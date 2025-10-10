FACTORY 4.0 Manufacturing Investment Forum: ICI București contribuie la discuțiile privind formarea și dezvoltarea competențelor pentru forța de muncă a viitorului

Statele Unite și România și-ar putea extinde parteneriatul strategic în domeniul energiei, prin rolul pe care companiile americane îl pot juca în proiectele românești din sectorul nuclear civil și al gazelor naturale, a transmis Departamentul de Stat american după întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu.

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, cei doi oficiali „au analizat elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor”.

În plan economic, discuțiile s-au concentrat asupra investițiilor comune în infrastructura energetică și asupra rolului pe care îl joacă companiile americane în proiectele strategice românești.

„Secretarul de stat și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de extindere a cooperării economice”, precizează comunicatul Departamentului de Stat.

Cooperarea româno-americană în domeniul energiei nucleare este deja una de referință în regiune ca urmare a declarației comune prezidențiale semnate în anul 2019 de președinții Donald Trump și Klaus Iohannis.

Companii americane sunt implicate în proiectele Centralei de la Cernavodă, care vizează retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, precum și în proiectul inovator al reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltat în parteneriat cu compania NuScale Power în județul Dâmbovița.

În ceea ce privește gazele naturale, companiile americane și-au redus implicarea în astfel de proiecte energetice după legea promovată în anul 2018 de fostul președinte al Camerei Deputaților și lider al PSD, Liviu Dragnea, privind exploatarea offshore, creând mai multe reglementări și bariere pentru investiții. Drept reacție, la acel moment, compania americană ExxonMobil a stopat investițiile.

Modificarea legii a fost demarată în toamna lui 2019, după vizita fostului președinte Klaus Iohannis la Washington și declarația comună convenită cu Trump.

În prima jumătate a aceluiași an, România a jucat un rol crucial în modificarea directivei europene privind gazele naturale, conducând negocierile dintre statele membre în calitate de președinție rotativă la Consiliul UE. Directiva negociată de președinția României la Consiliul UE protejează Europa de monopolul Rusiei, aflat la momentul anului 2019 în plină extindere a gazoductelor Nord Stream care creșteau dependența energetică a Europei de Rusia, un aspect în care UE și Germania erau criticate virulent de prima administrație Trump.

Modificarea respectivei directive a întărit regulile europene și le-a extins și asupra actorilor terți. Astfel, liniilor de transport al gazelor dintre un stat membru și o țară terță li se aplică normele care reglementează piața internă a UE a gazelor naturale. Totodată, nicio companie de furnizare sau de producție nu este autorizată să dețină o cotă majoritară sau să intervină în activitatea unui operator de sistem de transport.

În ceea ce privește România, perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagră ar trebui să înceapă să producă în 2027 și deține o cantitate de gaze recuperabile estimată la 100 de miliarde de metri cubi (bcm), fiind unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze naturale din UE și urmând să transforme România în cel mai mare product de gaz din Uniune.

Proiectul este gestionat printr-o participație 50%-50% de compania românească Romgaz și de compania austriacă OMV, dar acesta are și componentă de securitate având în vedere proximitatea geografică cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și provocările generate în regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni cu drone sau mine marine.