Facebook a eliminat o campanie de dezinformare a Rusiei privind vaccinurile anti COVID produse de AstraZeneca și Pfizer-BioNTech

Dacă Statele Unite se vor afla în viitor într-un adevărat război armat cu o altă mare putere acesta va fi din cauza unui atac cibernetic, a afirmat marți președintele american Joe Biden, în cadrul unui discurs pe care l-a susținut la Biroul Directorului de informaţii naţionale, lângă Washington, referindu-se în majoritatea timpului la provocările reprezentate de Rusia și China pe care le-a descris “viitori competitori mortali”.

Preşedintele SUA şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la intensificarea atacurilor cibernetice, inclusiv prin ”ransomware”, care constă în introducerea în reţele a unui program pentru a-i cripta datele, cerând apoi o răscumpărare, cel mai adesea în bitcoin, în schimbul decriptării, relatează și Agerpres.

“Dacă ne aflăm în război, într-un adevărat război armat, cu o altă mare putere, aceasta va fi din cauza unui atac cibernetic”, a spus preşedintele SUA.

El a reproşat Rusiei că încearcă să perturbe alegerile legislative din 2022 din Statele Unite prin răspândirea ”dezinformării”, subliniind că situația în care se află Moscova îl face și mai periculos pe liderul rus Vladimir Putin.

“Când am fost cu domnul Putin, care are o problemă reală – el este – el stă în vârful unei economii care are arme nucleare și puțuri de petrol și nimic altceva. Nimic altceva. Economia lor este – ce? – a opta cea mai mare din lume? El știe – știe că are probleme reale, ceea ce îl face și mai periculos, din punctul meu de vedere”, a spus Biden, îndreptându-și apoi atenția spre China.

“Aruncați o privire la China. Am petrecut mai mult timp cu Xi Jinping ca lider mondial decât oricine altcineva. Am petrecut 25 de ore singur cu el când eram vicepreședinte, deoarece era important ca, potrivit președintelui Obama, cineva să știe cine este noul tip care vine la bord, iar acesta nu putea fi președintele. (…) El este extrem de serios în privința devenirii celei mai puternice forțe militare din lume, precum și a celei mai mari – cea mai proeminentă economie din lume până la mijlocul anilor 2040″, a avertizat liderul de la Casa Albă.

El s-a arătat îngrijorat de faptul că Statele Unite sunt pe locul al optulea în lume la capitolul investiții în cercetare și dezvoltare ca procent din PIB, în timp ce China ocupă poziția a doua.

Deși a descris atât China, cât și Rusia drept “posibili concurenți mortali în viitor“, Biden a indicat că SUA trebuie să coopereze cu cele două națiuni pentru a face față amenințărilor existențiale precum schimbările climatice.

“Încălzirea dramatică a Arcticii deschide competiția pentru resurse care altădată erau greu accesibile. Am avut – așa cum se spune în sudul Delaware – am avut o întâlnire “Vino la Iisus”, o “chemare la altar” cu domnul Putin despre ceea ce crede el că este proprietatea Rusiei în Arctica“, a criticat el.

“China se uită foarte atent și ea la asta”, a completat președintele american.