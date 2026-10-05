Extinderea UE reprezintă cea mai bună investiție geostrategică pentru viitorul Europei, subliniază Antonio Costa

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că extinderea Uniunii Europene reprezintă „cea mai bună investiție geostrategică” pentru viitorul Europei, într-un discurs susținut cu ocazia ceremoniei de deschidere a anului universitar la Colegiul Europei, din Varșovia.

„Securitatea Europei nu înseamnă doar apărare. În ultimă instanță, este vorba despre capacitatea noastră de a ne păstra modul de viață: prosperitatea, libertățile, instituțiile democratice, modelul social și capacitatea de a ne modela propriul viitor. Tocmai aceste valori sunt strâns legate de extindere, ceea ce face din aceasta cea mai bună investiție geostrategică pe care o putem face pentru viitorul nostru. Fiind cea mai de succes mare strategie a Europei, extinderea stimulează progresul economic, consolidează democrația și statul de drept. Ea extinde spațiul nostru de valori comune, prosperitate comună și responsabilitate comună”, a subliniat Antonio Costa în discursul său.

Astfel, acesta susține că procesul de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova trebuie să avanseze decisiv, menționând explicit ambiția deschiderii tuturor clusterelor până la finalul anului, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare.

„Trebuie să profităm de oportunitatea pe care o avem în față. Trebuie să depășim o istorie a diviziunii și fragmentării și să îmbrățișăm, o dată pentru totdeauna, un viitor european comun. Să transformăm extinderea în realitate”, a mai punctat președintele Consiliului European.