“Fake news și dezinformare”: Ministerul Finanțelor respinge acuzațiile privind efectele negative ale taxei de 25 de lei pe coletele non-UE

Ministerul Finanțelor respinge acuzațiile privind efectele negative ale taxei de 25 de lei pe coletele extra-comunitare și susține că, dimpotrivă, numărul livrărilor intrate în România a crescut semnificativ după introducerea măsurii, toate afirmațiile despre relocarea zborurilor cargo și pierderi fiscale fiind „false” și reprezentând „fake news”.

Potrivit unui comunicat transmis marți de instituție, volumul coletelor extra-comunitare a înregistrat o creștere accelerată după luna august 2025, când a fost anunțată taxa de 25 de lei. „Numărul de colete extra-comunitare intrate în România după luna august 2025, când a fost anunțată noua prevedere, a crescut semnificativ în lunile următoare”, arată Ministerul Finanțelor, care detaliază că livrările au urcat de la 676.551 de colete în august, la 1.294.723 în septembrie și 1.924.223 în octombrie, atingând un vârf de 3.388.826 de colete în luna noiembrie.

Datele oficiale indică un nivel ridicat și la începutul acestui an. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 713.083 de colete extra-comunitare, „de aproximativ 15 ori mai mare decât volumul de 47.513 din luna ianuarie 2025 și similar cu nivelul înregistrat în luna august 2025”. În acest context, Ministerul Finanțelor subliniază că „toate afirmațiile publice care conduc spre concluzia că această taxă ar fi dus la relocarea zborurilor cargo către alte aeroporturi din UE și la pierderi fiscale pentru România sunt false și constituie fake news”.

Instituția precizează că situația oficială a zborurilor cargo pentru luna ianuarie este transparentă și poate fi solicitată de la Ministerul Transporturilor și de la Compania Națională Aeroporturi București. În același timp, autoritățile atrag atenția că primul termen de declarare și plată a taxei este în februarie 2026, pentru luna ianuarie, iar „la acest moment datele fiscale nu sunt încă disponibile”, astfel încât speculațiile privind neîncasări bugetare nu se bazează pe informații consolidate.

Citiți și ARMO respinge ipotezele false privind pierderi masive din taxarea coletelor non-UE: Estimările nu sunt susținute de date oficiale

Ministerul Finanțelor explică faptul că taxa logistică de 25 de lei este o obligație fiscală internă, aplicată pe teritoriul național, în concordanță cu legislația europeană. „Conform legislației UE privind piața unică și politica comercială comună, nu există posibilitatea impunerii unor taxe vamale unilaterale de către un stat membru fără acordul comun al tuturor. Taxa logistică de 25 lei se aplică pe teritoriul național și este încadrarea unei obligații fiscale interne, în conformitate cu legislația europeană și cu normele privind procedurile de import”, se arată în document.

Potrivit sursei citate, măsura are rolul de a proteja suveranitatea economică a României și de a asigura „un tratament fiscal echitabil între operatorii din Uniunea Europeană și cei din afara spațiului comunitar”, prin reducerea riscurilor de subevaluare și evitare a obligațiilor fiscale în comerțul electronic transfrontalier și prin consolidarea capacității statului de a gestiona fluxurile de bunuri extra-comunitare.

Citiți și „Taxa Temu”, explicată de un expert în fiscalitate: Legea lasă loc unor interpretări greșite privind „locul de începere al livrării” și modul de aplicare a taxei

Ministerul mai susține că taxa sprijină dezvoltarea comercianților online din România și din UE, protejând operatorii care respectă regulile pieței și își îndeplinesc obligațiile fiscale. Măsura a fost adoptată prin Legea nr. 239/2025 și se aplică coletelor provenite din afara Uniunii Europene cu o valoare sub 150 de euro, într-un context în care aceste importuri au crescut semnificativ în ultimii ani.

În cazul coletelor de mică valoare, vândute și transportate din afara UE către persoane fizice din România, Ministerul Finanțelor reamintește că TVA este datorată în România, indiferent de locul în care are loc importul bunurilor, în funcție de regimul fiscal aplicabil vânzărilor la distanță.

Obligația de plată a taxei revine furnizorului de bunuri, expeditorului sau entității care facilitează vânzările la distanță, în timp ce coletele sunt identificate și raportate de prestatorii de servicii poștale și curierii autorizați. Totodată, instituția atrage atenția că „piața logistică internațională este dinamică”, iar adaptarea rutelor de transport poate avea la bază mai mulți factori, nu doar introducerea unui element fiscal.

În perspectivă europeană, Ministerul Finanțelor amintește că, începând cu 1 iulie 2026, la nivelul întregii Uniuni Europene va intra în vigoare o taxă vamală fixă de 3 euro pentru toate coletele importate din afara UE cu valoare sub 150 de euro, măsură agreată de Consiliul UE și menită să elimine avantajele competitive de care beneficiau până acum vânzătorii din afara spațiului comunitar.