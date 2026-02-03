ROMÂNIA
“Fake news și dezinformare”: Ministerul Finanțelor respinge acuzațiile privind efectele negative ale taxei de 25 de lei pe coletele non-UE
Ministerul Finanțelor respinge acuzațiile privind efectele negative ale taxei de 25 de lei pe coletele extra-comunitare și susține că, dimpotrivă, numărul livrărilor intrate în România a crescut semnificativ după introducerea măsurii, toate afirmațiile despre relocarea zborurilor cargo și pierderi fiscale fiind „false” și reprezentând „fake news”.
Potrivit unui comunicat transmis marți de instituție, volumul coletelor extra-comunitare a înregistrat o creștere accelerată după luna august 2025, când a fost anunțată taxa de 25 de lei. „Numărul de colete extra-comunitare intrate în România după luna august 2025, când a fost anunțată noua prevedere, a crescut semnificativ în lunile următoare”, arată Ministerul Finanțelor, care detaliază că livrările au urcat de la 676.551 de colete în august, la 1.294.723 în septembrie și 1.924.223 în octombrie, atingând un vârf de 3.388.826 de colete în luna noiembrie.
Datele oficiale indică un nivel ridicat și la începutul acestui an. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 713.083 de colete extra-comunitare, „de aproximativ 15 ori mai mare decât volumul de 47.513 din luna ianuarie 2025 și similar cu nivelul înregistrat în luna august 2025”. În acest context, Ministerul Finanțelor subliniază că „toate afirmațiile publice care conduc spre concluzia că această taxă ar fi dus la relocarea zborurilor cargo către alte aeroporturi din UE și la pierderi fiscale pentru România sunt false și constituie fake news”.
Instituția precizează că situația oficială a zborurilor cargo pentru luna ianuarie este transparentă și poate fi solicitată de la Ministerul Transporturilor și de la Compania Națională Aeroporturi București. În același timp, autoritățile atrag atenția că primul termen de declarare și plată a taxei este în februarie 2026, pentru luna ianuarie, iar „la acest moment datele fiscale nu sunt încă disponibile”, astfel încât speculațiile privind neîncasări bugetare nu se bazează pe informații consolidate.
Citiți și ARMO respinge ipotezele false privind pierderi masive din taxarea coletelor non-UE: Estimările nu sunt susținute de date oficiale
Ministerul Finanțelor explică faptul că taxa logistică de 25 de lei este o obligație fiscală internă, aplicată pe teritoriul național, în concordanță cu legislația europeană. „Conform legislației UE privind piața unică și politica comercială comună, nu există posibilitatea impunerii unor taxe vamale unilaterale de către un stat membru fără acordul comun al tuturor. Taxa logistică de 25 lei se aplică pe teritoriul național și este încadrarea unei obligații fiscale interne, în conformitate cu legislația europeană și cu normele privind procedurile de import”, se arată în document.
Potrivit sursei citate, măsura are rolul de a proteja suveranitatea economică a României și de a asigura „un tratament fiscal echitabil între operatorii din Uniunea Europeană și cei din afara spațiului comunitar”, prin reducerea riscurilor de subevaluare și evitare a obligațiilor fiscale în comerțul electronic transfrontalier și prin consolidarea capacității statului de a gestiona fluxurile de bunuri extra-comunitare.
Citiți și „Taxa Temu", explicată de un expert în fiscalitate: Legea lasă loc unor interpretări greșite privind „locul de începere al livrării" și modul de aplicare a taxei
Ministerul mai susține că taxa sprijină dezvoltarea comercianților online din România și din UE, protejând operatorii care respectă regulile pieței și își îndeplinesc obligațiile fiscale. Măsura a fost adoptată prin Legea nr. 239/2025 și se aplică coletelor provenite din afara Uniunii Europene cu o valoare sub 150 de euro, într-un context în care aceste importuri au crescut semnificativ în ultimii ani.
În cazul coletelor de mică valoare, vândute și transportate din afara UE către persoane fizice din România, Ministerul Finanțelor reamintește că TVA este datorată în România, indiferent de locul în care are loc importul bunurilor, în funcție de regimul fiscal aplicabil vânzărilor la distanță.
Obligația de plată a taxei revine furnizorului de bunuri, expeditorului sau entității care facilitează vânzările la distanță, în timp ce coletele sunt identificate și raportate de prestatorii de servicii poștale și curierii autorizați. Totodată, instituția atrage atenția că „piața logistică internațională este dinamică”, iar adaptarea rutelor de transport poate avea la bază mai mulți factori, nu doar introducerea unui element fiscal.
În perspectivă europeană, Ministerul Finanțelor amintește că, începând cu 1 iulie 2026, la nivelul întregii Uniuni Europene va intra în vigoare o taxă vamală fixă de 3 euro pentru toate coletele importate din afara UE cu valoare sub 150 de euro, măsură agreată de Consiliul UE și menită să elimine avantajele competitive de care beneficiau până acum vânzătorii din afara spațiului comunitar.
„Taxa Temu”, explicată de un expert în fiscalitate: Legea lasă loc unor interpretări greșite privind „locul de începere al livrării” și modul de aplicare a taxei
Noua taxă logistică de 25 de lei aplicată coletelor din afara Uniunii Europene a generat interpretări diferite și controverse în spațiul public, inclusiv privind posibila mutare a transporturilor către aeroporturi din țările vecine. Expertul în fiscalitate Gabriel Biriș atrage atenția că aceste discuții pornesc, în principal, de la o formulare neclară din Legea 239/2025, care lasă loc unor interpretări greșite privind „locul de începere al livrării” și modul de aplicare a taxei.
„Urmare a unei formulări aparent neclare din Pachetul II (L 239/2025), conform căreia „se instituie o taxă logistică de 25 lei/colet cu valoare sub plafonul de 150 euro, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere a livrării în afara teritoriului UE”, există abordarea conform căreia, dacă coletele sunt expediate la – de exemplu – Budapesta și de acolo sunt livrate în România, taxa nu s-ar datora. Să fie oare așa? Toți comercianții care vând B2C din afara teritoriului UE au obligația să se înregistreze în scop de TVA în UE, mai nou fiind suficientă o singură înregistrare prin IOSS (One Stop Shop, o singură înregistrare valabilă în toate statele UE). Asta înseamnă că acel comerciant (Temu, de exemplu) colectează de la client TVA conform reglementărilor valabile în statul cumpărătorului (11% sau 21% în România) și îl plătește în baza unui decont special statului în care se află cumpărătorul”, a explicat Gabriel Biriș.
Potrivit acestuia, companiile au contracte cu firmele de curierat, care știu astfel că un colet provine din China, chiar dacă este preluat din Budapesta.
„Care este, deci, „locul de începere al livrării”? Budapesta sau Shanghai? Dacă privești strict la L 239, ai putea să zici că este Budapesta (că de acolo are loc livrarea efectivă de către curier către cumpărătorul din România). Dacă însă corelezi cu IOSS, aș zice că este Shanghai, că de acolo începe livrarea către cumpărătorul român… Cine are obligația de a colecta de la Temu taxa și de a o vira la buget? Firmele de curierat! Deci, atenție la neatenție, mai ales că L 239 prevede că, în cazul în care firmele de curierat nu colectează taxa, acestea se subrogă de drept în obligațiile Temu…”, a adăugat Biriș.
În final, Biriș a precizat că ar fi necesară elaborarea unor norme clare, mai ales în condițiile în care L 239 prevede că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, procedura de declarare trebuie stabilită prin OPANAF.
„Termenul tocmai a expirat pe 31 ianuarie și nu am remarcat ca OPANAF-ul să fi fost publicat. Dacă traficul chiar s-a mutat pe alte aeroporturi vecine României, de vină nu poate fi „Taxa Temu”, că ar cam fi degeaba”, a conlcuzionat Gabriel Biriș.
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre impactul fiscal al taxării coletelor non-UE sunt inexacte și induc în eroare publicul, respingând afirmațiile cu privire la o prăbușire a traficului cargo.
În contextul acestor informații și pentru corecta informare a publicului, ARMO a transmis luni o serie de precizări privind impactul fiscal și logistic al taxării coletelor non-UE.
„În 2025, aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinație finală, dintre care sub 10% au aterizat direct pe teritoriul național. Restul coletelor au intrat prin hub-uri regionale din alte țări europene, conform practicilor logistice obișnuite din regiune. Limitarea analizei doar la coletele aterizate direct în România distorsionează semnificativ realitatea”, se arată într-un comunicat.
ARMO respinge afirmațiile privind o presupusă „prăbușire” a traficului cargo.
László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională
László Borbély, consilier de stat pe dezvoltare durabilă, anunță „un demers cu miză strategică națională”.
Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Britanică care pornește de la realitățile migrației, de la dorința de reîntoarcere și reintegrare, dar și de la nevoile educaționale ale copiilor și tinerilor.
Potrivit datelor oferite de Ministerul britanic de Interne, aproximativ 1.3 milioane de cetățeni români au obținut statut de rezidență în Regatul Unit.
„Obiectivul este clar: transformarea acestor realități în instrumente concrete, utile întregii societăți”, a detaliat László Borbély, consilier de stat pe dezvoltare durabilă.
Acesta a evidențiat expertiza în domeniul integrării profesionale a Camerei de Comerț și Industrie România-Marea Britanie.
„Camera de Comerț și Industrie România-Marea Britanie este un partener de încredere care aduce expertiza directă europeană despre contextul administrativ și know-how privind integrarea profesională”, a continuat László Borbély.
Conform consilierului de stat pe dezvoltare durabilă, forumul va crea punți reale între:
- educație și dezvoltare durabilă
- principiile egalității de gen și rețele de femei antreprenor
- date și indicatori pentru politici publice durabile.
Înființat în 2017, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României coordonează și implementează strategii pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă în conformitate cu angajamentele internaționale ale României.
La rândul său, Camera de Comerț Româno-Britanică este principala organizație condusă de mediul de afaceri care promovează comerțul bilateral și investițiile între Regatul Unit și România. Misiunea este de a facilita și intensifica comerțul între aceste două țări prin dialogul între întreprinderi.
Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC) joacă un rol influent în crearea și menținerea unui mediu propice pentru comerțul liber și investiții.
Prin facilitarea parteneriatelor și cu ajutorul unei rețele extinse de membri influenți, persoane fizice și juridice, Camera de Comerț Româno-Britanică oferă resursele, cunoștințele și infrastructura necesare companiilor britanice pentru a profita la maximum de oportunitățile emergente din România, precum și companiilor românești pentru a face afaceri pe piețele consacrate din Marea Britanie.
Înființată în 1998, BRCC este o organizație independentă, deținută în întregime de membrii săi, cu birouri în Londra, București, Cluj și Timișoara.
AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA
AmCham România a desfășurat, în perioada 27–29 ianuarie, o vizită de lucru la Washington, D.C., menită să consolideze relațiile transatlantice și să întărească poziția României ca partener economic și strategic de încredere al Statelor Unite, informează Ambasada României în SUA.
Agenda vizitei a inclus întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai Departamentului de Stat al Statelor Unite, ai Biroului Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite, ai Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților privind China, precum și cu experți din cadrul unor centre de analiză (think tank-uri) de referință, precum Institutul Hudson și Fundația Heritage. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea comerțului transatlantic, cooperarea în domeniul securității și promovarea potențialului economic al României.
Delegația AmCham România, formată din membri ai Consiliului Director, lideri executivi și reprezentanți ai companiilor americane active în România, a avut, de asemenea, întâlniri cu parlamentari americani din ambele partide, inclusiv cu membri ai echipelor senatorilor Ted Cruz, Mark Kelly, Elissa Slotkin și Martin Heinrich, fiind subliniat sprijinul bipartizan pentru aprofundarea relațiilor dintre România și Statele Unite.
Vizita s-a încheiat cu o recepție găzduită de ambasadorul României în Statele Unite, dedicată consolidării Parteneriatului Strategic România–SUA și apelului la o cooperare mai ambițioasă, în special în domenii precum apărarea, energia, infrastructura și tehnologia.
Potrivit AmCham România, companiile americane consideră România nu doar un partener de încredere, ci și o poartă de acces către piața europeană, în contextul în care investițiile Statelor Unite în România depășesc 9 miliarde de dolari, iar perspectivele de dezvoltare rămân semnificative.
