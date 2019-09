Făcând referire la ancheta privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, președintele Slovaciei critică modul în care funcționează justiția în țara sa: Avem nevoie de o justiţie responsabilă

Manifestanții au pornit în marș de protest, în mai multe orașe din Marea Britanie, împotriva deciziei lui Boris Johnson de a suspenda Parlamentul înainte de termenul pentru retragerea din Uniunea Europeană, la 31 octombrie 2019, relatează Digi24.

Mii de protestatari au ieșit în stradă sâmbătă dupa-amiaza în zeci de locații din Regatul Unit, inclusiv Manchester, Leeds, York, Belfast, Glasgow, Birmingham, Brighton, Swansea, Bristol și Liverpool, imagini care pot fi văzute pe Twitter.

#StopTheCoup and #DefendOurDemocracy protestors in Newcastle, Leeds, Liverpool and Manchester ….smashing the myth that the North of England supports Brexit 👌👏 pic.twitter.com/CcctEeVkE2 — dave M ❄️ 🥕 (@davemacladd) August 31, 2019



În Londra, mai multe zone din centrul orașului au fost blocate, în timp ce oamenii scandau: „Boris Johnson, să-ți fie rușine!”, informează sursa citată.

Protestatarii s-au postat în fața clădirii din Downing Street pentru a protesta împotriva manevrei lui Boris Johnson de a suspenda parlamentul. Oamenii din mulțime țineau pancarte cu slogarnuri care promit „apărarea democrației” și scandau „oprirea loviturii de stat”, în timp ce fluturau drapele cu simbolurile UE.

I took to the streets today because we cannot allow Boris Johnson to shut down Parliament and shut down the voice of ordinary British people #StopTheCoup #DefendDemocracy pic.twitter.com/vDAk4Xvuxb — Diane Abbott (@HackneyAbbott) August 31, 2019



Protestele „Opriți lovitura de stat” sunt organizate de grupul O altă Europa este Posibilă, care militează împotriva Brexit. Grupul a anunțat că mai multe proteste sunt anunțate și în orașe europene, precum Amsterdam, Berlin și Riga.

Today’s #StopTheCoup protest in London was essentially the militant wing of Waitrose. This was no pro-democracy demo — it was the middle-class elite expressing their disgust for the millions of people who voted for Brexit. Brendan O’Neill on today’s demohttps://t.co/IcjViEZQIU pic.twitter.com/6QDwugcAcS — spiked (@spikedonline) August 31, 2019

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat, miercuri, cererea premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului, facilitând astfel producerea Brexit fără niciun acord.

Premierul conservator Boris Johnson i-a cerut reginei Elisabeta a II-a suspendarea Parlamentului pentru a evita o decizie legislativă prin care să fie blocată ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord Brexit. Boris Johnson speră să reuşească astfel să retragă Marea Britanie din Uniunea Europeană în orice condiţii, inclusiv fără niciun acord Brexit.