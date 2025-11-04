Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a relansat recent dezbaterea pe această temă, cerând o vârstă minimă unică în UE pentru accesul pe platformele sociale online. Ea a comparat aşa-numitul majorat digital cu restricţiile pentru consumul de tutun şi alcool şi a dat exemplul Australiei: parlamentul de la Canberra a adoptat în noiembrie 2024 o lege care prevede că majoratul digital este la 16 ani; reglementarea se va aplica din decembrie anul acesta, scrie Agerpres.
Un grup de experţi va prezenta Comisiei, până la sfârşitul anului, recomandări privind cursul de urmat .
Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că trebuie şi poate fi făcut mai mult pentru protecţia copiilor pe internet.
Comisia pregăteşte deja bazele tehnice pentru limitele de vârstă, dezvoltând o aplicaţie de verificare cu scopul de a-i proteja pe minori pe internet. Intenţia este de a crea sisteme fiabile de verificare pentru conţinutul nerecomandat minorilor.
Săptămâna trecută, deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor au adoptat un raport prin care își exprimă îngrijorarea față de eșecul marilor platforme online de a proteja în mod adecvat minorii și atrage atenția asupra riscurilor legate de dependență, sănătatea mintală și expunerea la conținut ilegal sau dăunător.
Deputații europeni au propus stabilirea unei vârste digitale minime de 16 ani la nivelul UE pentru accesul la rețelele sociale, platformele de partajare a videoclipurilor și asistenții bazati pe inteligență artificială, cu excepția cazurilor în care părinții își exprimă acordul.
Un sondaj Eurobarometru arată că Facebook rămâne cea mai folosită sursă de informare (76%), urmată de Youtube (66%), Instagram (46%) și TikTok (36%). Tinerii între 15 și 24 de ani preferă TikTok și Instagram, în timp ce persoanele peste 55 de ani se bazează mai ales pe Facebook.
Cinci țări din UE – Danemarca, Grecia, Franța, Italia și Spania – testează o aplicație de verificare a vârstei creată de Comisia Europeană, un nou sistem conceput pentru a proteja copiii online.
Anul trecut, Ministerul Sănătății din Irlanda a înființat un grup de lucru online pentru a examina legăturile dintre anumite tipuri de activități online și efectele negative asupra sănătății fizice și mentale a copiilor și tinerilor.
De asemenea, ministrul Sănătății din Suedia a îndemnat UE să meargă mai departe cu restricțiile privind rețelele sociale în rândul copiilor, insistând ca acest subiect să fie tratat ca o problemă urgentă.