geopolitic cheie care contribuie la siguranța, prosperitatea și securitatea comună, care unifică Europa pe baza valorilor și identității comune, în timp ce modelul său economic, social și democratic continuă să inspire și să atragă. Ministerul Afacerilor Externe apreciază și împărtășește evidențierea de către Comisia Europeană a faptului că procesul de extindere rămâne unul bazat pe merite, ce ține cont de progresul obiectiv obținut de fiecare stat în parte. Din acest punct de vedere, MAE salută reiterarea de către Comisie a faptului că țările candidate trebuie să continue pe calea unor reforme sustenabile, ancorate în respectul față de statul de drept și drepturile fundamentale, ca și într-o adeziune clară a acestora la orientarea geopolitică a Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
De asemenea, “MAE salută menționarea ritmului accelerat al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele importante realizate pe calea aderării și evidențierea de către Comisie a consolidării substanțiale a cooperării R. Moldova cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a parcursului său european”.
“Ministerul Afacerilor Externe apreciază reflectarea clară în raportul Comisiei a angajamentului ferm al Republicii Moldova pentru aderarea sa la UE, reconfirmat de alegerile parlamentare din 28 septembrie, care au condus la o majoritate parlamentară ferm angajată să avanseze procesul de aderare. Ministerul Afacerilor Externe salută, în același timp, sprijinul Comisiei Europene pentru obiectivul ambițios, dar considerat realizabil, al autorităților Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028. În această perspectivă, MAE împărtășește și evaluările Comisiei potrivit cărora R. Moldova este deja pregătită pentru deschiderea negocierilor asupra clusterelor 1 (Elemente fundamentale), 2 (Piață Internă) și 6 (Relații Externe). De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe exprimă, pe aceeași linie cu Comisia, așteptarea unei decizii a Consiliului de deschidere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova până la finalul anului”, subliniază sursa citată.
Citiți și Comisia Europeană sprijină obiectivul “ambițios, dar realizabil” al R. Moldova de a încheia “provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028: Clusterele trebuie deschise până la finalul anului
Conform comunicatului, “România va rămâne ferm angajată, la nivel bilateral și la nivel european, pentru sprijinirea puternică a autorităților R. Moldova în procesul de integrare europeană”.
România apreciază, de asemenea, progresele “semnificative realizate de Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană și își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al acestei țări. În deplin acord cu evaluările Comisiei Europene, România susține “ferm” obiectivul deschiderii negocierilor cu Ucraina asupra clusterului 1 – Elemente fundamentale, cât mai curând posibil, ca și asupra celorlalte clustere până la sfârșitul acestui an”.
În același timp, Ministerul Afacerilor Externe salută evaluările Comisiei Europene privind progresele realizate de partenerii din Balcanii de Vest și susține avansarea perspectivei europene a regiunii. Ministerul Afacerilor Externe amintește, în acest sens, progresul negocierilor cu Muntenegru și Albania și se alătură Comisiei Europene în exprimarea speranței că ritmul reformelor celor două state va continua să fie unul alert, care să permită avansarea în continuare a parcursului lor european și realizarea obiectivelor lor de aderare, informează comunicatul.
Ministerul Afacerilor Externe susține intensificarea cooperării cu Turcia, ca stat candidat și partener cheie al UE, pe multiple domenii de interes comun, în linie cu concluziile Consiliului European din aprilie 2024.
“Totodată, Ministerul Afacerilor Externe evidențiază menționarea, pentru prima dată, în Pachetul Extindere publicat de Comisia Europeană, a importanței regiunii Mării Negre, prin referirea la Abordarea strategică pentru o regiune a Mării Negre sigură și stabilă, care urmărește întărirea conectivității și a creșterii, prin legarea Europei de Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ministerul Afacerilor Externe susține viziunea Comisiei potrivit căreia această strategie va întări rolul geopolitic al Uniunii și va aduce beneficii tangibile UE și partenerilor de la Marea Neagră, prin parteneriate și cooperare regională în domeniul conectivității. Recomandările Comisiei reprezintă un reper extrem de important din perspectiva discuțiilor de la nivelul Consiliului UE, vizând adoptarea de concluzii politice care vor creiona următorii pași în parcursul european al partenerilor angajați pe calea europeană”, se mai evidențiază în comunicatul MAE.
COMISIA EUROPEANA
Maia Sandu, vizită la Bruxelles pentru a avansa procesul de aderare a R. Moldova la UE: Comisia Europeană prezintă marți raportul anual pentru extindere
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marți o vizită de lucru de la Bruxelles pentru întrevederi cu înalți oficiali europeni privind procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, vizita coincizând și cu prezentarea raportului anual privind extinderea de către Comisia Europeană.
Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.
Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Președinta Sandu va participa, de asemenea, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent.
Tot pe 4 noiembrie, la Bruxelles, va fi prezentat raportul de extindere, document care va reflecta progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european.
Potrivit unui comunicat al Euronews, Volodimir Zelenski, Maia Sandu, Aleksandar Vučić sunt doar câțiva dintre șefii de state europene care au confirmat prezența marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews de la Bruxelles, privind extinderea Uniunii Europene.
Summitul marchează un moment decisiv pentru politica de extindere a Uniunii Europene, într-un context geopolitic în continuă schimbare. Lideri ai Uniunii Europene și ai țărilor candidate vor fi față în față, într-o dezbatere deschisă despre perspectivele extinderii către estul și sud-estul continentului.
Printre liderii confirmați se numără: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei; Maia Sandu, președinta Republicii Moldova; Aleksandar Vučić, președintele Serbiei; Edi Rama, premierul Albaniei; Milojko Spajić, premierul Muntenegrului; Hristijan Mickoski, premierul Macedoniei de Nord; Antonio Costa, președintele Consiliului European; Marta Kos, comisarul european pentru extindere.
În ceea ce privește Republica Moldova, Chișinăul așteaptă avansarea procesului de integrare europeană, mai ales după instalarea unui nou guvern rezultat din alegerile parlamentare câștigate cu majoritate absolută de formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu. Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”, a declarat Sandu, sâmbătă, cu ocazia ceremoniei de învestitură a noului guvern de la Chișinău.
Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile.
Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe.
REPUBLICA MOLDOVA
Premierul Ilie Bolojan îl felicită pe omologul din R. Moldova Alexandru Munteanu: Drumul european ales de frații noștri este cel corect. Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași hotărâre
Premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că vor continua să lucreze cu „aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului”.
„Felicit noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului. Dezideratele cetățenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate și prosperitate sunt garanții ale faptului că drumul european ales de frații noștri este cel corect. Guvernul României și eu, în calitate de prim-ministru, vom susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău și ale întregii societăți pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat de Guvernul României pe pagina de Facebook a instituției.
Noul Guvern al Republicii Moldova condus de premierul Alexandru Munteanu a depus sâmbătă jurământul de învestire, după un vot pozitiv în Parlamentul de la Chișinău.
Potrivit unui comunicat al legislativului del a Chișinău, proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”.
În Programul de activitate al Guvernului se menționează că, pe perioada mandatului, executivul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor.
Documentul conține și cele mai importante priorități sectoriale, care se referă la guvernare eficientă, integrare europeană, economie prosperă, educație modernă, sănătate accesibilă, justiție corectă, infrastructură și localități moderne etc.
De asemenea, obiectivul Guvernului moldovean este finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până în anul 2028, cu avantaje pentru cetățeni.
„Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor, încă înainte de finalizarea procesului formal – investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație publică prietenoasă și eficientă”, a subliniat Alexandru Munteanu.
În domeniul economic, Guvernul Munteanu își propune să valorifice Planul de Creștere al UE de 1,9 miliarde de euro prin finanțarea a 25 000 de întreprinderi, stimularea investițiilor de până la 4 miliarde de euro, precum și finanțarea proiectelor majore de infrastructură.
