Facebook a primit în Ungaria cea mai mare amendă dată vreodată de Consiliul Concurenței de la Budapesta

Președintele american, Donald Trump, a criticat vineri seara Banca Mondială într-o postare pe Twitter, reproșând instituției financiare internaționale că împrumută bani Chinei, informează AFP, citat de Agerpres.

”Pentru ce Banca Mondială împrumută bani Chinei? Cum poate fi posibil aceasta? China este plină de bani şi când nu îi are, îi creează.STOP!”, şi-a exprimat indignarea Donald Trump.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019