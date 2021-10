EYE 2021. Marian-Jean Marinescu îi îndeamnă pe tineri să se implice dacă vor să schimbe ceva în România: “Intrați în politică, nu ieșiți în stradă”

Uniunea Europeană oferă sprijin pentru reconstrucția Irakului, iar societatea civilă, partidele și autoritățile din această țară își doresc o relație privilegiată cu UE, a afirmat luni europarlamentarul Eugen Tomac, singurul român membru al misiunii de monitorizare din partea Parlamentului European a alegerilor generale care au avut loc duminică în Irak.

“E pentru prima dată când se organizează alegeri generale în Irak după anul 2003, alegeri cu reprezentarea unor observatori internaționali. Parlamentul European a trimis o delegație formată din șapte membri, reprezentanți ai grupurilor politice. Mă bucur că eu sunt cel care reprezintă Partidul Popular European în această misiune extrem de importantă”, a spus Tomac, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro.

“Spun importantă pentru că Uniunea Europeană este în plin proces de resetare a relațiilor cu Irakul, un Irak pe care l-am găsit puternic încercat, cu o democrație fragilă. Aici au fost alegeri anticipate pentru că, în urma protestelor din 2019, fost guvern a fost demis, iar actualul cabinet interimar a promis că va organiza alegeri anticipate. Ele au întârziat din rațiuni ce țin de agenda internă. Alegerile s-au desfășurat pe întreg teritoriul Irakului. Actualul cabinet este cel care a scăpat Irakul de sub controlul Statului Islamic”, a detaliat europarlamentarul român.

El a spus că a fost înregistrată una dintre cele mai scăzute prezențe la vot în condițiile în care au concurat 146 de partide, în timp ce mai multe proceduri au fost implementate pentru a combate furtul votului.

“Am întâlnit o țară cu foarte multe așteptări. Este extrem de important să intri în contact cu oamenii de rând, ceea ce am cerut și am și obținut noi ca și delegație europeană. Am vizitat mai multe secții, inclusiv din mediul rural. Am vrut chiar în mod real să simțim pulsul societății irakiene. Ceea ce mi s-a părut important este că s-au luat o serie de măsuri pentru a organiza în bune condiții aceste alegeri”, a subliniat el, după ce a vizitat opt secții de vot din diferite zone ale Irakului, din capitala Bagdad, din mediul rural, precum și la distanțe de 100 km de capitala țării.

În opinia sa, Irakul are nevoie de reconstrucție. “Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană oferă sprijin, dar nu este suficient în etapa actuală. Era necesar ca lucrurile să fie reașezate într-o nouă linie. Un guvern legitim poate adopta o serie de reforme și angajamente”, a punctat Tomac.

“Nu doar UE, ci întreaga regiune are nevoie de un Irak stabil. Am văzut ce înseamnă instabilitate în Orientul Mijlociu și în statele vecine. Din acest punct de vedere, este evident că Uniunea Europeană dorește să se implice și să acorde o atenție și mai mare pe această dimensiune. Rolul nostru a fost de a transmite un mesaj politic de deschidere, de interes față de poporul irakian și să ne asigurăm că democrația așa fragilă cum este ea în Irak începe să prindă contur. (…) Am avut zeci de întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, ai partidelor și ai autorităților. Aproape unanim, indiferent de viziunea pe care o au despre societatea lor, cu toții își doresc o relație privilegiată cu Uniunea Europeană. Este necesară această cooperare pentru că avem ce oferi și pentru că toată regiunea are nevoie de un Irak stabil, reconstruit și capabil să-și gestioneze atât resursele, cât și politici pentru a aduce bunăstare pentru populație”, a mai adăugat Eugen Tomac.

Irakienii au votat duminică în cadrul alegerilor legislative anticipate, scrutin ce a trezit un entuziasm scăzut în rândul alegătorilor din Irak, ţară bogată în petrol, dar care se confruntă cu o corupţie endemică şi cu nenumărate facţiuni armate.

Alegerile irakiene sunt adesea urmate de luni de negocieri pentru posturile de preşedinte şi prim-ministru şi cabinet.

În opinia şefului misiunii de observare a Uniunii Europene (UE), Viola von Cramon, entuziasmul scăzut pentru vot “este un semnal politic clar şi nu putem decât să sperăm că va fi recepţionat de elita politică”.

UE şi ONU au trimis zeci de observatori pentru a supraveghea procesul electoral. Prezent în cadrul misiunii, Eugen Tomac a urmărit procesul electoral care a avut loc duminică.

În Parlamentul European, Tomac este membru în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, în Subcomisia pentru drepturile omului, în Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia, în Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia și în Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest.